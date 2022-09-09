https://ria.ru/20220909/puteshestviya-1815478328.html

Туроператоры рассказали, где в сентябре дешево отдохнуть на море

Туроператоры рассказали, где в сентябре дешево отдохнуть на море - РИА Новости, 09.09.2022

Туроператоры рассказали, где в сентябре дешево отдохнуть на море

Туроператоры определили, какие направления предлагают самый бюджетный пляжный отдых в середине сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T06:57

2022-09-09T06:57

2022-09-09T06:57

туризм

туризм

новости - туризм

абхазия

сочи

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Туроператоры определили, какие направления предлагают самый бюджетный пляжный отдых в середине сентября, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации изучила минимальную стоимость путевок на период с 12 по 18 сентября и выяснила, что по сравнению с концом августа быстрее всего дешевеют туры в Абхазию и Сочи — на 6,5 и 5,5 процента соответственно.Десятидневная поездка на двоих с перелетом, проживанием в отеле категории две или три звезды с завтраками в соседнюю республику обойдется в 41,5 тысячи рублей, а в Олимпийскую столицу — в 54 тысячи рублей. Это значительно дешевле, чем аналогичный отдых в Турции, который стоит как минимум 99 тысяч рублей. Но сезон там еще длится, а на черноморских курортах уже заканчивается.За сумму от 100 до 150 тысяч рублей можно улететь в ОАЭ, Бахрейн и Египет. Добавив еще 50 тысяч рублей, путешественники проведут отпуск в Катаре, Таиланде, на Шри-Ланке, Сейшелах и Мальдивах.

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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