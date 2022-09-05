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Танковая карусель и залп "Урагана": учения "Восток-2022"

Танковая карусель и залп "Урагана": учения "Восток-2022" - РИА Новости, 05.09.2022

Танковая карусель и залп "Урагана": учения "Восток-2022"

На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" состоялся самый зрелищный этап: против условного противника действовали расчеты противовоздушной и... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:55

2022-09-05T12:55

2022-09-05T12:55

фото

армия

гиацинт (пушка)

пзрк «игла»

рзсо "ураган"

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На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" состоялся самый зрелищный этап: против условного противника действовали расчеты противовоздушной и инженерной обороны, танковые и артиллерийские части и даже подразделения радиационной и химзащиты. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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