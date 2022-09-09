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Власти Молдавии обсуждают возможность возобновления рейсов в Москву - РИА Новости, 09.09.2022
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Туризм
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Власти Молдавии обсуждают возможность возобновления рейсов в Москву
Власти Молдавии обсуждают возможность возобновления рейсов в Москву - РИА Новости, 09.09.2022
Власти Молдавии обсуждают возможность возобновления рейсов в Москву
Авиационные власти Молдавии приняли к сведению сообщение авиакомпании Air Moldova о возобновлении перелетов в Россию и пообещали рассмотреть его с точки зрения... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:39
2022-09-09T16:39
туризм
кишинев
молдавия
москва
авиасообщение
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КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Авиационные власти Молдавии приняли к сведению сообщение авиакомпании Air Moldova о возобновлении перелетов в Россию и пообещали рассмотреть его с точки зрения безопасности полетов, заявили РИА Новости представители ведомства."Орган гражданской авиации примет меры в связи с сообщением Air Moldova о возобновлении рейсов Кишинев — Москва. Изучим это объявление с точки зрения обеспечения безопасности и защиты потребителей", — сказали журналистам в ведомстве.Представитель авиакомпании Яна Зиду сообщила РИА Новости, что они выступят с подробной информацией позже. "Мы опубликуем все детали в ближайшее время", — отметила она.Ранее главный авиаперевозчик Молдавии известил жителей страны, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом в компании не уточнили, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая закрытое небо над Украиной.
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кишинев, молдавия, москва, авиасообщение, новости - туризм, туризм, аэропорт
Туризм, Кишинев, Молдавия, Москва, Авиасообщение, Новости - Туризм, Туризм, Аэропорт
16:39 09.09.2022
 
Власти Молдавии обсуждают возможность возобновления рейсов в Москву

Авиационные власти Молдавии обсуждают возможность возобновления авиарейсов в Москву

© РИА Новости / Федоренко ВладимирAir Moldova
Air Moldova - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Авиационные власти Молдавии приняли к сведению сообщение авиакомпании Air Moldova о возобновлении перелетов в Россию и пообещали рассмотреть его с точки зрения безопасности полетов, заявили РИА Новости представители ведомства.
"Орган гражданской авиации примет меры в связи с сообщением Air Moldova о возобновлении рейсов Кишинев — Москва. Изучим это объявление с точки зрения обеспечения безопасности и защиты потребителей", — сказали журналистам в ведомстве.
Представитель авиакомпании Яна Зиду сообщила РИА Новости, что они выступят с подробной информацией позже. "Мы опубликуем все детали в ближайшее время", — отметила она.
Ранее главный авиаперевозчик Молдавии известил жителей страны, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом в компании не уточнили, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая закрытое небо над Украиной.
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ТуризмКишиневМолдавияМоскваАвиасообщениеНовости - ТуризмТуризмАэропорт
 
 
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