https://ria.ru/20220909/moloko-1815582457.html
Губернатор Приамурья ждет увеличения производства молока через пять лет
Губернатор Приамурья ждет увеличения производства молока через пять лет - РИА Новости, 09.09.2022
Губернатор Приамурья ждет увеличения производства молока через пять лет
Через пять лет производство молока в Амурской области увеличится на 48 тысяч тонн, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:20
2022-09-09T10:20
2022-09-09T10:21
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен - РИА Новости. Через пять лет производство молока в Амурской области увеличится на 48 тысяч тонн, сообщил губернатор Василий Орлов.По данным областного правительства, в 2023 году в Приамурье приступят к строительству трех новых животноводческих комплексов на 4230 коров. Планы по развитию есть и у ЗАО "Агрофирмы АНК". Сельхозпредприятие собирается строить в селе Николо-Александровка животноводческий комплекс на 1200 голов крупного рогатого скота (КРС). Работы должны начаться в 2024 году."С реализацией четырех инвестпроектов производство молока в области через пять лет увеличится почти на 48 тысяч тонн. Прирост составит более 30%. Для сравнения - за прошлый год в регионе было произведено порядка 140 тысяч тонн молока. Помимо увеличения доли амурского молока на внутреннем рынке, это даст региону возможность активнее выходить на дальневосточные рынки сбыта. Расширению производства всегда сопутствует увеличение числа рабочих мест и объема налоговых отчислений", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что крупным проектом в области молочного животноводства, который стартует в апреле 2023 года, станет создание роботизированного комплекса на 2 тысячи голов КРС. Компания ООО "МиС Агро" планирует начать первый этап строительства коровника на 520 голов. Заключены договоры на разработку проекта и инженерные изыскания. Стоимость создания комплекса оценивается в 2,7 миллиарда рублей.С сентября будущего года планируется также начать строительство животноводческого комплекса на 1400 коров в АО "Димское". Уже началась разработка проектной документации и бизнес-плана, уточнили в правительстве области. По предварительной оценке, стоимость проекта составит 1,4 миллиарда рублей.Также предполагается расширение животноводческого комплекса "Луч". В районе села Ивановка хозяйством ведется первый этап строительства молочной фермы на 1535 голов КРС, второй этап даст расширение фермы ещё на 830 голов. К строительству "Луч" планирует приступить в феврале 2023 года. Стоимость второй очереди оценивается в 1,1 миллиарда рублей, будет создано 49 новых рабочих мест, рассказал зампред правительства области - министр сельского хозяйства Олег Турков.Общий объем инвестиций в проекты составит более 6,4 миллиарда рублей. Предварительная сумма господдержки на 2023-2025 годы составит более 2,1 миллиарда рублей.В области работает госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". С ее помощью можно решать и кадровые проблемы, с которыми регулярно сталкиваются быстроразвивающиеся аграрные предприятия, отмечают местные власти."Аграриям стоит присмотреться к подпрограмме, которая предполагает господдержку при строительстве домов для сотрудников. Компенсируем из бюджета 20 тысяч рублей за квадратный метр готового жилья. Некоторые КФХ уже активно строят по этой программе, только в Борисоглебке хозяйство сдало пять домов для сотрудников предприятия, до конца года будут готовы ещё шесть. Поддержку для строительства нового жилья запросили ещё два хозяйства из Михайловского и Свободненского районов", - пояснил Орлов. Как заверил глава региона, если потребность аграриев в получении такой поддержки будет расти, то правительство области готово обсуждать расширение программы.По данным областного правительства, для активного развития производства в сфере животноводства действует ряд мер господдержки, среди них, в частности, предоставление 25% компенсации строительства капитальных объектов, 50% субсидирование приобретения скота и оборудования для молочных ферм, а также предусмотрена компенсация процентов по кредитам, взятым на развитие.
https://ria.ru/20220829/priamure-1812786755.html
https://ria.ru/20220824/selkhozpredpriyatiya-1811807950.html
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https://ria.ru/20220714/sev-1802323394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Экономика, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
10:20 09.09.2022 (обновлено: 10:21 09.09.2022)
Губернатор Приамурья ждет увеличения производства молока через пять лет
Губернатор Приамурья Орлов: через пять лет производство молока увеличится на 48 тысяч тонн
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен - РИА Новости. Через пять лет производство молока в Амурской области увеличится на 48 тысяч тонн, сообщил губернатор Василий Орлов.
По данным областного правительства, в 2023 году в Приамурье приступят к строительству трех новых животноводческих комплексов на 4230 коров. Планы по развитию есть и у ЗАО "Агрофирмы АНК". Сельхозпредприятие собирается строить в селе Николо-Александровка животноводческий комплекс на 1200 голов крупного рогатого скота (КРС). Работы должны начаться в 2024 году.
"С реализацией четырех инвестпроектов производство молока в области через пять лет увеличится почти на 48 тысяч тонн. Прирост составит более 30%. Для сравнения - за прошлый год в регионе было произведено порядка 140 тысяч тонн молока. Помимо увеличения доли амурского молока на внутреннем рынке, это даст региону возможность активнее выходить на дальневосточные рынки сбыта. Расширению производства всегда сопутствует увеличение числа рабочих мест и объема налоговых отчислений", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Отмечается, что крупным проектом в области молочного животноводства, который стартует в апреле 2023 года, станет создание роботизированного комплекса на 2 тысячи голов КРС. Компания ООО "МиС Агро" планирует начать первый этап строительства коровника на 520 голов. Заключены договоры на разработку проекта и инженерные изыскания. Стоимость создания комплекса оценивается в 2,7 миллиарда рублей.
С сентября будущего года планируется также начать строительство животноводческого комплекса на 1400 коров в АО "Димское". Уже началась разработка проектной документации и бизнес-плана, уточнили в правительстве области. По предварительной оценке, стоимость проекта составит 1,4 миллиарда рублей.
Также предполагается расширение животноводческого комплекса "Луч". В районе села Ивановка хозяйством ведется первый этап строительства молочной фермы на 1535 голов КРС, второй этап даст расширение фермы ещё на 830 голов. К строительству "Луч" планирует приступить в феврале 2023 года. Стоимость второй очереди оценивается в 1,1 миллиарда рублей, будет создано 49 новых рабочих мест, рассказал зампред правительства области - министр сельского хозяйства Олег Турков.
Общий объем инвестиций в проекты составит более 6,4 миллиарда рублей. Предварительная сумма господдержки на 2023-2025 годы составит более 2,1 миллиарда рублей.
В области работает госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий". С ее помощью можно решать и кадровые проблемы, с которыми регулярно сталкиваются быстроразвивающиеся аграрные предприятия, отмечают местные власти.
"Аграриям стоит присмотреться к подпрограмме, которая предполагает господдержку при строительстве домов для сотрудников. Компенсируем из бюджета 20 тысяч рублей за квадратный метр готового жилья. Некоторые КФХ уже активно строят по этой программе, только в Борисоглебке хозяйство сдало пять домов для сотрудников предприятия, до конца года будут готовы ещё шесть. Поддержку для строительства нового жилья запросили ещё два хозяйства из Михайловского и Свободненского районов", - пояснил Орлов. Как заверил глава региона, если потребность аграриев в получении такой поддержки будет расти, то правительство области готово обсуждать расширение программы.
По данным областного правительства, для активного развития производства в сфере животноводства действует ряд мер господдержки, среди них, в частности, предоставление 25% компенсации строительства капитальных объектов, 50% субсидирование приобретения скота и оборудования для молочных ферм, а также предусмотрена компенсация процентов по кредитам, взятым на развитие.