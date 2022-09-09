https://ria.ru/20220909/transport-1815568062.html
Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, заявил заммэра
Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, заявил заммэра - РИА Новости, 09.09.2022
Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, заявил заммэра
Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:47
2022-09-09T08:47
2022-09-09T12:17
общество
максим ликсутов
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россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."У нас нет задачи прорабатывать такой проект", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, изменилась ли концепция по поводу въезда в Москву и станет ли он платным.Читайте полный текст интервью Максима Ликсутова >>
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общество, максим ликсутов , москва, россия
Общество, Максим Ликсутов , Москва, Россия
08:47 09.09.2022 (обновлено: 12:17 09.09.2022)
Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, заявил заммэра
Заммэра Москвы Ликсутов: задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет