https://ria.ru/20220909/moldaviya-1815692472.html
Власти Молдавии обсуждают возможность возобновления рейсов в Москву
Власти Молдавии обсуждают возможность возобновления рейсов в Москву - РИА Новости, 09.09.2022
Власти Молдавии обсуждают возможность возобновления рейсов в Москву
Авиационные власти Молдавии приняли к сведению сообщение авиакомпании Air Moldova о возобновлении перелетов в Россию и пообещали рассмотреть его с точки зрения... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:39
2022-09-09T16:39
2022-09-09T16:39
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КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Авиационные власти Молдавии приняли к сведению сообщение авиакомпании Air Moldova о возобновлении перелетов в Россию и пообещали рассмотреть его с точки зрения безопасности полетов, заявили РИА Новости представители ведомства."Орган гражданской авиации примет меры в связи с сообщением Air Moldova о возобновлении рейсов Кишинев — Москва. Изучим это объявление с точки зрения обеспечения безопасности и защиты потребителей", — сказали журналистам в ведомстве.Представитель авиакомпании Яна Зиду сообщила РИА Новости, что они выступят с подробной информацией позже. "Мы опубликуем все детали в ближайшее время", — отметила она.Ранее главный авиаперевозчик Молдавии известил жителей страны, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом в компании не уточнили, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая закрытое небо над Украиной.
https://ria.ru/20220905/s7-1814652469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Власти Молдавии обсуждают возможность возобновления рейсов в Москву
Авиационные власти Молдавии обсуждают возможность возобновления авиарейсов в Москву