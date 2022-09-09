https://ria.ru/20220909/ssha-1815792416.html

США выразили желание сотрудничать с Таджикистаном в области безопасности

США выразили желание сотрудничать с Таджикистаном в области безопасности - РИА Новости, 09.09.2022

США выразили желание сотрудничать с Таджикистаном в области безопасности

США с нетерпением ожидают расширения сотрудничества с Таджикистаном в области безопасности и продвижения основных свобод, говорится в поздравительной телеграмме РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T22:03

2022-09-09T22:03

2022-09-09T22:11

в мире

энтони блинкен

сша

таджикистан

душанбе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788934835_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_247ae2bc567e47583eb7aeeb9c34a4a9.jpg

ДУШАНБЕ, 9 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. США с нетерпением ожидают расширения сотрудничества с Таджикистаном в области безопасности и продвижения основных свобод, говорится в поздравительной телеграмме госсекретаря Энтони Блинкена в связи с 31-й годовщиной суверенного, независимого таджикского государства, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы американского дипведомства в Душанбе Соро Мародалиева."Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего сотрудничества в области безопасности и продвижения основных свобод, составляющих основу стабильного и процветающего общества. Я уверен, что наши региональные отношения в формате "С5+1" (Центральная Азия и США - ред.) будут только укрепляться по мере того, как мы вносим свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, решаем вопросы прав человека и определяем торговые и инвестиционные возможности", - говорится в поздравлении.Блинкен отмечает, что США и Таджикистан построили прочное партнерство, основанное на общих целях, бесчисленных культурных связях и связях между людьми, а также приверженности борьбе с террористическими угрозами не только в Таджикистане, но и во всем регионе и во всем мире."Несмотря на то, что за последний год обе наши страны столкнулись с проблемами из-за глобальных изменений, Соединенные Штаты по-прежнему привержены стабильности и процветанию Таджикистана", - говорится в заключении телеграммы госсекретаря.Ранее в Ташкенте секретарь Совбеза России Патрушев выразил обеспокоенность командно-штабными учениями "Региональное сотрудничество — 2022", организованными Центральным командованием США в Таджикистане, однако секретарь Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзода заявил, что у Таджикистана с Россией стратегическое сотрудничество, оно остается неизменным и отношениям между странами ничто не угрожает.

https://ria.ru/20220901/shkoly-1813786472.html

https://ria.ru/20220909/nato-1815698920.html

сша

таджикистан

душанбе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энтони блинкен, сша, таджикистан, душанбе