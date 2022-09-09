https://ria.ru/20220909/remont-1815605992.html

В Ивановской области отремонтируют пять взрослых поликлиник

В Ивановской области отремонтируют пять взрослых поликлиник - РИА Новости, 09.09.2022

В Ивановской области отремонтируют пять взрослых поликлиник

В Ивановской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения начаты ремонты в четырех поликлиниках, еще в одной работы должны... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:52

2022-09-09T11:52

2022-09-09T11:52

ивановская область

станислав воскресенский

кинешма

вичуга

ремонт

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ИВАНОВО, 9 сен – РИА Новости. В Ивановской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения начаты ремонты в четырех поликлиниках, еще в одной работы должны стартовать в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."К ремонту медучреждений приступили в Иванове, Кинешме, Вичуге и Кохме. Срок окончания работ по четырем объектам – 2022 год. В Кинешме ремонт завершится в 2023 году", – сказал собеседник агентства.По его словам, накануне губернатор Станислав Воскресенский проверил, как идут работы во взрослой поликлинике в областном центре. Капитальный ремонт в учреждении проводят впервые. На эти цели по программе модернизации направили 25,9 миллиона рублей. Помимо ремонта в клинике обновляют медицинское оборудование. Уже закупили новый флюорограф, рентгеновский аппарат, маммограф, оборудование для эндоскопического кабинета."Мы ремонтируем поликлинику за поликлиникой в рамках наших программ: по программе "Решаем вместе" ремонтируем детские поликлиники, взрослые ремонтируем в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". По всем объектам надо в сроки уложиться, но обязательно следить за качеством", - привели в пресс-службе слова Воскресенского.Ранее в этом году в рамках программы модернизации первичного отремонтировали историческое здание Лухской поликлиники и поликлинику Верхнего Ландеха.

https://ria.ru/20220823/ivanoyo-1811580251.html

кинешма

вичуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, кинешма, вичуга, ремонт