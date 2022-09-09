https://ria.ru/20220909/nato-1815698920.html

НАТО разместит новые силы на восточной границе

НАТО разместит новые силы на восточной границе - РИА Новости, 09.09.2022

НАТО разместит новые силы на восточной границе

НАТО размещает новые силы на восточных рубежах, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Трансляция с выступления чиновника на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:39

2022-09-09T16:39

2022-09-09T16:57

в мире

нато

йенс столтенберг

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. НАТО размещает новые силы на восточных рубежах, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Трансляция с выступления чиновника на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном ведется на сайте организации. "Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса", — сказал генсек и добавил, что блок посылает Москве "однозначный сигнал, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников". Чиновник призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией и поставлять Киеву оружие даже в ущерб собственной обороноспособности.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса страны НАТО во главе с США продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.

https://ria.ru/20220909/ukraina-1815674981.html

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в мире, нато, йенс столтенберг