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Туроператоры рассказали, где в сентябре дешево отдохнуть на море - РИА Новости, 09.09.2022
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Туризм
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Туроператоры рассказали, где в сентябре дешево отдохнуть на море
Туроператоры рассказали, где в сентябре дешево отдохнуть на море - РИА Новости, 09.09.2022
Туроператоры рассказали, где в сентябре дешево отдохнуть на море
Туроператоры определили, какие направления предлагают самый бюджетный пляжный отдых в середине сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T06:57
2022-09-09T06:57
туризм
туризм
новости - туризм
абхазия
сочи
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Туроператоры определили, какие направления предлагают самый бюджетный пляжный отдых в середине сентября, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации изучила минимальную стоимость путевок на период с 12 по 18 сентября и выяснила, что по сравнению с концом августа быстрее всего дешевеют туры в Абхазию и Сочи — на 6,5 и 5,5 процента соответственно.Десятидневная поездка на двоих с перелетом, проживанием в отеле категории две или три звезды с завтраками в соседнюю республику обойдется в 41,5 тысячи рублей, а в Олимпийскую столицу — в 54 тысячи рублей. Это значительно дешевле, чем аналогичный отдых в Турции, который стоит как минимум 99 тысяч рублей. Но сезон там еще длится, а на черноморских курортах уже заканчивается.За сумму от 100 до 150 тысяч рублей можно улететь в ОАЭ, Бахрейн и Египет. Добавив еще 50 тысяч рублей, путешественники проведут отпуск в Катаре, Таиланде, на Шри-Ланке, Сейшелах и Мальдивах.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
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туризм, новости - туризм, абхазия, сочи, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, россия, таиланд, катар, оаэ, египет, мальдивы, сейшельские острова, шри-ланка
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Сочи, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, Россия, Таиланд, Катар, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Сейшельские острова, Шри-Ланка
06:57 09.09.2022
 
Туроператоры рассказали, где в сентябре дешево отдохнуть на море

АТОР: Абхазия стала самым дешевым направлением для пляжного отдыха в сентябре

© Sputnik / Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии
Отдыхающие на набережной Пицунды в Абхазии
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Туроператоры определили, какие направления предлагают самый бюджетный пляжный отдых в середине сентября, сообщает АТОР.
Аналитическая служба ассоциации изучила минимальную стоимость путевок на период с 12 по 18 сентября и выяснила, что по сравнению с концом августа быстрее всего дешевеют туры в Абхазию и Сочи — на 6,5 и 5,5 процента соответственно.
Десятидневная поездка на двоих с перелетом, проживанием в отеле категории две или три звезды с завтраками в соседнюю республику обойдется в 41,5 тысячи рублей, а в Олимпийскую столицу — в 54 тысячи рублей. Это значительно дешевле, чем аналогичный отдых в Турции, который стоит как минимум 99 тысяч рублей. Но сезон там еще длится, а на черноморских курортах уже заканчивается.
За сумму от 100 до 150 тысяч рублей можно улететь в ОАЭ, Бахрейн и Египет. Добавив еще 50 тысяч рублей, путешественники проведут отпуск в Катаре, Таиланде, на Шри-Ланке, Сейшелах и Мальдивах.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАбхазияСочиТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)куда поехать в выходныекуда можно лететькуда поехатьРоссияТаиландКатарОАЭЕгипетМальдивыСейшельские островаШри-Ланка
 
 
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