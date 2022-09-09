https://ria.ru/20220909/troyka-1815596178.html

В Москве продают карты "Тройка" только с российским чипом, заявил Ликсутов

В Москве продают карты "Тройка" только с российским чипом, заявил Ликсутов - РИА Новости, 09.09.2022

В Москве продают карты "Тройка" только с российским чипом, заявил Ликсутов

В Москве в продаже доступны карты "Тройка" только с российским чипом, при этом старые карты продолжают работать, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:11

2022-09-09T11:11

2022-09-09T12:30

общество

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Москве в продаже доступны карты "Тройка" только с российским чипом, при этом старые карты продолжают работать, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы уже покупаем карты только с российским чипом. Этот чип разрабатывался с 2019 года в рамках нашего совместного предприятия, в котором 50% принадлежит московскому метро, 50% — "Микрону". Вложили в него много средств, начали заниматься чипом, когда никаких санкций еще не было. Мы понимали важность того, что эта часть билетной системы должна принадлежать нам и производиться в России. Ведь этим чипом, этой картой мы будем пользоваться много-много лет", - рассказал Ликсутов.Он уточнил, что старые карты при этом продолжают работать. Если она старше 5 лет, она остается у пассажиров.Читайте полный текст интервью Максима Ликсутова >>

https://ria.ru/20220726/mikron-1805013472.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, максим ликсутов