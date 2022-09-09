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Ян Бург возглавил авиакомпанию "Россия" - РИА Новости, 09.09.2022
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Туризм
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Ян Бург возглавил авиакомпанию "Россия"
Ян Бург возглавил авиакомпанию "Россия" - РИА Новости, 09.09.2022
Ян Бург возглавил авиакомпанию "Россия"
Совет директоров авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") избрал генеральным директором Яна Бурга, сообщает компания. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:54
2022-09-09T19:34
экономика
аэрофлот
россия (авиакомпания)
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Совет директоров авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") избрал генеральным директором Яна Бурга, сообщает компания."Решением совета директоров на должность генерального директора авиакомпании "Россия" избран Ян Бург", - говорится в сообщении компании.Бург начал работу в компании в октябре 2018 года в должности заместителя генерального директора – технического директора. С 5 марта 2022 года он являлся временно исполняющим обязанности гендиректора.Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", является вторым перевозчиком в Российской Федерации по величине флота воздушных судов.
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экономика, аэрофлот, россия (авиакомпания), россия, новости - туризм
Экономика, Аэрофлот, Россия (авиакомпания), Россия, Туризм, Новости - Туризм
18:54 09.09.2022 (обновлено: 19:34 09.09.2022)
 
Ян Бург возглавил авиакомпанию "Россия"

Совет директоров авиакомпании "Россия" утвердил Бурга генеральным директором

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Россия"
Самолеты авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самолеты авиакомпании "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Совет директоров авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") избрал генеральным директором Яна Бурга, сообщает компания.
"Решением совета директоров на должность генерального директора авиакомпании "Россия" избран Ян Бург", - говорится в сообщении компании.
Бург начал работу в компании в октябре 2018 года в должности заместителя генерального директора – технического директора. С 5 марта 2022 года он являлся временно исполняющим обязанности гендиректора.
Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", является вторым перевозчиком в Российской Федерации по величине флота воздушных судов.
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