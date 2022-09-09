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Академик призвал повысить авторитет РАН - РИА Новости, 09.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220909/ran-1815701116.html
Академик призвал повысить авторитет РАН
Академик призвал повысить авторитет РАН - РИА Новости, 09.09.2022
Академик призвал повысить авторитет РАН
Необходимо повысить авторитет Российской академии наук (РАН) и вписать ее в систему государственного принятия решений, считает академик-секретарь отделения... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:31
2022-09-09T16:31
наука
российская академия наук
россия
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Необходимо повысить авторитет Российской академии наук (РАН) и вписать ее в систему государственного принятия решений, считает академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников.В пятницу Красников в связи с выдвижением его кандидатуры на должность президента РАН провел встречу с членами РАН в Санкт-Петербургском центре."У нас появилось окно возможностей менять ситуацию в академии наук. Потому что сегодня, как никогда, стали востребованы отечественные разработки, отечественные ученые, отечественные специалисты. Мы можем серьезно изменить ситуацию по Российской академии наук... Основная задача, в первую очередь, повысить авторитет Российской академии наук и вписать ее в систему государственного принятия решений. Я лично чувствую, что, к сожалению, с 2013 года авторитет Российской академии наук падает. К сожалению, сфера влияния с точки зрения государственного принятия решений Российской академии наук сужается", - сказал Красников.По его словам, Российской академии наук необходимо генерировать проекты государственного масштаба."Конечно, Российская академия наук должна генерировать проекты государственного масштаба, как в свое время были атомный проект, космический. Сейчас есть много направлений такого масштабного плана. Это и в области биологии, в сфере, связанной с искусственным интеллектом, и по другим направлениям. Мы должны их спокойно обсудить и предложить государству такой масштабный проект. При этом не просто предложить, а еще и предложить его научно-методическое руководство. Считаю, что это важная функция академии наук, которая бы повышала ее авторитет, с одной стороны, а с другой - вписывала бы, в том числе, в систему принятия государственных решений", - отметил Красников.По его словам, РАН должна усилить влияние науки на развитие страны. Это позволит решать важные практические задачи развития отечественной промышленности, в частности, в области наукоемких технологий."Мы как исследователи можем видеть потенциал разработок. И кончено, мы должны в связи с этим формировать технологические цепочки - академический институт, отраслевой институт, вуз, промышленность. Для того, чтобы в важные, там где есть потенциал, исследования, мы могли бы дополнительно привлекать ресурсы", - сказал Красников. Он также отметил, что необходимо расширять полномочия региональных отделений РАН.Ранее правительство РФ утвердило троих кандидатов на должность главы Российской академии наук, которого предстоит избрать в сентябре нынешнего года. Согласно распоряжению, кандидатами утверждены действующий президент Академии наук Александр Сергеев, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.
https://ria.ru/20220327/nauka-1780094130.html
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российская академия наук, россия, технологии
Наука, Российская академия наук, Россия, Технологии
16:31 09.09.2022
 
Академик призвал повысить авторитет РАН

Академик Красников призвал вписать РАН в систему государственного принятия решений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВид на здание президиума Российской академии наук
Вид на здание президиума Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вид на здание президиума Российской академии наук. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Необходимо повысить авторитет Российской академии наук (РАН) и вписать ее в систему государственного принятия решений, считает академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников.
В пятницу Красников в связи с выдвижением его кандидатуры на должность президента РАН провел встречу с членами РАН в Санкт-Петербургском центре.
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"У нас появилось окно возможностей менять ситуацию в академии наук. Потому что сегодня, как никогда, стали востребованы отечественные разработки, отечественные ученые, отечественные специалисты. Мы можем серьезно изменить ситуацию по Российской академии наук... Основная задача, в первую очередь, повысить авторитет Российской академии наук и вписать ее в систему государственного принятия решений. Я лично чувствую, что, к сожалению, с 2013 года авторитет Российской академии наук падает. К сожалению, сфера влияния с точки зрения государственного принятия решений Российской академии наук сужается", - сказал Красников.
По его словам, Российской академии наук необходимо генерировать проекты государственного масштаба.
"Конечно, Российская академия наук должна генерировать проекты государственного масштаба, как в свое время были атомный проект, космический. Сейчас есть много направлений такого масштабного плана. Это и в области биологии, в сфере, связанной с искусственным интеллектом, и по другим направлениям. Мы должны их спокойно обсудить и предложить государству такой масштабный проект. При этом не просто предложить, а еще и предложить его научно-методическое руководство. Считаю, что это важная функция академии наук, которая бы повышала ее авторитет, с одной стороны, а с другой - вписывала бы, в том числе, в систему принятия государственных решений", - отметил Красников.
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По его словам, РАН должна усилить влияние науки на развитие страны. Это позволит решать важные практические задачи развития отечественной промышленности, в частности, в области наукоемких технологий.
"Мы как исследователи можем видеть потенциал разработок. И кончено, мы должны в связи с этим формировать технологические цепочки - академический институт, отраслевой институт, вуз, промышленность. Для того, чтобы в важные, там где есть потенциал, исследования, мы могли бы дополнительно привлекать ресурсы", - сказал Красников. Он также отметил, что необходимо расширять полномочия региональных отделений РАН.
Ранее правительство РФ утвердило троих кандидатов на должность главы Российской академии наук, которого предстоит избрать в сентябре нынешнего года. Согласно распоряжению, кандидатами утверждены действующий президент Академии наук Александр Сергеев, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.
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