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Air Moldova с 1 октября возобновит полеты в Москву

Air Moldova с 1 октября возобновит полеты в Москву - РИА Новости, 09.09.2022

Air Moldova с 1 октября возобновит полеты в Москву

Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:00

2022-09-09T10:00

2022-09-09T10:49

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КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву.Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым."Air Moldova, после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года, возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Молдавии, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями", - сообщили в пятницу журналистам в авиакомпании.Также решение о возобновлении полетов связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале."Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан. Особенно трудными являются поездки в случаях неотложной медицинской помощи", - подчеркнули в Air Moldova.

https://ria.ru/20220831/perelet-1813552841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, молдавия, новости - туризм, кишинев