https://ria.ru/20220909/uchenye-1815607686.html
Ученые КНР обнаружили антитело, нейтрализующее штаммы "Дельта" и "Омикрон"
Ученые КНР обнаружили антитело, нейтрализующее штаммы "Дельта" и "Омикрон" - РИА Новости, 09.09.2022
Ученые КНР обнаружили антитело, нейтрализующее штаммы "Дельта" и "Омикрон"
Китайские исследователи обнаружили нейтрализующее антитело, которое может обеспечить защиту от штаммов COVID-19 "Дельта" и "Омикрон" и уже показало... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:51
2022-09-09T11:51
2022-09-09T11:51
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи обнаружили нейтрализующее антитело, которое может обеспечить защиту от штаммов COVID-19 "Дельта" и "Омикрон" и уже показало профилактическую эффективность при назальном введении.Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy, антитело 58G6, найденное у пациента с COVID-19, было выделено и показало мощную нейтрализующую активность, ингибирующую вышеуказанные штаммы.Антитело совместно открыли исследователи из Чунцинского медицинского университета и Уханьского института вирусологии при Академии наук Китая.Они вводили антитело хомякам через носовую полость и выяснили, что очень низкая дозировка в 2 миллиграмм на 1 килограмм эффективно предотвращает заражение грызунов названными штаммами, говорится в статье.Отмечается, что выделенное антитело будет применяться в ингаляционной терапии.
https://ria.ru/20220831/eksperimenty-1813425074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса
Россия-Китай: Главное, Китай, Коронавирус COVID-19, Омикрон-штамм коронавируса, Дельта-штамм коронавируса