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Ликсутов: речной транспорт в Москве может стать беспилотным - РИА Новости, 09.09.2022
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Ликсутов: речной транспорт в Москве может стать беспилотным
Ликсутов: речной транспорт в Москве может стать беспилотным - РИА Новости, 09.09.2022
Ликсутов: речной транспорт в Москве может стать беспилотным
Городской речной транспорт в Москве может стать беспилотным через 5-10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T06:26
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технологии
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Городской речной транспорт в Москве может стать беспилотным через 5-10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Наши суда, созданные специально для городского транспорта, по оценкам специалистов, не имеют аналогов в мире, потому что они полностью электрические. И там заложена система, которая позволяет в будущем, через 5–10 лет, стать судам полностью беспилотными", - рассказал Ликсутов.Заммэра отметил, что проект в тестовом режиме обязательно будет реализован до конца года, при этом большая часть судов должна прийти к навигации в 2023 году. Вместе с компанией, которая выиграла конкурс и заключила с департаментом 15-летний контракт на запуск речных судов, было принято решение, что ключевые компоненты будут полностью российского производства."Мы будем проводить их испытания, всей причальной инфраструктуры, зарядной инфраструктуры для того, чтобы убедиться, что они безопасны и готовы к тому, чтобы перевозить пассажиров на регулярной основе... Что еще важно, зимой, а суда у нас ледового класса, мы проведем большое количество испытаний, чтобы убедиться, что зарядная инфраструктура работает, что судно может ходить в холодный период времени, что там комфортно внутри и тепло. Протестируем все системы, связанные с навигацией, движением", - добавил он.Читайте полный текст интервью Максима Ликсутова &gt;&gt;
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технологии, максим ликсутов , москва
Технологии, Максим Ликсутов , Москва
06:26 09.09.2022 (обновлено: 12:24 09.09.2022)
 
Ликсутов: речной транспорт в Москве может стать беспилотным

Ликсутов: речной транспорт в Москве может стать беспилотным через пять-десять лет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРуководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов
Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Городской речной транспорт в Москве может стать беспилотным через 5-10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Наши суда, созданные специально для городского транспорта, по оценкам специалистов, не имеют аналогов в мире, потому что они полностью электрические. И там заложена система, которая позволяет в будущем, через 5–10 лет, стать судам полностью беспилотными", - рассказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что проект в тестовом режиме обязательно будет реализован до конца года, при этом большая часть судов должна прийти к навигации в 2023 году. Вместе с компанией, которая выиграла конкурс и заключила с департаментом 15-летний контракт на запуск речных судов, было принято решение, что ключевые компоненты будут полностью российского производства.
"Мы будем проводить их испытания, всей причальной инфраструктуры, зарядной инфраструктуры для того, чтобы убедиться, что они безопасны и готовы к тому, чтобы перевозить пассажиров на регулярной основе... Что еще важно, зимой, а суда у нас ледового класса, мы проведем большое количество испытаний, чтобы убедиться, что зарядная инфраструктура работает, что судно может ходить в холодный период времени, что там комфортно внутри и тепло. Протестируем все системы, связанные с навигацией, движением", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Максима Ликсутова >>
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