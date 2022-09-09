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Зеленский ввел санкции против 606 представителей российских властей - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815741032.html
Зеленский ввел санкции против 606 представителей российских властей
Зеленский ввел санкции против 606 представителей российских властей - РИА Новости, 09.09.2022
Зеленский ввел санкции против 606 представителей российских властей
Владимир Зеленский подписал указ о введении принятых Советом нацбезопасности и обороны Украины санкций против 606 представителей российских властей. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:08
2022-09-09T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
санкции в отношении россии
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении принятых Советом нацбезопасности и обороны Украины санкций против 606 представителей российских властей.Ранее Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей власти РФ. Он уточнил, что санкции введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.В дополнении указан перечень лиц, в отношении которых вводятся санкции, в нем всего 606 фамилий. Среди перечисленных санкций блокировка активов, аннулирование лицензий и других разрешений на осуществление определенного вида деятельности, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества. Указ вступает в силу со дня опубликования.
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в мире, украина, россия, санкции в отношении россии, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Санкции в отношении России, Владимир Зеленский
18:08 09.09.2022
 
Зеленский ввел санкции против 606 представителей российских властей

Зеленский подписал указ о санкциях против 606 представителей российских властей

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении принятых Советом нацбезопасности и обороны Украины санкций против 606 представителей российских властей.
Ранее Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей власти РФ. Он уточнил, что санкции введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.
"Постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны от 7 сентября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", - говорится в тексте указа, опубликованном в пятницу на сайте офиса Зеленского.
В дополнении указан перечень лиц, в отношении которых вводятся санкции, в нем всего 606 фамилий. Среди перечисленных санкций блокировка активов, аннулирование лицензий и других разрешений на осуществление определенного вида деятельности, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества. Указ вступает в силу со дня опубликования.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииВладимир Зеленский
 
 
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