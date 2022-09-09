https://ria.ru/20220909/ukraina-1815668706.html
Столтенберг пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на кризис
Столтенберг пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на кризис - РИА Новости, 09.09.2022
Столтенберг пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на кризис
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает важным продолжать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины в предстоящие месяцы в условиях энергетического... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:58
2022-09-09T14:58
2022-09-09T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает важным продолжать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины в предстоящие месяцы в условиях энергетического кризиса и роста цен."В июне мы договорились по широкому пакету поддержки Украины. Союзники оказывают ей военную, финансовую и гуманитарную поддержку… В предстоящие месяцы наше единство и солидарность будут проверены. Под давлением поставок энергоресурсов и роста цен. Но цена, которую платим мы, исчисляется в деньгах, а цена, которую платят украинцы, исчисляется в жизнях", - сообщил он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220905/front-1814377692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, украина, нато, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
Столтенберг пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на кризис
Столтенберг назвал важным продолжение поддержки Украины, несмотря на кризис и рост цен