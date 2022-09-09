https://ria.ru/20220909/uilyam-1815648349.html

СМИ: королевские обязанности принца Уильяма заметно расширятся

СМИ: королевские обязанности принца Уильяма заметно расширятся - РИА Новости, 09.09.2022

СМИ: королевские обязанности принца Уильяма заметно расширятся

Герцог Кембриджский Уильям стал законным наследником престола после смерти бабушки королевы Елизаветы II и вступления на престол отца короля Карла III, теперь... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:57

2022-09-09T13:57

2022-09-09T20:35

в мире

умерла королева елизавета ii

елизавета ii

карл iii

уильям, герцог кембриджский

кейт миддлтон

великобритания

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Герцог Кембриджский Уильям стал законным наследником престола после смерти бабушки королевы Елизаветы II и вступления на престол отца короля Карла III, теперь его роль и королевские обязанности значительно изменятся, сообщает газета Independent.Став первым в очереди на престол, Уильям приблизился к тому, чтобы самому стать королем, в связи с чем подготовка к этой роли будет усилена. Ему придется выполнять больше официальных обязанностей в Соединенном Королевстве и за его пределами, говорится в статье.Сорокалетний Уильям достаточно поздно стал наследником престола по сравнению со своим отцом Чарльзом, который получил этот титул всего в 3 года, пишет издание. Уильям стал полноправным членом королевской семьи только в 2017 году, в возрасте 35 лет, когда ушел с должности пилота поисково-спасательной службы британских ВВС, а затем пилота воздушной скорой помощи Восточной Англии, сообщает газета.После смерти Елизаветы II Уильям сразу унаследовал титул герцога Корнуэльского и теперь является герцогом Корнуэльским и Кембриджским, а Кейт - герцогиней Корнуэльской и Кембриджской, говорится в статье.Ожидается, что новый король Карл III присвоит Уильяму титул принца Уэльского, однако это может зависеть от решения короля. Если Уильям станет принцем Уэльским, его жена Кейт Миддлтон станет принцессой Уэльской - титул, который в последний раз использовала мать герцога Диана, отмечает Independent.Чарльз раньше выражал надежду, что Уильям и Гарри однажды будут управлять его фондом, и теперь Уильяму и его отцу предстоит решить этот вопрос, пишет газета.Финансовое положение принца значительно изменилось. Став герцогом Корнуэльским, он будет получать около 23 миллионов фунтов стерлингов в год в виде чистой прибыли с собственности в земельном владении в герцогстве. Например, там расположен крикетный стадион "Овал" и тюрьма Дартмур. Эта сумма сможет покрыть все его расходы в личной и публичной жизни, сообщает издание. До этого он получал часть средств от своего отца, однако, став наследником престола, он станет полностью распоряжаться доходом, говорится в статье.Как законный наследник трона он автоматически получил титулы герцога Ротсей, графа Каррика, барона Ренфрю, лорда Островов, а также принца и великого стюарда Шотландии. Он также получил учрежденный Вильгельмом Завоевателем титул графа Честера, который не наследуется, но по традиции присваивается наследнику престола, отмечает Independent.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Новым монархом станет король Карл III, известный ранее как принц Чарльз.

https://ria.ru/20220908/karl-1815533409.html

https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html

великобритания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, умерла королева елизавета ii, елизавета ii, карл iii, уильям, герцог кембриджский, кейт миддлтон, великобритания