https://ria.ru/20220909/ran-1815701116.html

Академик призвал повысить авторитет РАН

Академик призвал повысить авторитет РАН - РИА Новости, 09.09.2022

Академик призвал повысить авторитет РАН

Необходимо повысить авторитет Российской академии наук (РАН) и вписать ее в систему государственного принятия решений, считает академик-секретарь отделения... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:31

2022-09-09T16:31

2022-09-09T16:31

наука

российская академия наук

россия

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Необходимо повысить авторитет Российской академии наук (РАН) и вписать ее в систему государственного принятия решений, считает академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников.В пятницу Красников в связи с выдвижением его кандидатуры на должность президента РАН провел встречу с членами РАН в Санкт-Петербургском центре."У нас появилось окно возможностей менять ситуацию в академии наук. Потому что сегодня, как никогда, стали востребованы отечественные разработки, отечественные ученые, отечественные специалисты. Мы можем серьезно изменить ситуацию по Российской академии наук... Основная задача, в первую очередь, повысить авторитет Российской академии наук и вписать ее в систему государственного принятия решений. Я лично чувствую, что, к сожалению, с 2013 года авторитет Российской академии наук падает. К сожалению, сфера влияния с точки зрения государственного принятия решений Российской академии наук сужается", - сказал Красников.По его словам, Российской академии наук необходимо генерировать проекты государственного масштаба."Конечно, Российская академия наук должна генерировать проекты государственного масштаба, как в свое время были атомный проект, космический. Сейчас есть много направлений такого масштабного плана. Это и в области биологии, в сфере, связанной с искусственным интеллектом, и по другим направлениям. Мы должны их спокойно обсудить и предложить государству такой масштабный проект. При этом не просто предложить, а еще и предложить его научно-методическое руководство. Считаю, что это важная функция академии наук, которая бы повышала ее авторитет, с одной стороны, а с другой - вписывала бы, в том числе, в систему принятия государственных решений", - отметил Красников.По его словам, РАН должна усилить влияние науки на развитие страны. Это позволит решать важные практические задачи развития отечественной промышленности, в частности, в области наукоемких технологий."Мы как исследователи можем видеть потенциал разработок. И кончено, мы должны в связи с этим формировать технологические цепочки - академический институт, отраслевой институт, вуз, промышленность. Для того, чтобы в важные, там где есть потенциал, исследования, мы могли бы дополнительно привлекать ресурсы", - сказал Красников. Он также отметил, что необходимо расширять полномочия региональных отделений РАН.Ранее правительство РФ утвердило троих кандидатов на должность главы Российской академии наук, которого предстоит избрать в сентябре нынешнего года. Согласно распоряжению, кандидатами утверждены действующий президент Академии наук Александр Сергеев, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.

https://ria.ru/20220327/nauka-1780094130.html

https://ria.ru/20220902/ran-1814135410.html

https://ria.ru/20220802/tpu-1806441351.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

российская академия наук, россия, технологии