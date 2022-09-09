https://ria.ru/20220909/ssha-1815792416.html
США выразили желание сотрудничать с Таджикистаном в области безопасности
США выразили желание сотрудничать с Таджикистаном в области безопасности - РИА Новости, 09.09.2022
США выразили желание сотрудничать с Таджикистаном в области безопасности
США с нетерпением ожидают расширения сотрудничества с Таджикистаном в области безопасности и продвижения основных свобод, говорится в поздравительной телеграмме РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T22:03
2022-09-09T22:03
2022-09-09T22:11
в мире
энтони блинкен
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ДУШАНБЕ, 9 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. США с нетерпением ожидают расширения сотрудничества с Таджикистаном в области безопасности и продвижения основных свобод, говорится в поздравительной телеграмме госсекретаря Энтони Блинкена в связи с 31-й годовщиной суверенного, независимого таджикского государства, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы американского дипведомства в Душанбе Соро Мародалиева."Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего сотрудничества в области безопасности и продвижения основных свобод, составляющих основу стабильного и процветающего общества. Я уверен, что наши региональные отношения в формате "С5+1" (Центральная Азия и США - ред.) будут только укрепляться по мере того, как мы вносим свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, решаем вопросы прав человека и определяем торговые и инвестиционные возможности", - говорится в поздравлении.Блинкен отмечает, что США и Таджикистан построили прочное партнерство, основанное на общих целях, бесчисленных культурных связях и связях между людьми, а также приверженности борьбе с террористическими угрозами не только в Таджикистане, но и во всем регионе и во всем мире."Несмотря на то, что за последний год обе наши страны столкнулись с проблемами из-за глобальных изменений, Соединенные Штаты по-прежнему привержены стабильности и процветанию Таджикистана", - говорится в заключении телеграммы госсекретаря.Ранее в Ташкенте секретарь Совбеза России Патрушев выразил обеспокоенность командно-штабными учениями "Региональное сотрудничество — 2022", организованными Центральным командованием США в Таджикистане, однако секретарь Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзода заявил, что у Таджикистана с Россией стратегическое сотрудничество, оно остается неизменным и отношениям между странами ничто не угрожает.
https://ria.ru/20220901/shkoly-1813786472.html
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в мире, энтони блинкен, сша, таджикистан, душанбе
В мире, Энтони Блинкен, США, Таджикистан, Душанбе
22:03 09.09.2022 (обновлено: 22:11 09.09.2022)
США выразили желание сотрудничать с Таджикистаном в области безопасности
Блинкен: США ожидает расширения сотрудничества с Таджикистаном в области безопасности
ДУШАНБЕ, 9 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. США с нетерпением ожидают расширения сотрудничества с Таджикистаном в области безопасности и продвижения основных свобод, говорится в поздравительной телеграмме госсекретаря Энтони Блинкена в связи с 31-й годовщиной суверенного, независимого таджикского государства, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы американского дипведомства в Душанбе Соро Мародалиева.
"Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего сотрудничества в области безопасности и продвижения основных свобод, составляющих основу стабильного и процветающего общества. Я уверен, что наши региональные отношения в формате "С5+1" (Центральная Азия и США - ред.) будут только укрепляться по мере того, как мы вносим свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, решаем вопросы прав человека и определяем торговые и инвестиционные возможности", - говорится в поздравлении.
Блинкен отмечает, что США и Таджикистан построили прочное партнерство, основанное на общих целях, бесчисленных культурных связях и связях между людьми, а также приверженности борьбе с террористическими угрозами не только в Таджикистане, но и во всем регионе и во всем мире.
"Несмотря на то, что за последний год обе наши страны столкнулись с проблемами из-за глобальных изменений, Соединенные Штаты по-прежнему привержены стабильности и процветанию Таджикистана", - говорится в заключении телеграммы госсекретаря.
Ранее в Ташкенте секретарь Совбеза России Патрушев выразил обеспокоенность командно-штабными учениями "Региональное сотрудничество — 2022", организованными Центральным командованием США в Таджикистане, однако секретарь Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзода заявил, что у Таджикистана с Россией стратегическое сотрудничество, оно остается неизменным и отношениям между странами ничто не угрожает.