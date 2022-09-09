https://ria.ru/20220909/perelety-1815579041.html
Air Moldova с 1 октября возобновит полеты в Москву
Air Moldova с 1 октября возобновит полеты в Москву - РИА Новости, 09.09.2022
Air Moldova с 1 октября возобновит полеты в Москву
Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:00
2022-09-09T10:00
2022-09-09T10:49
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КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву.Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым."Air Moldova, после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года, возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Молдавии, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями", - сообщили в пятницу журналистам в авиакомпании.Также решение о возобновлении полетов связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале."Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан. Особенно трудными являются поездки в случаях неотложной медицинской помощи", - подчеркнули в Air Moldova.
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РИА Новости
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россия, москва, молдавия, новости - туризм, кишинев
Россия, Москва, Молдавия, Новости - Туризм, Кишинев, Туризм
10:00 09.09.2022 (обновлено: 10:49 09.09.2022)
Air Moldova с 1 октября возобновит полеты в Москву
Air Moldova с 1 октября возобновит полеты в Москву, приостановленные в феврале
КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву.
Молдавия
закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине
. Аэропорт Кишинева
почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.
"Air Moldova, после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года, возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Молдавии, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями", - сообщили в пятницу журналистам в авиакомпании.
Также решение о возобновлении полетов связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.
"Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан. Особенно трудными являются поездки в случаях неотложной медицинской помощи", - подчеркнули в Air Moldova.