https://ria.ru/20220909/transport-1815568062.html

Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, заявил заммэра

Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, заявил заммэра - РИА Новости, 09.09.2022

Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, заявил заммэра

Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T08:47

2022-09-09T08:47

2022-09-09T12:17

общество

максим ликсутов

москва

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."У нас нет задачи прорабатывать такой проект", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, изменилась ли концепция по поводу въезда в Москву и станет ли он платным.Читайте полный текст интервью Максима Ликсутова >>

https://ria.ru/20220803/moskva-1806850010.html

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общество, максим ликсутов , москва, россия