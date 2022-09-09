https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815741032.html

Зеленский ввел санкции против 606 представителей российских властей

Зеленский ввел санкции против 606 представителей российских властей - РИА Новости, 09.09.2022

Зеленский ввел санкции против 606 представителей российских властей

Владимир Зеленский подписал указ о введении принятых Советом нацбезопасности и обороны Украины санкций против 606 представителей российских властей. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:08

2022-09-09T18:08

2022-09-09T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

санкции в отношении россии

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_0:79:3362:1970_1920x0_80_0_0_ce482b9ba9c01c1a258b8e1154794699.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении принятых Советом нацбезопасности и обороны Украины санкций против 606 представителей российских властей.Ранее Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей власти РФ. Он уточнил, что санкции введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.В дополнении указан перечень лиц, в отношении которых вводятся санкции, в нем всего 606 фамилий. Среди перечисленных санкций блокировка активов, аннулирование лицензий и других разрешений на осуществление определенного вида деятельности, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества. Указ вступает в силу со дня опубликования.

https://ria.ru/20220830/sanktsii-1813270318.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, санкции в отношении россии, владимир зеленский