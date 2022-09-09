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Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на Саур-Могиле в ДНР
Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на Саур-Могиле в ДНР - РИА Новости, 09.09.2022
Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на Саур-Могиле в ДНР
Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T00:09
2022-09-09T00:09
2022-09-09T00:58
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ШАХТЕРСК (ДНР), 9 сен — РИА Новости. Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.На церемонии зажжения присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента России Кириенко, замминистра обороны Тимур Иванов, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.Частицу огня, которая зажгла символ Победы на Саур-Могиле, привезли с Вечного огня у Московского Кремля.Мемориал на кургане Саур-Могила торжественно открыли в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков.В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой девять метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.В этом году российские военные строители начали восстанавливать мемориальный комплекс Саур-Могила.
https://ria.ru/20220908/pamyatniki-1815535811.html
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, тимур иванов
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Тимур Иванов
00:09 09.09.2022 (обновлено: 00:58 09.09.2022)
Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на Саур-Могиле в ДНР
Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в ДНР