https://ria.ru/20220909/saur-mogila-1815550351.html

Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на Саур-Могиле в ДНР

Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на Саур-Могиле в ДНР - РИА Новости, 09.09.2022

Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на Саур-Могиле в ДНР

Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T00:09

2022-09-09T00:09

2022-09-09T00:58

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ШАХТЕРСК (ДНР), 9 сен — РИА Новости. Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.На церемонии зажжения присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента России Кириенко, замминистра обороны Тимур Иванов, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.Частицу огня, которая зажгла символ Победы на Саур-Могиле, привезли с Вечного огня у Московского Кремля.Мемориал на кургане Саур-Могила торжественно открыли в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков.В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой девять метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.В этом году российские военные строители начали восстанавливать мемориальный комплекс Саур-Могила.

https://ria.ru/20220908/pamyatniki-1815535811.html

https://ria.ru/20220909/kirienko-1815550075.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, тимур иванов