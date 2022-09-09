https://ria.ru/20220909/ukraina-1815668706.html

Столтенберг пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на кризис

Столтенберг пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на кризис - РИА Новости, 09.09.2022

Столтенберг пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на кризис

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает важным продолжать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины в предстоящие месяцы в условиях энергетического... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:58

2022-09-09T14:58

2022-09-09T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

украина

нато

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает важным продолжать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины в предстоящие месяцы в условиях энергетического кризиса и роста цен."В июне мы договорились по широкому пакету поддержки Украины. Союзники оказывают ей военную, финансовую и гуманитарную поддержку… В предстоящие месяцы наше единство и солидарность будут проверены. Под давлением поставок энергоресурсов и роста цен. Но цена, которую платим мы, исчисляется в деньгах, а цена, которую платят украинцы, исчисляется в жизнях", - сообщил он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, украина, нато, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии