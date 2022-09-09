https://ria.ru/20220909/troyka-1815596178.html
В Москве продают карты "Тройка" только с российским чипом, заявил Ликсутов
В Москве продают карты "Тройка" только с российским чипом, заявил Ликсутов - РИА Новости, 09.09.2022
В Москве продают карты "Тройка" только с российским чипом, заявил Ликсутов
В Москве в продаже доступны карты "Тройка" только с российским чипом, при этом старые карты продолжают работать, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:11
2022-09-09T11:11
2022-09-09T12:30
общество
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Москве в продаже доступны карты "Тройка" только с российским чипом, при этом старые карты продолжают работать, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы уже покупаем карты только с российским чипом. Этот чип разрабатывался с 2019 года в рамках нашего совместного предприятия, в котором 50% принадлежит московскому метро, 50% — "Микрону". Вложили в него много средств, начали заниматься чипом, когда никаких санкций еще не было. Мы понимали важность того, что эта часть билетной системы должна принадлежать нам и производиться в России. Ведь этим чипом, этой картой мы будем пользоваться много-много лет", - рассказал Ликсутов.Он уточнил, что старые карты при этом продолжают работать. Если она старше 5 лет, она остается у пассажиров.Читайте полный текст интервью Максима Ликсутова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, максим ликсутов
Общество, Москва, Максим Ликсутов
11:11 09.09.2022 (обновлено: 12:30 09.09.2022)
В Москве продают карты "Тройка" только с российским чипом, заявил Ликсутов
Заммэра Ликсутов: в Москве продают новые карты "Тройка" только с российским чипом