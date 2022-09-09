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Глава МИД Венгрии назвал идею о лимите цен на российский газ абсурдной - РИА Новости, 09.09.2022
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Глава МИД Венгрии назвал идею о лимите цен на российский газ абсурдной
Глава МИД Венгрии назвал идею о лимите цен на российский газ абсурдной - РИА Новости, 09.09.2022
Глава МИД Венгрии назвал идею о лимите цен на российский газ абсурдной
Инициатива ввести лимит цен на газ абсурдна, потому что ведет к его удорожанию, в Еврокомиссии признали, что эта мера не экономическая, а политическая, заявил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:50
2022-09-09T18:50
экономика
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
петер сийярто
венгрия
евросоюз
газпром
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Инициатива ввести лимит цен на газ абсурдна, потому что ведет к его удорожанию, в Еврокомиссии признали, что эта мера не экономическая, а политическая, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Этот потолок цен на газ, который практически направлен на вытеснение российского газа с европейского рынка - это просто абсурд. Абсурд с экономической точки зрения, потому что не надо быть лауреатом Нобелевской премии по экономике, да и вообще заканчивать экономический факультет, чтобы понимать, что чем меньше предложение какого-то товара, тем выше его цена. То есть, если вытеснить российский газ с европейского рынка, уменьшится количество газа на европейском рынке, что приведет к росту цены на него", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания министров энергетики стран ЕС. Трансляция выступления велась в соцсетях.По его словам, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симпсон "тоже признала, что это политическая мера и снижение цены на газ от этого не зависит". "Мы знаем, что введение потолка цен на газ означало бы вытеснение российского газа с европейского рынка, потому что представители "Газпрома" и российского правительства дали понять, что если будет ценовой потолок, то с российским газом мы можем попрощаться, "Газпром" больше не будет поставлять газ европейским партнерам согласно договорам", - отметил министр.Он подчеркнул, что если, как и признала еврокомиссар, мера "направлена не на снижение цены, а на то, чтобы уменьшить российские доходы, то это не что иное, как санкция"."Если убрать российский газ с европейского рынка, это создаст большие проблемы для венгерского энергоснабжения, потому что это не политический, а физический вопрос. Так что Венгрия никоим образом не поддерживает введение лимита цен на газ, потому что это привело бы к повышению цен и серьезным вызовам в вопросе энергоснабжения", - заключил Сийярто.Министры в пятницу обсуждали действия, которые можно было бы предпринять в ЕС для смягчения последствий для жителей и бизнеса от высоких цен на энергию. Окончательных решений по ним не ожидалось. Страны ЕС теперь ждут от ЕК официальных предложений.Среди этих мер был и лимит цен на импорт российского трубопроводного газа, в пользу которого высказывалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.При этом ряд министров стран ЕС в пятницу высказались за ограничение стоимости и других поставок "голубого топлива" в союз. Еврокомиссия ранее сообщала, что изучает вариант введения потолка цен на СПГ.Однако дискуссии в пятницу на совете министров показали, что ограничения цен на "голубое топливо" в ЕС требует дополнительной проработки, сказал РИА Новости источник в ЕС.
https://ria.ru/20220909/evrokomissiya-1815720368.html
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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, венгрия, евросоюз, газпром, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, Венгрия, Евросоюз, Газпром, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
18:50 09.09.2022
 
Глава МИД Венгрии назвал идею о лимите цен на российский газ абсурдной

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал инициативу о лимите цен на российский газ абсурдной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Инициатива ввести лимит цен на газ абсурдна, потому что ведет к его удорожанию, в Еврокомиссии признали, что эта мера не экономическая, а политическая, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Этот потолок цен на газ, который практически направлен на вытеснение российского газа с европейского рынка - это просто абсурд. Абсурд с экономической точки зрения, потому что не надо быть лауреатом Нобелевской премии по экономике, да и вообще заканчивать экономический факультет, чтобы понимать, что чем меньше предложение какого-то товара, тем выше его цена. То есть, если вытеснить российский газ с европейского рынка, уменьшится количество газа на европейском рынке, что приведет к росту цены на него", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания министров энергетики стран ЕС. Трансляция выступления велась в соцсетях.
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По его словам, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симпсон "тоже признала, что это политическая мера и снижение цены на газ от этого не зависит". "Мы знаем, что введение потолка цен на газ означало бы вытеснение российского газа с европейского рынка, потому что представители "Газпрома" и российского правительства дали понять, что если будет ценовой потолок, то с российским газом мы можем попрощаться, "Газпром" больше не будет поставлять газ европейским партнерам согласно договорам", - отметил министр.
Он подчеркнул, что если, как и признала еврокомиссар, мера "направлена не на снижение цены, а на то, чтобы уменьшить российские доходы, то это не что иное, как санкция".
"Если убрать российский газ с европейского рынка, это создаст большие проблемы для венгерского энергоснабжения, потому что это не политический, а физический вопрос. Так что Венгрия никоим образом не поддерживает введение лимита цен на газ, потому что это привело бы к повышению цен и серьезным вызовам в вопросе энергоснабжения", - заключил Сийярто.
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Министры в пятницу обсуждали действия, которые можно было бы предпринять в ЕС для смягчения последствий для жителей и бизнеса от высоких цен на энергию. Окончательных решений по ним не ожидалось. Страны ЕС теперь ждут от ЕК официальных предложений.
Среди этих мер был и лимит цен на импорт российского трубопроводного газа, в пользу которого высказывалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Литва поддержала введение потолка цен на газ из России
При этом ряд министров стран ЕС в пятницу высказались за ограничение стоимости и других поставок "голубого топлива" в союз. Еврокомиссия ранее сообщала, что изучает вариант введения потолка цен на СПГ.
Однако дискуссии в пятницу на совете министров показали, что ограничения цен на "голубое топливо" в ЕС требует дополнительной проработки, сказал РИА Новости источник в ЕС.
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ЭкономикаЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенПетер СийяртоВенгрияЕвросоюзГазпромЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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