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Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, заявил заммэра - РИА Новости, 09.09.2022
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Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, заявил заммэра
Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, заявил заммэра - РИА Новости, 09.09.2022
Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, заявил заммэра
Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:47
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общество
максим ликсутов
москва
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."У нас нет задачи прорабатывать такой проект", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, изменилась ли концепция по поводу въезда в Москву и станет ли он платным.Читайте полный текст интервью Максима Ликсутова &gt;&gt;
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общество, максим ликсутов , москва, россия
Общество, Максим Ликсутов , Москва, Россия
08:47 09.09.2022 (обновлено: 12:17 09.09.2022)
 
Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, заявил заммэра

Заммэра Москвы Ликсутов: задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРуководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов
Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Задачи прорабатывать проект платного въезда в Москву нет, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"У нас нет задачи прорабатывать такой проект", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, изменилась ли концепция по поводу въезда в Москву и станет ли он платным.
Читайте полный текст интервью Максима Ликсутова >>
Эскалаторы в вестибюле станции ЦСКА Большой кольцевой линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 09:59
Ликсутов рассказал о закрытии участка БКЛ в Москве
 
ОбществоМаксим ЛиксутовМоскваРоссия
 
 
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