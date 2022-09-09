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Литва поддержала введение потолка цен на газ из России - РИА Новости, 09.09.2022
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Литва поддержала введение потолка цен на газ из России
Литва поддержала введение потолка цен на газ из России - РИА Новости, 09.09.2022
Литва поддержала введение потолка цен на газ из России
Литва поддерживает введение потолка цен на газ из России, однако выступает против ограничений цен на электричество, поскольку это навредит внутреннему рынку... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:47
2022-09-09T12:47
россия
литва
балтия
еврокомиссия
евросоюз
экономика
в мире
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Литва поддерживает введение потолка цен на газ из России, однако выступает против ограничений цен на электричество, поскольку это навредит внутреннему рынку страны, заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис."Литва поддерживает предложение главы (Еврокомиссии) по установлению потолка цен на газ. Потолок цен на газ должен финансироваться на уровне ЕС. Потолок на международные генераторы - абсолютная красная линия для нас, потому что это разрушит рынок электричества. Мы включены в их (российский - ред.) рынок... Мы предполагаем, что это предложение навредит нашему внутреннему рынку, разрушит поле, потому что разные компании в разных странах будут получать разные субсидии. Мы не можем тратить время на меры по установлению потолка или меры, которые не будут работать, мы должны действовать быстро и сейчас, потому что наши граждане и бизнес не могут ждать", - сказал Крейвис перед заседанием министров энергетики ЕС.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами для "улучшения ситуации" в условиях роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".
https://ria.ru/20220909/energoresursy-1815610706.html
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россия, литва, балтия, еврокомиссия, евросоюз, экономика, в мире, природный газ, электричество, европа
Россия, Литва, Балтия, Еврокомиссия, Евросоюз, Экономика, В мире, Природный газ, Электричество, Европа
12:47 09.09.2022
 
Литва поддержала введение потолка цен на газ из России

Литва поддержала лимит цен на газ из России, но против потолка стоимости за электричество

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция в Литве
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция в Литве . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Литва поддерживает введение потолка цен на газ из России, однако выступает против ограничений цен на электричество, поскольку это навредит внутреннему рынку страны, заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.
"Литва поддерживает предложение главы (Еврокомиссии) по установлению потолка цен на газ. Потолок цен на газ должен финансироваться на уровне ЕС. Потолок на международные генераторы - абсолютная красная линия для нас, потому что это разрушит рынок электричества. Мы включены в их (российский - ред.) рынок... Мы предполагаем, что это предложение навредит нашему внутреннему рынку, разрушит поле, потому что разные компании в разных странах будут получать разные субсидии. Мы не можем тратить время на меры по установлению потолка или меры, которые не будут работать, мы должны действовать быстро и сейчас, потому что наши граждане и бизнес не могут ждать", - сказал Крейвис перед заседанием министров энергетики ЕС.
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Потолок цен на энергоресурсы обернется скользким полом, заявила Захарова
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами для "улучшения ситуации" в условиях роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 11:28
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РоссияЛитваБалтияЕврокомиссияЕвросоюзЭкономикаВ миреПриродный газЭлектричествоЕвропа
 
 
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