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Глава Европарламента призвала партнеров ЕС усилить санкции против России - РИА Новости, 09.09.2022
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Глава Европарламента призвала партнеров ЕС усилить санкции против России
Глава Европарламента призвала партнеров ЕС усилить санкции против России - РИА Новости, 09.09.2022
Глава Европарламента призвала партнеров ЕС усилить санкции против России
Глава Европарламента Роберта Метсола считает, что партнеры Евросоюза, включая Турцию, должны усиливать санкции против России, несмотря на неоднократные... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:52
2022-09-09T11:52
экономика
россия
турция
евросоюз
европарламент
роберта метсола
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола считает, что партнеры Евросоюза, включая Турцию, должны усиливать санкции против России, несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что незаконные рестрикции в отношении РФ вредят самому Западу и всей мировой экономике.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей."Все страны, в особенности, желающие сблизиться с ЕС, должны не только соблюдать санкции, введенные против России… но также усиливать их и не допускать обхода и ослабления этих мер, что могло бы привести к ослаблению эффективности этих санкций", - сказала Метсола на пресс-конференции в ходе визита на Кипр, отвечая на вопрос журналистов о политике и действиях Турции в отношениях с Россией.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Запад находится в панике в связи с тем, как проведет текущую зиму в условиях растущих цен.
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экономика, россия, турция, евросоюз, европарламент, роберта метсола, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Турция, Евросоюз, Европарламент, Роберта Метсола, Санкции в отношении России
11:52 09.09.2022
 
Глава Европарламента призвала партнеров ЕС усилить санкции против России

Глава Европарламента Метсола призвала партнеров ЕС усилить санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола считает, что партнеры Евросоюза, включая Турцию, должны усиливать санкции против России, несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что незаконные рестрикции в отношении РФ вредят самому Западу и всей мировой экономике.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
"Все страны, в особенности, желающие сблизиться с ЕС, должны не только соблюдать санкции, введенные против России… но также усиливать их и не допускать обхода и ослабления этих мер, что могло бы привести к ослаблению эффективности этих санкций", - сказала Метсола на пресс-конференции в ходе визита на Кипр, отвечая на вопрос журналистов о политике и действиях Турции в отношениях с Россией.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Запад находится в панике в связи с тем, как проведет текущую зиму в условиях растущих цен.
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ЭкономикаРоссияТурцияЕвросоюзЕвропарламентРоберта МетсолаСанкции в отношении России
 
 
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