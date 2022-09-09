ВС России отработали отражение агрессии на учениях "Восток-2022"

ВС России отработали на учениях "Восток-2022" коалиционное отражение агрессии
Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.
Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.
Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.
Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.
По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.
По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.
Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.
Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.
Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.
Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.
Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.
Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.
Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.
Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.
Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.
Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.
В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.
В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.
Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.
Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.
По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.
Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.
Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.
Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.
Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.
Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.
В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.