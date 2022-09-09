Рейтинг@Mail.ru
Мосгоризбирком не нашел фактов призыва Москомспорта к участию в ДЭГ - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/mosgorizbirkom-1815581615.html
Мосгоризбирком не нашел фактов призыва Москомспорта к участию в ДЭГ
Мосгоризбирком не нашел фактов призыва Москомспорта к участию в ДЭГ - РИА Новости, 09.09.2022
Мосгоризбирком не нашел фактов призыва Москомспорта к участию в ДЭГ
Мосгоризбирком не нашёл фактов призыва сотрудников Москомспорта к участию в онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:17
2022-09-09T12:58
политика
москва
мосгоризбирком
москомспорт
голосование
дистанционное электронное голосование
выборы
единый день голосования в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815625518_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_737b3260e1e37c3b879d704af5166887.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком не нашёл фактов призыва сотрудников Москомспорта к участию в онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома."Команда МГИК рассмотрела появившееся в интернете сообщение. В нем содержится информация о том, что в подразделении Москомспорта сотрудников якобы призвали принять участие в дистанционном электронном голосовании. Сообщаем, что в сообщении не приведено каких-либо подтверждений, свидетельствующих о нарушении. Также в нем отсутствуют факты принуждения к участию в выборах или к голосованию за ту или иную партию или кандидата", - говорится в сообщении.Отмечается, что если в избирательные комиссии или правоохранительные органы поступят жалобы на принуждение к участию в голосовании, их рассмотрят в установленном порядке. Нарушений избирательного законодательства нет.
https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815577386.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815625518_230:0:2847:1963_1920x0_80_0_0_9d9e37ae569ffecb976a68734d1723b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, мосгоризбирком, москомспорт, голосование, дистанционное электронное голосование, выборы, единый день голосования в россии, единый день голосования — 2022
Политика, Москва, Мосгоризбирком, Москомспорт, Голосование, Дистанционное электронное голосование, Выборы, Единый день голосования в России, Единый день голосования — 2022
10:17 09.09.2022 (обновлено: 12:58 09.09.2022)
 
Мосгоризбирком не нашел фактов призыва Москомспорта к участию в ДЭГ

Мосгоризбирком: фактов призыва сотрудников Москомспорта к участию в ДЭГ не найдено

© РИА Новости / Нина ЗотинаДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Дистанционное электронное голосование
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком не нашёл фактов призыва сотрудников Москомспорта к участию в онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.
"Команда МГИК рассмотрела появившееся в интернете сообщение. В нем содержится информация о том, что в подразделении Москомспорта сотрудников якобы призвали принять участие в дистанционном электронном голосовании. Сообщаем, что в сообщении не приведено каких-либо подтверждений, свидетельствующих о нарушении. Также в нем отсутствуют факты принуждения к участию в выборах или к голосованию за ту или иную партию или кандидата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если в избирательные комиссии или правоохранительные органы поступят жалобы на принуждение к участию в голосовании, их рассмотрят в установленном порядке. Нарушений избирательного законодательства нет.
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
09:53
Более ста тысяч москвичей проголосовали с помощью ДЭГ в первые 38 минут
 
ПолитикаМоскваМосгоризбиркомМоскомспортГолосованиеДистанционное электронное голосованиеВыборыЕдиный день голосования в РоссииЕдиный день голосования — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала