https://ria.ru/20220909/rossiya-1815756012.html

Ян Бург возглавил авиакомпанию "Россия"

Ян Бург возглавил авиакомпанию "Россия" - РИА Новости, 09.09.2022

Ян Бург возглавил авиакомпанию "Россия"

Совет директоров авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") избрал генеральным директором Яна Бурга, сообщает компания. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:54

2022-09-09T18:54

2022-09-09T19:34

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Совет директоров авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") избрал генеральным директором Яна Бурга, сообщает компания."Решением совета директоров на должность генерального директора авиакомпании "Россия" избран Ян Бург", - говорится в сообщении компании.Бург начал работу в компании в октябре 2018 года в должности заместителя генерального директора – технического директора. С 5 марта 2022 года он являлся временно исполняющим обязанности гендиректора.Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", является вторым перевозчиком в Российской Федерации по величине флота воздушных судов.

https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812297888.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, аэрофлот, россия (авиакомпания), россия, новости - туризм