https://ria.ru/20220909/orden-1815768872.html

Президент Латвии вручил Зеленскому высшую военную награду

Президент Латвии вручил Зеленскому высшую военную награду - РИА Новости, 09.09.2022

Президент Латвии вручил Зеленскому высшую военную награду

Президент Латвии в Киеве вручил Владимиру Зеленскому высшую военную награду - орден Виестура, сообщили в офисе Зеленского. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:41

2022-09-09T19:41

2022-09-09T20:10

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Латвии в Киеве вручил Владимиру Зеленскому высшую военную награду - орден Виестура, сообщили в офисе Зеленского.Ранее в пятницу Зеленский заявил, что встретился в Киеве с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьером Польши Матеушем Моравецким."Сегодня, во время встречи в Киеве, президент Латвии вручил главе украинского государства высшую военную награду Латвийской Республики – орден Виестура. Решение о награждении Владимира Зеленского за героическую защиту своей страны, земли, а также за защиту безопасности Европы принял капитул орденов Латвии 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.По информации офиса, Зеленский в свою очередь на "Аллеи смелости" в Киеве открыл две новых таблички, одна из которых посвящена президенту Латвии Эгилсу Левитсу, а другая – премьеру Польши Моравецкому, бывшему вице-премьеру Ярославу Качиньскому, премьер-министру Чехии Петру Фиале и бывшему председателю правительства Словении Янезу Янше.Ранее на "Аллее смелости" была открыта табличка с именем бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.

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в мире, владимир зеленский, эгилс левитс, матеуш моравецкий, латвия, киев, польша