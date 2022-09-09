Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил бесплатно передать калийные удобрения развивающимся странам - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/udobreniya-1815691466.html
Путин предложил бесплатно передать калийные удобрения развивающимся странам
Путин предложил бесплатно передать калийные удобрения развивающимся странам - РИА Новости, 09.09.2022
Путин предложил бесплатно передать калийные удобрения развивающимся странам
Российские производители готовы безвозмездно передать развивающимся странам скопившиеся в европейских портах их удобрения, прежде всего это калийные удобрения,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:10
2022-09-09T17:49
экономика
владимир путин
россия
минеральные удобрения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_1afdc53735d2d7965350240dbf1cec3e.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские производители готовы безвозмездно передать развивающимся странам скопившиеся в европейских портах их удобрения, прежде всего это калийные удобрения, заявил президент РФ Владимир Путин."Большое количество наших удобрений скопилось... в некоторых портах европейских стран. Наши производители - речь, по-моему, прежде всего идет о калийных удобрениях, готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД проработать и этот вопрос", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.Глава государства поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и МИД РФ заняться переговорами с ООН по вопросам поставок из России нуждающимся странам зерна и удобрений.При этом Путин отдельно попросил министерство иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок российских и белорусских удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку, указав, что в настоящее время разъяснением Еврокомиссии из-под санкций выведены только поставки удобрений в сам ЕС, а транспортировка через европейские порты в развивающиеся страны по-прежнему невозможна.Министр обороны России Сергей Шойгу в Стамбуле 22 июля подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
https://ria.ru/20220909/zerno-1815706159.html
https://ria.ru/20220909/zerno-1815620854.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_1b49336e53829e8aa63f423bfdcc18a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, минеральные удобрения
Экономика, Владимир Путин, Россия, Минеральные удобрения
16:10 09.09.2022 (обновлено: 17:49 09.09.2022)
 
Путин предложил бесплатно передать калийные удобрения развивающимся странам

Путин: Россия готова передать калийные удобрения развивающимся странам безвозмездно

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские производители готовы безвозмездно передать развивающимся странам скопившиеся в европейских портах их удобрения, прежде всего это калийные удобрения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Большое количество наших удобрений скопилось... в некоторых портах европейских стран. Наши производители - речь, по-моему, прежде всего идет о калийных удобрениях, готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД проработать и этот вопрос", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
Судно Polarnet с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
16:44
Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны
Глава государства поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и МИД РФ заняться переговорами с ООН по вопросам поставок из России нуждающимся странам зерна и удобрений.
При этом Путин отдельно попросил министерство иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок российских и белорусских удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку, указав, что в настоящее время разъяснением Еврокомиссии из-под санкций выведены только поставки удобрений в сам ЕС, а транспортировка через европейские порты в развивающиеся страны по-прежнему невозможна.
Министр обороны России Сергей Шойгу в Стамбуле 22 июля подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
12:38
В Кремле возмутились невыполнением части зерновой сделки
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияМинеральные удобрения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала