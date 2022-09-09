16:10 09.09.2022 (обновлено: 17:49 09.09.2022)
Путин предложил бесплатно передать калийные удобрения развивающимся странам
Путин: Россия готова передать калийные удобрения развивающимся странам безвозмездно
Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские производители готовы безвозмездно передать развивающимся странам скопившиеся в европейских портах их удобрения, прежде всего это калийные удобрения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Большое количество наших удобрений скопилось... в некоторых портах европейских стран. Наши производители - речь, по-моему, прежде всего идет о калийных удобрениях, готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях. Прошу МИД проработать и этот вопрос", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
Глава государства поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и МИД РФ заняться переговорами с ООН по вопросам поставок из России нуждающимся странам зерна и удобрений.
При этом Путин отдельно попросил министерство иностранных дел проработать с ООН и другими зарубежными партнерами вопрос поставок российских и белорусских удобрений в Азию, Африку и Латинскую Америку, указав, что в настоящее время разъяснением Еврокомиссии из-под санкций выведены только поставки удобрений в сам ЕС, а транспортировка через европейские порты в развивающиеся страны по-прежнему невозможна.
Министр обороны России Сергей Шойгу в Стамбуле 22 июля подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.