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Ученые КНР обнаружили антитело, нейтрализующее штаммы "Дельта" и "Омикрон" - РИА Новости, 09.09.2022
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Ученые КНР обнаружили антитело, нейтрализующее штаммы "Дельта" и "Омикрон"
Ученые КНР обнаружили антитело, нейтрализующее штаммы "Дельта" и "Омикрон" - РИА Новости, 09.09.2022
Ученые КНР обнаружили антитело, нейтрализующее штаммы "Дельта" и "Омикрон"
Китайские исследователи обнаружили нейтрализующее антитело, которое может обеспечить защиту от штаммов COVID-19 "Дельта" и "Омикрон" и уже показало... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:51
2022-09-09T11:51
россия-китай: главное
китай
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
дельта-штамм коронавируса
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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи обнаружили нейтрализующее антитело, которое может обеспечить защиту от штаммов COVID-19 "Дельта" и "Омикрон" и уже показало профилактическую эффективность при назальном введении.Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy, антитело 58G6, найденное у пациента с COVID-19, было выделено и показало мощную нейтрализующую активность, ингибирующую вышеуказанные штаммы.Антитело совместно открыли исследователи из Чунцинского медицинского университета и Уханьского института вирусологии при Академии наук Китая.Они вводили антитело хомякам через носовую полость и выяснили, что очень низкая дозировка в 2 миллиграмм на 1 килограмм эффективно предотвращает заражение грызунов названными штаммами, говорится в статье.Отмечается, что выделенное антитело будет применяться в ингаляционной терапии.
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китай, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса
Россия-Китай: Главное, Китай, Коронавирус COVID-19, Омикрон-штамм коронавируса, Дельта-штамм коронавируса
11:51 09.09.2022
 

Ученые КНР обнаружили антитело, нейтрализующее штаммы "Дельта" и "Омикрон"

© STRЛаборант работает в центре тестирования на COVID-19 в Ляньюньгане
Лаборант работает в центре тестирования на COVID-19 в Ляньюньгане
© STR
Лаборант работает в центре тестирования на COVID-19 в Ляньюньгане
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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи обнаружили нейтрализующее антитело, которое может обеспечить защиту от штаммов COVID-19 "Дельта" и "Омикрон" и уже показало профилактическую эффективность при назальном введении.
Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy, антитело 58G6, найденное у пациента с COVID-19, было выделено и показало мощную нейтрализующую активность, ингибирующую вышеуказанные штаммы.
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Антитело совместно открыли исследователи из Чунцинского медицинского университета и Уханьского института вирусологии при Академии наук Китая.
Они вводили антитело хомякам через носовую полость и выяснили, что очень низкая дозировка в 2 миллиграмм на 1 килограмм эффективно предотвращает заражение грызунов названными штаммами, говорится в статье.
Отмечается, что выделенное антитело будет применяться в ингаляционной терапии.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаДельта-штамм коронавируса
 
 
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