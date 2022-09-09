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В Ивановской области отремонтируют пять взрослых поликлиник - РИА Новости, 09.09.2022
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Ивановская область
https://ria.ru/20220909/remont-1815605992.html
В Ивановской области отремонтируют пять взрослых поликлиник
В Ивановской области отремонтируют пять взрослых поликлиник - РИА Новости, 09.09.2022
В Ивановской области отремонтируют пять взрослых поликлиник
В Ивановской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения начаты ремонты в четырех поликлиниках, еще в одной работы должны... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:52
2022-09-09T11:52
ивановская область
станислав воскресенский
кинешма
вичуга
ремонт
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ИВАНОВО, 9 сен – РИА Новости. В Ивановской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения начаты ремонты в четырех поликлиниках, еще в одной работы должны стартовать в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."К ремонту медучреждений приступили в Иванове, Кинешме, Вичуге и Кохме. Срок окончания работ по четырем объектам – 2022 год. В Кинешме ремонт завершится в 2023 году", – сказал собеседник агентства.По его словам, накануне губернатор Станислав Воскресенский проверил, как идут работы во взрослой поликлинике в областном центре. Капитальный ремонт в учреждении проводят впервые. На эти цели по программе модернизации направили 25,9 миллиона рублей. Помимо ремонта в клинике обновляют медицинское оборудование. Уже закупили новый флюорограф, рентгеновский аппарат, маммограф, оборудование для эндоскопического кабинета."Мы ремонтируем поликлинику за поликлиникой в рамках наших программ: по программе "Решаем вместе" ремонтируем детские поликлиники, взрослые ремонтируем в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". По всем объектам надо в сроки уложиться, но обязательно следить за качеством", - привели в пресс-службе слова Воскресенского.Ранее в этом году в рамках программы модернизации первичного отремонтировали историческое здание Лухской поликлиники и поликлинику Верхнего Ландеха.
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станислав воскресенский, кинешма, вичуга, ремонт
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Кинешма, Вичуга, Ремонт
11:52 09.09.2022
 

В Ивановской области отремонтируют пять взрослых поликлиник

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области / Дмитрий РыжаковГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время посещения взрослой поликлиники №11 в областном центре
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время посещения взрослой поликлиники №11 в областном центре - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области / Дмитрий Рыжаков
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время посещения взрослой поликлиники №11 в областном центре
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 9 сен – РИА Новости. В Ивановской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения начаты ремонты в четырех поликлиниках, еще в одной работы должны стартовать в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"К ремонту медучреждений приступили в Иванове, Кинешме, Вичуге и Кохме. Срок окончания работ по четырем объектам – 2022 год. В Кинешме ремонт завершится в 2023 году", – сказал собеседник агентства.
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По его словам, накануне губернатор Станислав Воскресенский проверил, как идут работы во взрослой поликлинике в областном центре. Капитальный ремонт в учреждении проводят впервые. На эти цели по программе модернизации направили 25,9 миллиона рублей. Помимо ремонта в клинике обновляют медицинское оборудование. Уже закупили новый флюорограф, рентгеновский аппарат, маммограф, оборудование для эндоскопического кабинета.
"Мы ремонтируем поликлинику за поликлиникой в рамках наших программ: по программе "Решаем вместе" ремонтируем детские поликлиники, взрослые ремонтируем в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". По всем объектам надо в сроки уложиться, но обязательно следить за качеством", - привели в пресс-службе слова Воскресенского.
Ранее в этом году в рамках программы модернизации первичного отремонтировали историческое здание Лухской поликлиники и поликлинику Верхнего Ландеха.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийКинешмаВичугаРемонт
 
 
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