Чернышенко предложил позвать на техолимпиаду детей из дружественных стран
Чернышенко предложил позвать на Национальную техолимпиаду детей из дружественных стран
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Школьников из дружественных стран БРИКС и ШОС необходимо привлекать к участию в Национальной технологической олимпиаде, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании оргкомитета, посвященном подготовке к суперфиналу олимпиады.
"Чтобы усилить практическую направленность состязаний олимпиады будем проводить ее этапы в регионах на базе университетов – участников программ "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы". Планируется, что суперфинал состоится в августе следующего года и станет знаковым мероприятием в рамках Десятилетия науки и технологий. Считаю важным пригласить к участию в Национальной технологической олимпиаде представителей из дружественных стран ШОС и БРИКС", - сказал Чернышенко, которого цитирует его пресс-служба.
В свою очередь первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что обретение олимпиадой статуса "национальной" - показатель не только доверия, но и ответственности перед будущим поколением молодых инженеров и инноваторов России. По его словам, опыт Национальной технологической олимпиады будет особенно ценен для развития технологического направления Общероссийского движения детей и молодежи, технологии должны быть доступны каждому ученику в любом уголке страны.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что разработан план мероприятий по организации и проведению олимпиады в 2023 году. "Будущее как раз за такими нестандартными олимпиадами – междисциплинарными, где результатом образовательного или интеллектуального соревнования является не просто решенная задача, а совершенно другого типа результат, победа на практике", - считает он.
В этом учебном году стартовал восьмой сезон Национальной технологической олимпиады. Сейчас идет первый дистанционный отборочный этап, второй состоится в ноябре-декабре. Финал олимпиады пройдет в начале следующего года. В основном треке для учеников 8-11 классов подготовлено 39 направлений, открытых совместно с ведущими технологическими компаниями и вузами. Победа по 28 из них позволит школьникам получить 100 баллов ЕГЭ, которые принимают ведущие вузы России, и другие льготы для поступления.
Международный суперфинал Национальной технологической олимпиады планируется провести в августе 2023 года в Республике Алтай, в мае пройдет пилотный этап. План мероприятий по его организации координирует Минобрнауки, оператором технологических состязаний выступит НИУ ВШЭ. Минобрнауки и всем заинтересованным ведомствам поручено привлечь к проведению суперфинала технологические компании и обеспечить синергию с проектом "Игры будущего". В прошлом сезоне в олимпиаде приняли участие 120 тысяч школьников и студентов, всего - 380 тысяч человек.