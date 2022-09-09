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Ответ Ирана отбросил диалог по СВПД назад, заявил Блинкен - РИА Новости, 09.09.2022
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Ответ Ирана отбросил диалог по СВПД назад, заявил Блинкен
Ответ Ирана отбросил диалог по СВПД назад, заявил Блинкен - РИА Новости, 09.09.2022
Ответ Ирана отбросил диалог по СВПД назад, заявил Блинкен
Участники переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе смогли устранить "ряд пробелов", однако последний письменный ответ Тегерана на... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:12
2022-09-09T15:19
в мире
сша
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
энтони блинкен
йенс столтенберг
нато
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Участники переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе смогли устранить "ряд пробелов", однако последний письменный ответ Тегерана на предложения Запада отбросил диалог по данной тематике назад, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен."За последние недели нам действительно удалось устранить ряд пробелов. В частности, Иран отказался от ряда не связанных со сделкой требований. Тем не менее, последний ответ Тегерана отбрасывает нас назад", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.По его словам, США не считают на данном этапе возможным восстановление сделки в том виде, который не отвечает базовым требованиям Вашингтона."Если мы вступим вновь в сделку, то лишь тогда, когда она будет отвечать интересам нашей национальной безопасности, а то, что мы увидели, заставляет нас откатиться назад, а не продвинуться вперед", - подчеркнул глава американской дипломатии.
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в мире, сша, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), энтони блинкен, йенс столтенберг, нато
В мире, США, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Энтони Блинкен, Йенс Столтенберг, НАТО
15:12 09.09.2022 (обновлено: 15:19 09.09.2022)
 
Ответ Ирана отбросил диалог по СВПД назад, заявил Блинкен

Госсекретарь Блинкен: проблемы в СВПД были устранены, но ответ Ирана отбросил все назад

© AP Photo / Andrew Harnik, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Участники переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе смогли устранить "ряд пробелов", однако последний письменный ответ Тегерана на предложения Запада отбросил диалог по данной тематике назад, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"За последние недели нам действительно удалось устранить ряд пробелов. В частности, Иран отказался от ряда не связанных со сделкой требований. Тем не менее, последний ответ Тегерана отбрасывает нас назад", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
По его словам, США не считают на данном этапе возможным восстановление сделки в том виде, который не отвечает базовым требованиям Вашингтона.
"Если мы вступим вновь в сделку, то лишь тогда, когда она будет отвечать интересам нашей национальной безопасности, а то, что мы увидели, заставляет нас откатиться назад, а не продвинуться вперед", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 10:32
Иран заявил, что может обеспечить потребности Европы в энергетике
 
В миреСШАИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Энтони БлинкенЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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