https://ria.ru/20220909/mosgorizbirkom-1815581615.html

Мосгоризбирком не нашел фактов призыва Москомспорта к участию в ДЭГ

Мосгоризбирком не нашел фактов призыва Москомспорта к участию в ДЭГ - РИА Новости, 09.09.2022

Мосгоризбирком не нашел фактов призыва Москомспорта к участию в ДЭГ

Мосгоризбирком не нашёл фактов призыва сотрудников Москомспорта к участию в онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:17

2022-09-09T10:17

2022-09-09T12:58

политика

москва

мосгоризбирком

москомспорт

голосование

дистанционное электронное голосование

выборы

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком не нашёл фактов призыва сотрудников Москомспорта к участию в онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома."Команда МГИК рассмотрела появившееся в интернете сообщение. В нем содержится информация о том, что в подразделении Москомспорта сотрудников якобы призвали принять участие в дистанционном электронном голосовании. Сообщаем, что в сообщении не приведено каких-либо подтверждений, свидетельствующих о нарушении. Также в нем отсутствуют факты принуждения к участию в выборах или к голосованию за ту или иную партию или кандидата", - говорится в сообщении.Отмечается, что если в избирательные комиссии или правоохранительные органы поступят жалобы на принуждение к участию в голосовании, их рассмотрят в установленном порядке. Нарушений избирательного законодательства нет.

https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815577386.html

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