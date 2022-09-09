https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815473019.html

"Держал в страхе весь поселок". Из-за чего жители Ялты вышли на улицы

"Держал в страхе весь поселок". Из-за чего жители Ялты вышли на улицы - РИА Новости, 09.09.2022

"Держал в страхе весь поселок". Из-за чего жители Ялты вышли на улицы

Несколько раз ударили ножом, закинули в багажник машины и увезли — в Крыму убили 34-летнего охранника Сергея Сухова. Преступление попало на камеры... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T08:00

2022-09-09T08:00

2022-09-09T08:12

происшествия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Несколько раз ударили ножом, закинули в багажник машины и увезли — в Крыму убили 34-летнего охранника Сергея Сухова. Преступление попало на камеры видеонаблюдения, но полицейские задержали лишь одного участника смертельной драки. Второго отпустили — и возмущенные местные жители устроили стихийный митинг.Старые знакомыеВечером 5 сентября Сергей Сухов из поселка Стройгородок (часть города Ялты) встретился с давним приятелем Кириллом Гонтаренко. К ним присоединились Владимир Кикавец, знакомый Гонтаренко, и еще один — водитель внедорожника Toyota Prado. Они катались по городу и в четвертом часу утра остановились в центре возле кафе.Ссора возникла еще в машине. Видеокамера зафиксировала, как Гонтаренко и Кикавец выходят из внедорожника, открывают заднюю дверь и несколько раз бьют Сухова по голове.Тот защищается, затем тоже вылезает из салона. Водитель пытается вмешаться, но его отводят в сторону. Несколько минут между Суховым и Кикавцом продолжается перепалка. Гонтаренко тем временем достает из кармана нож.Избиение возобновляется — Сергей падает на землю, ему наносят удары ножом. Потом грузят в багажник и куда-то увозят. За руль на этот раз садится Гонтаренко.Никто из посетителей кафе не отреагировал на драку. Сотрудники не вызвали полицию, напротив — помогли участникам смыть кровь с рук.Вечерний сход"На следующий день мне позвонил знакомый полицейский, — рассказывает РИА Новости Александр, друг детства Сухова. — Сообщил, что в пять часов утра Сергея на джипе привезли в ялтинскую больницу, оставили возле дверей и сразу уехали. То есть еще живого возили полтора часа в багажнике".Сергея несколько часов пытались спасти в реанимации, но он в себя так и не пришел — скончался из-за большой кровопотери и повреждения внутренних органов. В полиции возбудили уголовное дело статье 111 части 2 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Участников драки быстро выследили и задержали. Однако после допроса в отделе оставили одного Кикавца. Гонтаренко же отпустили."Город небольшой, и мы быстро узнали, что Кирилл на свободе, — продолжает Александр. — Это, конечно, возмутило не только друзей Сергея, но и многих жителей Ялты. Тем более на записи с камер отлично видно, кто первый ударил ножом".Вечером 7 сентября возле отдела полиции собралось несколько сотен человек с требованием задержать второго участника драки. Стихийный митинг прошел мирно. На сотрудников МВД это все же подействовало: уже спустя пару часов на руках Гонтаренко защелкнулись наручники.О произошедшем узнали власти города и региона. "Дело находится на особом контроле правоохранительных органов и руководства Крыма, — написала в Telegram-канале мэр Янина Павленко. — Виновные понесут наказание".Что именно привело к смертельной ссоре — пока неизвестно. Это выясняют следователи. Материалы из МВД передали в республиканское управление СКР. Уголовное дело могут переквалифицировать на "Убийство"."Мы намерены добиваться привлечения к ответственности всех виновных, — добавляет Александр. — Например, никто из видевших избиение не вызвал полицию. Хотя отдел МВД всего в двух минутах езды".Грамота от властейУ Кирилла Гонтаренко, по словам Александра, давно проблемы с законом. В середине нулевых во время новогоднего застолья он убил человека, за что получил девять лет тюрьмы.На сайте городской администрации есть информация о том, что в середине августа Гонтаренко наградили грамотой за "образцовое выполнение гражданского долга" — как командира взвода Алупкинской роты специального назначения союза ветеранов сводного полка народного ополчения. Участвовал он в боевых действиях в Донбассе или нет, его знакомые ответить РИА Новости не смогли."В Стройгородке Кирилла реально боялись. Много раз жаловались в полицию, но никто не реагировал, — говорит Александр. — Возможно, есть связи наверху. Как иначе объяснять, что его отпустили даже после жестокого убийства".Владимир Кикавец, друг Гонтаренко, перебрался в Ялту этим летом и поселился с ним по соседству. Судя по страницам в соцсетях, родом он из Донецка. Был добровольцем. Есть фотографии, где он рядом с командиром "Спарты" Арсеном Павловым с позывным Моторола и певицей Юлией Чичериной.Меру пресечения участникам смертельной драки изберут в ближайшее время. В случае обвинительного приговора их ждет наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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https://ria.ru/20220822/kriminal-1810838329.html

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ялта

донбасс

донецк (днр)

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, янина павленко, юлия чичерина, ялта, донбасс, донецк (днр)