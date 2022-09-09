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Чернышенко предложил позвать на техолимпиаду детей из дружественных стран - РИА Новости, 09.09.2022
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Чернышенко предложил позвать на техолимпиаду детей из дружественных стран
Чернышенко предложил позвать на техолимпиаду детей из дружественных стран - РИА Новости, 09.09.2022
Чернышенко предложил позвать на техолимпиаду детей из дружественных стран
Школьников из дружественных стран БРИКС и ШОС необходимо привлекать к участию в Национальной технологической олимпиаде, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:33
2022-09-09T19:33
общество
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Школьников из дружественных стран БРИКС и ШОС необходимо привлекать к участию в Национальной технологической олимпиаде, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании оргкомитета, посвященном подготовке к суперфиналу олимпиады."Чтобы усилить практическую направленность состязаний олимпиады будем проводить ее этапы в регионах на базе университетов – участников программ "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы". Планируется, что суперфинал состоится в августе следующего года и станет знаковым мероприятием в рамках Десятилетия науки и технологий. Считаю важным пригласить к участию в Национальной технологической олимпиаде представителей из дружественных стран ШОС и БРИКС", - сказал Чернышенко, которого цитирует его пресс-служба.В свою очередь первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что обретение олимпиадой статуса "национальной" - показатель не только доверия, но и ответственности перед будущим поколением молодых инженеров и инноваторов России. По его словам, опыт Национальной технологической олимпиады будет особенно ценен для развития технологического направления Общероссийского движения детей и молодежи, технологии должны быть доступны каждому ученику в любом уголке страны.Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что разработан план мероприятий по организации и проведению олимпиады в 2023 году. "Будущее как раз за такими нестандартными олимпиадами – междисциплинарными, где результатом образовательного или интеллектуального соревнования является не просто решенная задача, а совершенно другого типа результат, победа на практике", - считает он.В этом учебном году стартовал восьмой сезон Национальной технологической олимпиады. Сейчас идет первый дистанционный отборочный этап, второй состоится в ноябре-декабре. Финал олимпиады пройдет в начале следующего года. В основном треке для учеников 8-11 классов подготовлено 39 направлений, открытых совместно с ведущими технологическими компаниями и вузами. Победа по 28 из них позволит школьникам получить 100 баллов ЕГЭ, которые принимают ведущие вузы России, и другие льготы для поступления.Международный суперфинал Национальной технологической олимпиады планируется провести в августе 2023 года в Республике Алтай, в мае пройдет пилотный этап. План мероприятий по его организации координирует Минобрнауки, оператором технологических состязаний выступит НИУ ВШЭ. Минобрнауки и всем заинтересованным ведомствам поручено привлечь к проведению суперфинала технологические компании и обеспечить синергию с проектом "Игры будущего". В прошлом сезоне в олимпиаде приняли участие 120 тысяч школьников и студентов, всего - 380 тысяч человек.
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общество, дмитрий чернышенко, россия
Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия
19:33 09.09.2022
 
Чернышенко предложил позвать на техолимпиаду детей из дружественных стран

Чернышенко предложил позвать на Национальную техолимпиаду детей из дружественных стран

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Школьников из дружественных стран БРИКС и ШОС необходимо привлекать к участию в Национальной технологической олимпиаде, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании оргкомитета, посвященном подготовке к суперфиналу олимпиады.
"Чтобы усилить практическую направленность состязаний олимпиады будем проводить ее этапы в регионах на базе университетов – участников программ "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы". Планируется, что суперфинал состоится в августе следующего года и станет знаковым мероприятием в рамках Десятилетия науки и технологий. Считаю важным пригласить к участию в Национальной технологической олимпиаде представителей из дружественных стран ШОС и БРИКС", - сказал Чернышенко, которого цитирует его пресс-служба.
Московский физтех в Долгопрудном - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 15:56
Российские школьники завоевали три золота на олимпиаде по информатике
В свою очередь первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что обретение олимпиадой статуса "национальной" - показатель не только доверия, но и ответственности перед будущим поколением молодых инженеров и инноваторов России. По его словам, опыт Национальной технологической олимпиады будет особенно ценен для развития технологического направления Общероссийского движения детей и молодежи, технологии должны быть доступны каждому ученику в любом уголке страны.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что разработан план мероприятий по организации и проведению олимпиады в 2023 году. "Будущее как раз за такими нестандартными олимпиадами – междисциплинарными, где результатом образовательного или интеллектуального соревнования является не просто решенная задача, а совершенно другого типа результат, победа на практике", - считает он.
Международная студенческая олимпиада по философии - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 09:00
В России пройдет Международная студенческая олимпиада по философии
В этом учебном году стартовал восьмой сезон Национальной технологической олимпиады. Сейчас идет первый дистанционный отборочный этап, второй состоится в ноябре-декабре. Финал олимпиады пройдет в начале следующего года. В основном треке для учеников 8-11 классов подготовлено 39 направлений, открытых совместно с ведущими технологическими компаниями и вузами. Победа по 28 из них позволит школьникам получить 100 баллов ЕГЭ, которые принимают ведущие вузы России, и другие льготы для поступления.
Международный суперфинал Национальной технологической олимпиады планируется провести в августе 2023 года в Республике Алтай, в мае пройдет пилотный этап. План мероприятий по его организации координирует Минобрнауки, оператором технологических состязаний выступит НИУ ВШЭ. Минобрнауки и всем заинтересованным ведомствам поручено привлечь к проведению суперфинала технологические компании и обеспечить синергию с проектом "Игры будущего". В прошлом сезоне в олимпиаде приняли участие 120 тысяч школьников и студентов, всего - 380 тысяч человек.
Всероссийская олимпиада школьников - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 18:34
Минобрнауки утвердило новый порядок проведения школьных олимпиад
 
ОбществоДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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