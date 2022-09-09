15:12 09.09.2022 (обновлено: 15:19 09.09.2022)
Ответ Ирана отбросил диалог по СВПД назад, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен: проблемы в СВПД были устранены, но ответ Ирана отбросил все назад
© AP Photo / Andrew Harnik, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Участники переговоров по восстановлению сделки по иранской ядерной программе смогли устранить "ряд пробелов", однако последний письменный ответ Тегерана на предложения Запада отбросил диалог по данной тематике назад, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"За последние недели нам действительно удалось устранить ряд пробелов. В частности, Иран отказался от ряда не связанных со сделкой требований. Тем не менее, последний ответ Тегерана отбрасывает нас назад", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
По его словам, США не считают на данном этапе возможным восстановление сделки в том виде, который не отвечает базовым требованиям Вашингтона.
"Если мы вступим вновь в сделку, то лишь тогда, когда она будет отвечать интересам нашей национальной безопасности, а то, что мы увидели, заставляет нас откатиться назад, а не продвинуться вперед", - подчеркнул глава американской дипломатии.
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