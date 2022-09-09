https://ria.ru/20220909/spetsoperatsiya-1815795702.html

Спецоперация, 9 сентября: эвакуация в Харьковской области

Спецоперация, 9 сентября: эвакуация в Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2022

Спецоперация, 9 сентября: эвакуация в Харьковской области

ВС РФ остановили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении, однако в районе Харьковской области ситуация остается сложной, в настоящий момент... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T22:35

2022-09-09T22:35

2022-09-09T22:40

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

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магатэ

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВС РФ остановили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении, однако в районе Харьковской области ситуация остается сложной, в настоящий момент продолжается эвакуация населения.Ход операцииВ пятницу ВС РФ остановили атаки на Николаево-Криворожском направлении – украинские войска понесли потери и отступили, сообщили в Минобороны. ВС РФ за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожили свыше 270 украинских боевиков, три танка, четыре БМП, семь бронемашин и 22 пикапа с пулеметами.Удары были нанесены по живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерской бригады в районах населенных пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.Средства ПВО России сбили шесть беспилотников, а также уничтожили в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также Каховской ГЭС.Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ поразили восемь пунктов управления украинских войск. Кроме того, за минувшие сутки было уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск в районах Чугуева Харьковской области и Радушное Днепропетровской области.В конце недели увеличилась интенсивность обстрелов со стороны украинских войск в Харьковской области, заявил глава администрации освобожденных территорий Виталий Ганчев. В связи с этим началась эвакуация населения из Изюма, Шевченко, Купянска и Балаклеи.Глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности.Миссия ООН в ЕленовкуПервый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в данный момент согласуются технические детали для поездки делегации ООН в Еленовку, Россия со своей стороны сделала все возможное, чтобы такая поездка состоялась, сейчас ход за ООН.По его словам, поездка задерживается из-за того, что та же группа технической поддержки, что обеспечивала визит МАГАТЭ в Энергодар на Запорожскую АЭС, будет задействована в поездке в Еленовку, если таковая состоится, поэтому нужно было дождаться окончания одной поездки, чтобы приступить к планированию другой.Полянский заверил, что ожидания от приезда этой группы достаточно высокие, но сроки поездки затянулись, что прекрасно понимают и в ООН.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко также заявил в пятницу, что миссия ООН в Еленовку, где в конце июля в результате обстрела украинскими силами СИЗО погибли 50 украинских военнопленных, в данный момент готовится.Он также сообщил, что Россия изучает доклад и предложения МАГАТЭ по ЗАЭС, но нужно время, чтобы отреагировать на предложения агентства.

https://ria.ru/20220909/naemniki-1815780136.html

https://ria.ru/20220909/evropa-1815780652.html

https://ria.ru/20220909/polyanskiy-1815767730.html

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Тяжелая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" на купянском направлении Тяжелая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк" на купянском направлении 2022-09-09T22:35 true PT0M12S

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россия, харьковская область, херсонская область , оон, вооруженные силы рф, магатэ, вооруженные силы украины