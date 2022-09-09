Зеленский ввел санкции против 606 представителей российских властей
Зеленский подписал указ о санкциях против 606 представителей российских властей
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении принятых Советом нацбезопасности и обороны Украины санкций против 606 представителей российских властей.
Ранее Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей власти РФ. Он уточнил, что санкции введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.
"Постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны от 7 сентября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", - говорится в тексте указа, опубликованном в пятницу на сайте офиса Зеленского.
В дополнении указан перечень лиц, в отношении которых вводятся санкции, в нем всего 606 фамилий. Среди перечисленных санкций блокировка активов, аннулирование лицензий и других разрешений на осуществление определенного вида деятельности, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества. Указ вступает в силу со дня опубликования.