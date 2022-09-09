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Театр Наций рассказал о планах на новый сезон - РИА Новости, 09.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220909/teatr-1815738448.html
Театр Наций рассказал о планах на новый сезон
Театр Наций рассказал о планах на новый сезон - РИА Новости, 09.09.2022
Театр Наций рассказал о планах на новый сезон
Театр Наций выпустит в новом сезоне более десятка премьер, сообщил художественный руководитель учреждения народный артист России Евгений Миронов на сборе... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:04
2022-09-09T19:20
культура
новости культуры
юрий бутусов
евгений миронов
марат гацалов
россия
санкт-петербург
театр наций
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Театр Наций выпустит в новом сезоне более десятка премьер, сообщил художественный руководитель учреждения народный артист России Евгений Миронов на сборе труппы.Первой премьерой сезона станет спектакль Марата Гацалова "Саша, привет!" по одноименному роману-антиутопии Дмитрия Данилова. В главных ролях — Игорь Гордин и Наталия Вдовина. Премьера состоится на малой сцене 24-25 сентября.На основной сцене первой премьерой сезона станет в ноябре спектакль "Кто боится Вирджинии Вульф". В нем заняты Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Александр Новин и Мария Смольникова.В новом пространстве состоится премьера спектакля "Толстая тетрадь", созданного Татьяной Тарасовой и выпускниками Мастерской Олега Кудряшова по одноименному роману Аготы Кристоф. Первые показы пройдут 28-30 сентября. Эта постановка – авторское прочтение романа, события которого разворачиваются во время Второй мировой войны и погружают зрителей в невыносимые обстоятельства жизни двух мальчиков-близнецов.В январе состоится премьера "Terminal 3" Никиты Кобелева по пьесе шведского современного драматурга Ларса Нурена.В марте выйдут "Предварительные итоги" Светланы Земляковой по повести Юрия Трифонова. Эта проза из цикла "Московские повести" представляет собой дневник рефлексирующего советского интеллигента с подробным описанием семейных взаимоотношений и быта.В мае пьесу Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" представит Юрий Бутусов. Это абсурдистская трагикомедия, предлагающая взглянуть на события "Гамлета" Шекспира под другим углом.В июне Андрей Прикотенко покажет спектакль по роману Гюстава Флобера "Мадам Бовари". В центре событий – молодая женщина, которая не захотела довольствоваться судьбой супруги провинциального врача и решила последовать за мечтами о красивой жизни наперекор общественным нормам.
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новости культуры, юрий бутусов, евгений миронов, марат гацалов, россия, санкт-петербург, театр наций, театр, спектакль
Культура, Новости культуры, Юрий Бутусов, Евгений Миронов, Марат Гацалов, Россия, Санкт-Петербург, Театр наций, Театр, Спектакль
19:04 09.09.2022 (обновлено: 19:20 09.09.2022)
 
Театр Наций рассказал о планах на новый сезон

Театр Наций в новом сезоне выпустит более десятка премьер

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание Государственного Театра Наций в Москве
Здание Государственного Театра Наций в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Театр Наций выпустит в новом сезоне более десятка премьер, сообщил художественный руководитель учреждения народный артист России Евгений Миронов на сборе труппы.
Первой премьерой сезона станет спектакль Марата Гацалова "Саша, привет!" по одноименному роману-антиутопии Дмитрия Данилова. В главных ролях — Игорь Гордин и Наталия Вдовина. Премьера состоится на малой сцене 24-25 сентября.
На основной сцене первой премьерой сезона станет в ноябре спектакль "Кто боится Вирджинии Вульф". В нем заняты Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Александр Новин и Мария Смольникова.
В новом пространстве состоится премьера спектакля "Толстая тетрадь", созданного Татьяной Тарасовой и выпускниками Мастерской Олега Кудряшова по одноименному роману Аготы Кристоф. Первые показы пройдут 28-30 сентября. Эта постановка – авторское прочтение романа, события которого разворачиваются во время Второй мировой войны и погружают зрителей в невыносимые обстоятельства жизни двух мальчиков-близнецов.
В январе состоится премьера "Terminal 3" Никиты Кобелева по пьесе шведского современного драматурга Ларса Нурена.
В марте выйдут "Предварительные итоги" Светланы Земляковой по повести Юрия Трифонова. Эта проза из цикла "Московские повести" представляет собой дневник рефлексирующего советского интеллигента с подробным описанием семейных взаимоотношений и быта.
В мае пьесу Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" представит Юрий Бутусов. Это абсурдистская трагикомедия, предлагающая взглянуть на события "Гамлета" Шекспира под другим углом.
В июне Андрей Прикотенко покажет спектакль по роману Гюстава Флобера "Мадам Бовари". В центре событий – молодая женщина, которая не захотела довольствоваться судьбой супруги провинциального врача и решила последовать за мечтами о красивой жизни наперекор общественным нормам.
Здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 16:22Культура
Новый сезон Театра имени Пушкина пройдет в историческом здании
 
КультураНовости культурыЮрий БутусовЕвгений МироновМарат ГацаловРоссияСанкт-ПетербургТеатр нацийТеатрСпектакль
 
 
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