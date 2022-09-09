https://ria.ru/20220909/liksutov-1815586825.html

Максим Ликсутов: городской транспорт Москвы стал более популярным

Максим Ликсутов: городской транспорт Москвы стал более популярным - РИА Новости, 09.09.2022

Максим Ликсутов: городской транспорт Москвы стал более популярным

О том, когда речной городской транспорт может стать беспилотным, как проехать в транспорте Москвы с помощью телефона, построят ли МЦД-5 и запустят ли по МЦК... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:00

2022-09-09T12:00

2022-09-09T12:11

интервью

максим ликсутов

москва

россия

московское центральное кольцо (мцк)

ржд

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770267147_0:42:3078:1773_1920x0_80_0_0_b6cb0e5acd96553e847a4baf6932752b.jpg

О том, когда речной городской транспорт может стать беспилотным, как проехать в транспорте Москвы с помощью телефона, построят ли МЦД-5 и запустят ли по МЦК двухэтажные поезда, в интервью РИА Новости рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Беседовала Ольга Овчинникова.– Максим Станиславович, оперштаб Москвы по коронавирусу сообщил о новом росте заболеваемости в столице, москвичам рекомендовали снова начать носить маски в общественных местах. Вернут ли в транспорт Москвы санитайзеры и продажу масок? И усилите ли дезинфекцию?– Все требования к мерам, связанным с обработкой подвижного состава, с санитарным контролем, в московском транспорте по-прежнему высокие. Несколько лет назад мы внедрили эти стандарты и продолжаем их соблюдать. Каждый день более шести тысяч вагонов метро, а также подвижной состав городского наземного транспорта обрабатываются специальными растворами, одобренными Роспотребнадзором, протираются в усиленном режиме все поверхности, к которым прикасаются пассажиры. Эти меры будут продолжены и в следующем году, есть поручение мэра города. Все, что связано с ношением масок на транспорте и с санитарной безопасностью, находится в зоне ответственности Роспотребнадзора. Если коллеги примут подобные меры, мы, безусловно, будем их исполнять.Всемирная организация здравоохранения делала анализ регламентов санитарной обработки городского транспорта, в первую очередь, метрополитена. И московский транспорт признан одним из самых безопасных в мире. Мы гордимся такой высокой оценкой. Повторю, усиленный регламент по обработке продолжает действовать независимо от ситуации, связанной с коронавирусом.– Наступает осень, и неуклонно больше становится людей в общественном транспорте. Заметили ли вы увеличение пассажиропотока?– Пассажиропоток и мобильность населения растут. Это мы отмечаем с начала года. Если сравнивать показатели не только 2021-го, но и 2020 года, то мы видим, что москвичи более активно используют городской транспорт. Мы наблюдаем небольшое снижение в пользовании личной машиной, то есть часть людей, которые пришли в метро, в автобусы или электробусы, никогда раньше не пользовались городским транспортом. Значит, городской транспорт стал более популярным, более комфортным и надежным.Мы недавно замеряли показатель удовлетворенности качеством городского транспорта среди москвичей. Пассажиры отмечают комфортную температуру в подвижном составе, большинство из которого оснащено системами кондиционирования. Отмечают правильность мер, связанных с раздачей воды на тех станциях метро, где температура была выше нормы. Эти итоги будем еще анализировать, будем внимательно следить за тем, чтобы пассажирам на московском городском транспорте было удобнее передвигаться по городу и с наступлением холодов.– То есть москвичи все чаще выбирают общественный транспорт?– Есть динамика увеличения количества поездок, примерно на 8%. Снижение количества личных машин – где-то на 4%. Если брать это лето и сравнить его с летом прошлого года.– В июне в транспорте Москвы запустили Систему быстрых платежей. Расскажите, какие перспективы у этого способа оплаты, и пользуется ли она популярностью?– Мы очень рады, что Система быстрых платежей есть в московском транспорте, что ее создатель – Банк России – сделал такую удобную и качественную российскую платежную систему. И очень здорово, что именно на городском транспорте Москвы СБП заработала в таком масштабе. На примерно 80 кассах Большой кольцевой линии метро эта система доступна в пилотном режиме. Пользоваться ей очень удобно. Когда, например, вы пополняете карту "Тройка" в кассе, либо покупаете билет, вы сканируете QR-код мобильным телефоном с приложением СБП, и немедленно происходит оплата. На следующем этапе мы установим эту систему на всех турникетах московского метрополитена. Вам всего лишь понадобится мобильный телефон с мобильным интернетом для того, чтобы мгновенно произвести платежи, как это было раньше, когда работали другие виды платежных систем. И еще раз повторю, что это защищенная российская технология, которая не зависит ни от каких санкций и связанных с этим вещей.За время "пилота" почти 270 тысяч пассажиров воспользовались этой системой. Количество пока небольшое. Но мы уверены, что сервис будет развиваться. Учитывая, что в других отраслях экономики, например, в ритейле, москвичи привыкли пользоваться СБП, то и в транспорте охват тоже будет высокий.– Москва уделяет огромное внимание развитию транспорта. В частности, сейчас развивается речной транспорт. Ранее вы сообщили, что сроки запуска первых электрических речных судов сдвигаются. Есть ли понимание, когда будет запущен первый маршрут?– Первое, проект в тестовом режиме обязательно будет реализован до конца года. Вместе с компанией, которая выиграла конкурс и заключила с нами 15-летний контракт на запуск речных судов, принято решение, что коллеги полностью перейдут на ключевые компоненты российского производства. Поэтому потребовалось время для того, чтобы поменять важнейшие компоненты, в том числе электродвигатель.Большая часть судов, мы уверены, придет к навигации в 2023 году. Мы будем проводить их испытания, всей причальной инфраструктуры, зарядной инфраструктуры для того, чтобы убедиться, что они безопасны и готовы к тому, чтобы перевозить пассажиров на регулярной основе.Основные элементы этих судов производства Российской Федерации. В течение 15 лет компания-подрядчик АО "Водоход. Пассажирский порт" будет обеспечивать техническую готовность судов, а также заниматься полным обслуживанием флота. Что еще важно, зимой, а суда у нас ледового класса, мы проведем большое количество испытаний, чтобы убедиться, что зарядная инфраструктура работает, что судно может ходить в холодный период времени, что там комфортно внутри и тепло. Протестируем все системы, связанные с навигацией, движением.Наши суда, созданные специально для городского транспорта, по оценкам специалистов не имеют аналогов в мире, потому что они полностью электрические. И там заложена система, которая позволяет в будущем, через пять–десять лет, стать судам полностью беспилотными.– Сказались ли санкции на планах по строительству и в целом на транспортной отрасли столицы? И, может, уже понятно, будут ли еще отсрочки по каким-либо из городских транспортных проектов из-за проблем с поставками и подорожания комплектующих?– Количество и объем строительства новой инфраструктуры мэр города держит под своим личным контролем. И это означает, что все планируемые и станции метро, и диаметры, которые мы собираемся запустить в конце следующего года, в начале 2024-го, все они будут сделаны вовремя и в том объеме, который нужен и который обещан москвичам. Поэтому здесь никаких проблем мы не видим. Даже если какие-то компоненты не можем получить немедленно, то, в первую очередь, мы отдаем предпочтение российским комплектующим. И по всем ключевым компонентам решения уже найдены.– То есть успешно перескочили санкции?– Мы нашли решения, которые позволили и позволяют в полном объеме выполнить обязательства, которые мы на себя брали.– Возвращаясь к электрическому транспорту, в Москве много разных видов электрического транспорта, например, электросамокаты. Будут ли вводить новые медленные зоны в столице?– Мы внимательно проанализируем с коллегами из ГИБДД весь сезон аренды средств индивидуальной мобильности. Посмотрим, где были очаги аварийности, что необходимо сделать, чтобы сократить количество аварий. К сожалению, одна из самых распространенных причин– это превышение скорости на средствах индивидуальной мобильности либо управление электрическими самокатами пьяными. И третья, очень существенная проблема, о которой многие не задумываются, это когда самокатом пользуются два человека. К сожалению, это приводит иногда к тяжелым последствиям.Если надо будет вводить в следующем сезоне медленные зоны, мы их обязательно введем. Здесь у нас никаких ограничений нет. Мы всегда исходим от удобства и безопасности, в первую очередь, пользователей средств индивидуальной мобильности, пешеходов, где-то даже автомобилистов.– Сколько человек воспользовались сервисами проката в этом сезоне?– С начала этого сезона пользователи совершили уже больше 20 миллионов поездок на самокатах и побили рекорд 2021 года: тогда было 8,6 миллиона. Сегодня сервисами аренды электросамокатов активно пользуется больше двух миллионов человек.– Будете ли делиться опытом с регионами по использованию сервисов шеринга?– У нас все шеринговые компании, за исключением велопроката, принадлежат полностью частным лицам, юридическим организациям, которые никакого отношения к правительству Москвы не имеют. Мы считаем, что наша задача – создать нормальные, комфортные условия для того, чтобы шеринговые сервисы работали по строгим законам. Операторы проката самокатов всегда очень четко выполняют наши договоренности и очень быстро и корректно реагируют на те пожелания, которые появляются в процессе совместной работы. Например, по созданию медленных зон.В свою очередь мэром Москвы была принята программа по поддержке сервисов проката. Мы выделяем им субсидии на покрытие части банковских платежей, взятых на увеличение количества самокатов в прокате. Такие же программы субсидирования работают для операторов каршеринга и таксомоторных компаний. Такая мера поддержки сможет повысить качество сервиса для пассажиров. Эти меры поддержки оформлены постановлением правительства города Москвы. Уверен, что многие из наших региональных коллег внимательно за этим смотрят.С регионами у нас действует другая большая программа. Это наше совместное предприятие со "Сбербанком" – компания "СберТройка". Уже 23 региона в России так или иначе используют московскую систему. В основе лежит билетная система Москвы на базе карты "Тройка". Пассажиры в других регионах начали тратить меньше времени для того, чтобы купить билет на городской транспорт, существенно упростилась и сама процедура покупки. Также они стали экономить деньги, потому что через нашу систему появилась возможность, например, создания мультимодальных поездок, когда вы платите один раз, а ездите сразу на нескольких видах транспорта. Либо приобретение новых абонементов, чего раньше не было, потому что проезд оплачивался только через водителя маршрутки.Регионы в свою очередь получают больше налогов, ведь появилась прозрачная система оплаты проезда. За счет того, что эта система интегрирована между собой, например, жители Комсомольска-на-Амуре, хотя город находится на другом конце Российской Федерации, положив 50 рублей у себя на карту "Тройка", могут приехать в Москву с этой картой и пользоваться ей в метро, вообще не думая о том, как им приобрести билет и поехать на Московском метрополитене. Поэтому это очень удобная система, она сопоставима по количеству транзакций с крупнейшими российскими банками. И мы очень гордимся тем, что эта система разработана и внедряется именно правительством Москвы.– Ранее в продажу поступило 200 тысяч карт "Тройка" с российским чипом. Сколько времени понадобится на полный переход к российскому чипу? И нужно ли будет как-то сдавать старые карты?– Мы уже покупаем карты только с российским чипом. Этот чип разрабатывался с 2019 года в рамках нашего совместного предприятия, в котором 50% принадлежит московскому метро, 50% – "Микрону". Вложили в него много средств, начали заниматься чипом, когда никаких санкций не было. Мы понимали важность того, что эта часть билетной системы должна принадлежать нам и производиться в России. Ведь этим чипом, этой картой мы будем пользоваться много-много лет. Старые карты при этом продолжают работать. Если она старше пяти лет, она остается у пассажиров. А сам чип может использоваться не только в транспортной карте, но и для пропускных систем, для оплат в ритейле, как дисконтная карта. Областей применения может быть много. Продукция крайне востребована, у предприятия большое количество заказов, оно работает отлично в три смены. Мы сделали правильную инвестицию еще в 2019 году и получили отличный результат в виде российского, полностью безопасного, очень современного чипа, который полностью устраивает нас с точки зрения транспортной карты.– Немного к другой теме. На заводе "Москвич" планировалось создание электрокаров для нужд такси и каршеринга. Есть ли уже понимание, что это будут за машины, разработаны ли уже их характеристики?– Первое, у нас есть базовый партнер, это "КАМАЗ", который будет помогать заводу с точки зрения технологических и маркетинговых решений. Задача правительства Москвы – помогать производителю вести такой большой проект для Москвы. С точки зрения выпуска своей машины должно пройти несколько этапов. Первый – это сборка автомобилей из готовых комплектов с параллельной разработкой именно своей платформы. И сделать это надо так, чтобы машина, которая выйдет через несколько лет, была максимально отечественного производства. Для этого производители автокомплектующих должны быть готовы к тому, чтобы давать на завод качественные компоненты. И уверен, что существующая программа Минпромторга обязательно сработает.Считаю, что завод будет способен выпускать от 100 до 150 тысяч автомобилей, где на каком-то этапе это будут полностью электрические машины, способные работать и в такси, и в каршеринге, и, конечно, будут эффективны и успешны для обычного розничного рынка. Перед коллегами стоит сейчас задача выработать эту программу, определить модельный ряд, определить характеристики. К сожалению, французский производитель, который много лет работал на этом заводе, кроме очень высокопрофессионального коллектива не оставил ничего на предприятии, поэтому, фактически, вся работа ведется "с нуля". То есть там происходила сборка автомобилей, но какого-то ноу-хау и технологических решений, к сожалению, не было. Поэтому сейчас команда, которая занимается заводом "Москвич", делает эти вещи все заново. Но мы уверены в успехе, и со стороны правительства Москвы будем максимально помогать, чтобы это предприятие работало, и тот замечательный трудовой коллектив, который там есть, он сохранился полностью и производил нужные и востребованные высококачественные автомобили для всего российского рынка.– А есть какие-то сроки, когда мы сможем увидеть первый автомобиль, сходящий с конвейера на "Москвиче"?– Работа над выпуском автомобилей на заводе в Москве начнется в 2022 году, до 2024 года это будет крупноузловая сборка. В 2024 году на заводе планируется приступить к мелкоузловой сборке.– Ранее вы сообщили, что Москва совместно с РЖД и областью изучит возможность прокладки подземного тоннеля от Ярославского до Павелецкого радиуса, чтобы сделать МЦД-5. Есть ли уже какие-то подвижки? Сколько займет проработка данного вопроса?– У нас есть концепция проекта МЦД-5, который соединит Ярославский и Павелецкий радиусы, являющиеся сейчас тупиковыми. Для соединения этих двух разрозненных направлений в единый сквозной диаметр нужно построить подземный тоннель длиной примерно 13 километров. Если говорить о технической стороне проекта, то сейчас этот вопрос внимательно изучается коллегами из РЖД. Проложить подземный тоннель в самом центре столицы в условиях плотной городской застройки – это технически очень сложная задача, в первую очередь из-за огромного количества коммуникаций, второе – из-за большого скопления подземных рек. Именно поэтому сейчас коллеги из РЖД и департамента строительства проводят объемные изыскательные работы. На сегодня однозначно сказать, что этот проект будет реализован, очень сложно, потому что нужно пройти достаточно большое количество изысканий и предпроектных работ. Коллеги этим занимаются.Но если техническое решение для реализации МЦД-5 будет найдено, то он станет одним из самых востребованных диаметральных маршрутов. Ожидаем, что пятый диаметр будет перевозить более 180 миллионов пассажиров в год, а в сутки его поток превысит 600 тысяч пассажиров. Для сравнения – это больше, чем среднесуточный поток первых двух диаметров вместе. Если удастся построить тоннель, то Ярославский и Павелецкий вокзалы из тупиковых станут транзитными для пассажиров МЦД, интервал движения поездов на этих направлениях будет сокращен, пассажиры Ярославского и Павелецкого направлений, следующие в центр, смогут экономить до 30% времени, для них сократится необходимость в пересадках на "вокзальных" станциях.Что еще важно, при соединении двух этих вокзалов подземным тоннелем мы интегрируем с будущим МЦД-5 еще ряд станций метро в центральной части столицы, создав дополнительно новые популярные пересадки для пассажиров. Это позволит разгрузить одни из самых загруженных станций метро, к примеру, разгрузка станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии составит до 25% и ТПУ "Площадь трех вокзалов" – до 21%. Существенно разгрузятся Кольцевая линия – на 9% и МЦК – на 7%МЦД-5 – проект очень важный, и мы с коллегами прикладываем все усилия, чтобы его запустить, сказать точнее о его реализации можно будет, наверное, в середине следующего года. Еще раз отмечу, что требуется провести огромный объем предпроектных работ, но это поручение Мэра Москвы и коллеги уже этим серьезно занимаются.– В метро сейчас обновляются турникеты, сколько новых уже установили? Когда полностью планируется закончить обновление?– До конца 2022 года все без исключения турникеты в метро будут способны принимать банковские карты. Сейчас обновлены "умные головы" на более чем 400 турникетах, в сентябре добавится еще тысяча на Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линиях.Там, где новые турникеты уже установлены, вся система срабатывает в два раза быстрее, сами створки открываются тоже в два раза быстрее, и за счет этого увеличивается пропускная способность станций. И также система Face Pay, которая работает на этих станциях, тоже срабатывает намного быстрее. Все эти турникеты – российского производства.Похожие турникеты будут установлены и на речном транспорте. Они более легкие, но тоже будут работать быстро. Можно будет проехать и по карте "Тройка", и по банковской карте, и по системе Face Pay. Они адаптированы для слабовидящих пассажиров, у них яркая цветовая подложка и большой шрифт.– Планируете ли начинать реконструкцию каких-то станций метро в этом году, что это будут за станции?– У нас есть план по двум станциям – "Шоссе Энтузиастов" и "Университет". Для того, чтобы сделать капремонт и поменять огромные эскалаторы, мы фактически заново разбираем станцию и собираем ее. При этом стараемся не просто поменять эскалаторы, но и увеличить их количество. Благодаря этому на 30% растет пропускная способность станций. Ремонт на этих двух станциях начнем в этом году, либо в начале следующего года.– Как обстоят дела у женщин-машинистов, сколько еще скоро начнут работать в метро? Будут ли их направлять на другие линии?– Мы ими очень гордимся. На Филевской линии работает 16 женщин-машинистов и девять помощников машинистов. Справляются все они отлично, никаких нареканий от метрополитена к ним нет. В настоящее время в нашем корпоративном университете московского транспорта проходят обучение еще 26 женщин, возможно, будущих машинистов электропоездов метро. В первую очередь, мы отдаем предпочтение тем женщинам, которые уже работают в метрополитене и решились научиться работе машиниста. Очень рассчитываем, что все эти 26 девушек останутся работать, и постараемся сделать все, чтобы работа им нравилась, чтобы они справлялись так же замечательно, как первые женщины-машинисты, которые управляют поездами метро.– Как развивается сервис "По пути", и планируется ли его расширение за пределами Москвы?– В месяц сервисом пользуются примерно 50 тысяч человек, за 11 месяцев работы автобусы уже перевезли 470 тысяч пассажиров. Сервис стал надежнее и безопаснее. Мы перешли полностью на российское программное обеспечение и будем расширять его географию. Планируем, что автобусы сервиса будут ходить не только до станций метро и МЦД, но и до школ, поликлиник, МФЦ и других важных соцобъектов внутри Новой Москвы. Уверен, что этот сервис поможет существенно улучшить качество транспортного обслуживания этих объектов, соответственно, повысить комфорт, позволит пассажирам еще и сократить свои затраты на оплату проезда.Сейчас сервис тестируется на территории инновационного центра "Сколково". До конца года планируем запустить его для 36 тысяч сотрудников, автобусы будут ходить от станции МЦД "Сколково" до остановок внутри зоны и обратно. И также между объектами в самом центре.– Планируется ли вводить новые выделенные полосы для общественного транспорта?– Наш план – 30 километров в этом году, 10 километров уже ввели. Оставшиеся 20 километров будут сделаны до конца этого года. Сейчас в Москве 110 выделенных полос общей протяженностью 405 километров. Москва – город, где больше всего выделенных полос в РФ, находится в мировых лидерах по этому показателю. В день выделенными полосами пользуются около трех миллионов пассажиров наземного транспорта и почти 600 тысяч пассажиров такси. Что дает выделенная полоса? Скорость движения автобусов увеличилась в два–три раза, количество ДТП снизилось на 25%. И главное, еще один эффект – наземный транспорт ходит по расписанию, значительно стабильнее и быстрее.– Изменилась ли концепция по поводу въезда в Москву? Возможно, он станет платным?– У нас нет задачи прорабатывать такой проект.– Когда на МЦК поедут двухэтажные поезда, может быть, такой подарок будет к Дню города москвичам?– Создать с нуля абсолютно новый двухэтажный поезд – это технически сложная задача. У коллег из РЖД есть большой опыт эксплуатации двухэтажных пассажирских составов, сейчас в столичном регионе такие поезда курсируют до аэропортов и на МЦД-1.Главное требование, которое мы предъявляем к будущему двухэтажному составу для МЦК, – поезд должен быть российского производства. Именно поэтому для российских производителей мы с коллегами из РЖД проработали предварительное техническое задание. Считаем, что это должен быть двухэтажный трехдверный поезд, исходя из особенностей пассажиропотока на МЦК, рассчитанный на быструю посадку и высадку пассажиров, частые остановки и короткие поездки по городу. Два этажа позволят распределить потоки пассажиров: кто совершает более длительную поездку – с комфортом проедут на втором этаже, кому нужно проехать всего пару остановок – им удобнее будет ехать на первом этаже. Это те технические особенности, которые мы учли в техническом задании, чтобы новый подвижной состав был максимально комфортным и безопасным для пассажиров МЦК. Сейчас происходит оценка этого технического задания среди профильных профессионалов и коллег из РЖД.Поезд, я уверен, рано или поздно появится, но, чтобы вы понимали, мы сейчас находимся только на стадии разработки. В середине следующего года можно будет детально сказать о том, когда эти поезда могут быть созданы, какая их стоимость, какая эффективность их использования. А пока тот современный подвижной состав, который сейчас курсирует на МЦК, справляется со своей задачей. Открытие Большой кольцевой линии метро, которое запланировано на следующий год — еще один шаг, который позволит снизить загрузку МЦК и сделать поездку еще более удобной.

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/covid-19-1814458500.html

https://ria.ru/20220705/poezda-1800192180.html

https://ria.ru/20220729/dengi-1805934753.html

https://ria.ru/20220818/transport-1810362486.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220907/innovatsii-1814890988.html

https://realty.ria.ru/20220818/mishustin-1810554894.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/tramvaychik-1790810200.html

https://ria.ru/20220822/mtsd-1811360418.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220908/mtsk-1815411699.html

https://realty.ria.ru/20220628/transport-1798657572.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, максим ликсутов , москва, россия, московское центральное кольцо (мцк), ржд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)