https://ria.ru/20220909/teatr-1815738448.html

Театр Наций рассказал о планах на новый сезон

Театр Наций рассказал о планах на новый сезон - РИА Новости, 09.09.2022

Театр Наций рассказал о планах на новый сезон

Театр Наций выпустит в новом сезоне более десятка премьер, сообщил художественный руководитель учреждения народный артист России Евгений Миронов на сборе... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:04

2022-09-09T19:04

2022-09-09T19:20

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Театр Наций выпустит в новом сезоне более десятка премьер, сообщил художественный руководитель учреждения народный артист России Евгений Миронов на сборе труппы.Первой премьерой сезона станет спектакль Марата Гацалова "Саша, привет!" по одноименному роману-антиутопии Дмитрия Данилова. В главных ролях — Игорь Гордин и Наталия Вдовина. Премьера состоится на малой сцене 24-25 сентября.На основной сцене первой премьерой сезона станет в ноябре спектакль "Кто боится Вирджинии Вульф". В нем заняты Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Александр Новин и Мария Смольникова.В новом пространстве состоится премьера спектакля "Толстая тетрадь", созданного Татьяной Тарасовой и выпускниками Мастерской Олега Кудряшова по одноименному роману Аготы Кристоф. Первые показы пройдут 28-30 сентября. Эта постановка – авторское прочтение романа, события которого разворачиваются во время Второй мировой войны и погружают зрителей в невыносимые обстоятельства жизни двух мальчиков-близнецов.В январе состоится премьера "Terminal 3" Никиты Кобелева по пьесе шведского современного драматурга Ларса Нурена.В марте выйдут "Предварительные итоги" Светланы Земляковой по повести Юрия Трифонова. Эта проза из цикла "Московские повести" представляет собой дневник рефлексирующего советского интеллигента с подробным описанием семейных взаимоотношений и быта.В мае пьесу Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" представит Юрий Бутусов. Это абсурдистская трагикомедия, предлагающая взглянуть на события "Гамлета" Шекспира под другим углом.В июне Андрей Прикотенко покажет спектакль по роману Гюстава Флобера "Мадам Бовари". В центре событий – молодая женщина, которая не захотела довольствоваться судьбой супруги провинциального врача и решила последовать за мечтами о красивой жизни наперекор общественным нормам.

https://ria.ru/20220907/teatr-1815166441.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юрий бутусов, евгений миронов, марат гацалов, россия, санкт-петербург, театр наций, театр, спектакль