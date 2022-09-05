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Танковая карусель и залп "Урагана": учения "Восток-2022" - РИА Новости, 05.09.2022
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Танковая карусель и залп "Урагана": учения "Восток-2022"
Танковая карусель и залп "Урагана": учения "Восток-2022" - РИА Новости, 05.09.2022
Танковая карусель и залп "Урагана": учения "Восток-2022"
На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" состоялся самый зрелищный этап: против условного противника действовали расчеты противовоздушной и... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:55
2022-09-05T12:55
фото
армия
гиацинт (пушка)
пзрк «игла»
рзсо "ураган"
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На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" состоялся самый зрелищный этап: против условного противника действовали расчеты противовоздушной и инженерной обороны, танковые и артиллерийские части и даже подразделения радиационной и химзащиты. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, армия, гиацинт (пушка), пзрк «игла», рзсо "ураган"
Фото, Армия, Гиацинт (пушка), ПЗРК «Игла», РЗСО "Ураган"
12:55 05.09.2022
 

Танковая карусель и залп "Урагана": учения "Восток-2022"

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На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" состоялся самый зрелищный этап: против условного противника действовали расчеты противовоздушной и инженерной обороны, танковые и артиллерийские части и даже подразделения радиационной и химзащиты. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.

Военнослужащие совершают выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса Игла в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
1 из 11

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Стрельба из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
2 из 11

Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
3 из 11

Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.

На стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
4 из 11

Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.

Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
5 из 11

По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.

Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
6 из 11

Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.

Военнослужащий в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
7 из 11

Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.

© Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.

Танк Т-80 в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
8 из 11

Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.

Поражение цели в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
9 из 11

Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.

Стрельба из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
10 из 11

Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.

Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
11 из 11

В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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ФотоАрмияГиацинт (пушка)ПЗРК «Игла»РЗСО "Ураган"
 
 
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