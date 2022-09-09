https://ria.ru/20220909/primore-1815557904.html

Губернатор Приморья: Тихоокеанский флот помогает в эвакуации после тайфуна

Губернатор Приморья: Тихоокеанский флот помогает в эвакуации после тайфуна - РИА Новости, 09.09.2022

Губернатор Приморья: Тихоокеанский флот помогает в эвакуации после тайфуна

Тихоокеанский флот выделяет транспортные суда для вывоза отдыхающих с затопленных территорий после тайфуна "Хинамнор", сообщил губернатор Приморья Олег... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T03:54

2022-09-09T03:54

2022-09-09T03:54

происшествия

олег кожемяко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Тихоокеанский флот выделяет транспортные суда для вывоза отдыхающих с затопленных территорий после тайфуна "Хинамнор", сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.Режим чрезвычайной ситуации из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Сообщалось, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном, затопили 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов."Тихоокеанский флот выделяет транспортные суда для вывоза отдыхающих с побережья Лазовского округа, из порта Преображения и доставки сюда дизельного топлива. Это существенная поддержка от министерства обороны Российской Федерации", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале.По его словам, "очень помогает МЧС". Спасатели выделили дополнительные вертолёты для доставки гуманитарной помощи пострадавшим и для сообщения с отрезанными посёлками севера края."Сегодня доставлено около 3,5 тонн груза: продукты питания, вода, газовые печи и баллоны", - добавил глава региона.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган).

https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815293431.html

https://ria.ru/20220908/tayfun-1815507186.html

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происшествия, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)