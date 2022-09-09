https://ria.ru/20220909/moldaviya-1815692472.html

Власти Молдавии обсуждают возможность возобновления рейсов в Москву

Власти Молдавии обсуждают возможность возобновления рейсов в Москву - РИА Новости, 09.09.2022

Власти Молдавии обсуждают возможность возобновления рейсов в Москву

Авиационные власти Молдавии приняли к сведению сообщение авиакомпании Air Moldova о возобновлении перелетов в Россию и пообещали рассмотреть его с точки зрения... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:39

2022-09-09T16:39

2022-09-09T16:39

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КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Авиационные власти Молдавии приняли к сведению сообщение авиакомпании Air Moldova о возобновлении перелетов в Россию и пообещали рассмотреть его с точки зрения безопасности полетов, заявили РИА Новости представители ведомства."Орган гражданской авиации примет меры в связи с сообщением Air Moldova о возобновлении рейсов Кишинев — Москва. Изучим это объявление с точки зрения обеспечения безопасности и защиты потребителей", — сказали журналистам в ведомстве.Представитель авиакомпании Яна Зиду сообщила РИА Новости, что они выступят с подробной информацией позже. "Мы опубликуем все детали в ближайшее время", — отметила она.Ранее главный авиаперевозчик Молдавии известил жителей страны, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом в компании не уточнили, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая закрытое небо над Украиной.

https://ria.ru/20220905/s7-1814652469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

кишинев, молдавия, москва, авиасообщение, новости - туризм, туризм, аэропорт