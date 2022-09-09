https://ria.ru/20220909/ucheniya-1815731871.html

ВС России отработали отражение агрессии на учениях "Восток-2022"

ВС России отработали отражение агрессии на учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 09.09.2022

ВС России отработали отражение агрессии на учениях "Восток-2022"

Вооруженные силы во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" отработали коалиционное отражение агрессии против России, сообщил заместитель... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:47

2022-09-09T17:47

2022-09-09T19:14

безопасность

россия

александр фомин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вооруженные силы во время стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" отработали коалиционное отражение агрессии против России, сообщил заместитель министра обороны Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений."Учение проводилось в два этапа. На первом этапе обучаемые уточнили решение о применении войск в стратегической операции, поставили задачи, разработали документы плана операции на дальнейшие действия. На втором этапе отработали вопросы управления войсками (силами) в ходе отражения агрессии против Российской Федерации, применения коалиционной группировки войск и восстановления территориальной целостности государства", — пояснил замминистра.Он уточнил, что на учениях было разработано условное государственно-территориальное деление и предусмотрено образование условных коалиций в составе противоборствующих сторон.Фомин напомнил, что всего в военных маневрах принимали участие свыше 50 тысяч человек, более 140 летательных аппаратов, свыше пяти тысяч единиц боевой техники и более 60 боевых кораблей и судов обеспечения. От государств — членов ОДКБ, ШОС и других стран приняли участие более двух тысяч человек.В ходе учений "Восток-2022" военнослужащие потренировались в управлении войсками при отражении воздушных ударов, в совместном огневом поражении, а также в высадке тактических воздушных десантов, добавил замминистра. В маневрах совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.

https://ria.ru/20220909/putin-1815630985.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, александр фомин, вооруженные силы рф, восток (учения), азербайджан, одкб, шос