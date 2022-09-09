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НАТО разместит новые силы на восточной границе - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/nato-1815698920.html
НАТО разместит новые силы на восточной границе
НАТО разместит новые силы на восточной границе - РИА Новости, 09.09.2022
НАТО разместит новые силы на восточной границе
НАТО размещает новые силы на восточных рубежах, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Трансляция с выступления чиновника на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:39
2022-09-09T16:57
в мире
нато
йенс столтенберг
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. НАТО размещает новые силы на восточных рубежах, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Трансляция с выступления чиновника на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном ведется на сайте организации. "Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса", — сказал генсек и добавил, что блок посылает Москве "однозначный сигнал, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников". Чиновник призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией и поставлять Киеву оружие даже в ущерб собственной обороноспособности.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса страны НАТО во главе с США продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.
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в мире, нато, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Специальная военная операция на Украине
16:39 09.09.2022 (обновлено: 16:57 09.09.2022)
 
НАТО разместит новые силы на восточной границе

Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией

© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. НАТО размещает новые силы на восточных рубежах, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Трансляция с выступления чиновника на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном ведется на сайте организации.
"Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса", — сказал генсек и добавил, что блок посылает Москве "однозначный сигнал, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
15:15Специальная военная операция на Украине
Столтенберг не исключил исчезновения Украины как независимого государства
Чиновник призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией и поставлять Киеву оружие даже в ущерб собственной обороноспособности.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса страны НАТО во главе с США продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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