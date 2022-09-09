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ВС России отработали отражение агрессии на учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 09.09.2022
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ВС России отработали отражение агрессии на учениях "Восток-2022"
ВС России отработали отражение агрессии на учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 09.09.2022
ВС России отработали отражение агрессии на учениях "Восток-2022"
Вооруженные силы во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" отработали коалиционное отражение агрессии против России, сообщил заместитель... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:47
2022-09-09T19:14
безопасность
россия
александр фомин
вооруженные силы рф
восток (учения)
азербайджан
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вооруженные силы во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" отработали коалиционное отражение агрессии против России, сообщил заместитель министра обороны Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений."Учение проводилось в два этапа. На первом этапе обучаемые уточнили решение о применении войск в стратегической операции, поставили задачи, разработали документы плана операции на дальнейшие действия. На втором этапе отработали вопросы управления войсками (силами) в ходе отражения агрессии против Российской Федерации, применения коалиционной группировки войск и восстановления территориальной целостности государства", — пояснил замминистра.Он уточнил, что на учениях было разработано условное государственно-территориальное деление и предусмотрено образование условных коалиций в составе противоборствующих сторон.Фомин напомнил, что всего в военных маневрах принимали участие свыше 50 тысяч человек, более 140 летательных аппаратов, свыше пяти тысяч единиц боевой техники и более 60 боевых кораблей и судов обеспечения. От государств — членов ОДКБ, ШОС и других стран приняли участие более двух тысяч человек.В ходе учений "Восток-2022" военнослужащие потренировались в управлении войсками при отражении воздушных ударов, в совместном огневом поражении, а также в высадке тактических воздушных десантов, добавил замминистра. В маневрах совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.
https://ria.ru/20220909/putin-1815630985.html
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безопасность, россия, александр фомин, вооруженные силы рф, восток (учения), азербайджан, одкб, шос
Безопасность, Россия, Александр Фомин, Вооруженные силы РФ, Восток (учения), Азербайджан, ОДКБ, ШОС
17:47 09.09.2022 (обновлено: 19:14 09.09.2022)
 
ВС России отработали отражение агрессии на учениях "Восток-2022"

ВС России отработали на учениях "Восток-2022" коалиционное отражение агрессии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкСтратегические командно-штабные учения "Восток-2022" на полигоне Сергеевский
Стратегические командно-штабные учения Восток-2022 на полигоне Сергеевский - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" на полигоне Сергеевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вооруженные силы во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" отработали коалиционное отражение агрессии против России, сообщил заместитель министра обороны Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений.
"Учение проводилось в два этапа. На первом этапе обучаемые уточнили решение о применении войск в стратегической операции, поставили задачи, разработали документы плана операции на дальнейшие действия. На втором этапе отработали вопросы управления войсками (силами) в ходе отражения агрессии против Российской Федерации, применения коалиционной группировки войск и восстановления территориальной целостности государства", — пояснил замминистра.
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Он уточнил, что на учениях было разработано условное государственно-территориальное деление и предусмотрено образование условных коалиций в составе противоборствующих сторон.
Фомин напомнил, что всего в военных маневрах принимали участие свыше 50 тысяч человек, более 140 летательных аппаратов, свыше пяти тысяч единиц боевой техники и более 60 боевых кораблей и судов обеспечения. От государств — членов ОДКБ, ШОС и других стран приняли участие более двух тысяч человек.
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В ходе учений "Восток-2022" военнослужащие потренировались в управлении войсками при отражении воздушных ударов, в совместном огневом поражении, а также в высадке тактических воздушных десантов, добавил замминистра.
В маневрах совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.
Танковая карусель и залп "Урагана": учения "Восток-2022"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.

Военнослужащие совершают выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса Игла в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
1 из 11

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Стрельба из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
2 из 11

Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
3 из 11

Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.

На стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
4 из 11

Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.

Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
5 из 11

По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.

Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
6 из 11

Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.

Военнослужащий в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
7 из 11

Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.

© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.

Танк Т-80 в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
8 из 11

Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.

Поражение цели в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
9 из 11

Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.

Стрельба из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
10 из 11

Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.

Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
11 из 11

В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 11

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 11

Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 11

Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 11

Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
5 из 11

По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 11

Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 11

Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.

© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 11

Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
9 из 11

Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 11

Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 11

В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
 
БезопасностьРоссияАлександр ФоминВооруженные силы РФВосток (учения)АзербайджанОДКБШОС
 
 
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