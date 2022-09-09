https://ria.ru/20220909/uchenye-1815607686.html

Ученые КНР обнаружили антитело, нейтрализующее штаммы "Дельта" и "Омикрон"

Ученые КНР обнаружили антитело, нейтрализующее штаммы "Дельта" и "Омикрон" - РИА Новости, 09.09.2022

Ученые КНР обнаружили антитело, нейтрализующее штаммы "Дельта" и "Омикрон"

Китайские исследователи обнаружили нейтрализующее антитело, которое может обеспечить защиту от штаммов COVID-19 "Дельта" и "Омикрон" и уже показало... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:51

2022-09-09T11:51

2022-09-09T11:51

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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи обнаружили нейтрализующее антитело, которое может обеспечить защиту от штаммов COVID-19 "Дельта" и "Омикрон" и уже показало профилактическую эффективность при назальном введении.Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy, антитело 58G6, найденное у пациента с COVID-19, было выделено и показало мощную нейтрализующую активность, ингибирующую вышеуказанные штаммы.Антитело совместно открыли исследователи из Чунцинского медицинского университета и Уханьского института вирусологии при Академии наук Китая.Они вводили антитело хомякам через носовую полость и выяснили, что очень низкая дозировка в 2 миллиграмм на 1 килограмм эффективно предотвращает заражение грызунов названными штаммами, говорится в статье.Отмечается, что выделенное антитело будет применяться в ингаляционной терапии.

https://ria.ru/20220831/eksperimenty-1813425074.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса