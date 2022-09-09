https://ria.ru/20220909/udobreniya-1815691466.html

Путин предложил бесплатно передать калийные удобрения развивающимся странам

Путин предложил бесплатно передать калийные удобрения развивающимся странам - РИА Новости, 09.09.2022

Путин предложил бесплатно передать калийные удобрения развивающимся странам

Российские производители готовы безвозмездно передать развивающимся странам скопившиеся в европейских портах их удобрения, прежде всего это калийные удобрения,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:10

2022-09-09T16:10

2022-09-09T17:49

экономика

владимир путин

россия

минеральные удобрения

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские производители готовы безвозмездно передать развивающимся странам скопившиеся в европейских портах их удобрения, прежде всего это калийные удобрения, заявил президент РФ Владимир Путин."Большое количество наших удобрений скопилось... в некоторых портах европейских стран. Наши производители - речь, по-моему, прежде всего идет о калийных удобрениях, готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД проработать и этот вопрос", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.Глава государства поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и МИД РФ заняться переговорами с ООН по вопросам поставок из России нуждающимся странам зерна и удобрений.При этом Путин отдельно попросил министерство иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок российских и белорусских удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку, указав, что в настоящее время разъяснением Еврокомиссии из-под санкций выведены только поставки удобрений в сам ЕС, а транспортировка через европейские порты в развивающиеся страны по-прежнему невозможна.Министр обороны России Сергей Шойгу в Стамбуле 22 июля подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

https://ria.ru/20220909/zerno-1815706159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, минеральные удобрения