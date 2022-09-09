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СМИ: Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух сыновей и внука - РИА Новости, 09.09.2022
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СМИ: Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух сыновей и внука
СМИ: Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух сыновей и внука - РИА Новости, 09.09.2022
СМИ: Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух сыновей и внука
Королева Елизаветы II скончалась до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:51
2022-09-09T12:51
в мире
елизавета ii
лиз трасс
принц гарри
шотландия
великобритания
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Королева Елизаветы II скончалась до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета Mirror.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет."Королева умерла до того, как принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи (графиня) Уэссекская прибыли в Балморал в четверг днем", - говорится в сообщении.Самолет с принцем Уильямом, герцогом Йоркским, графом и графиней Уэссекскими приземлился в аэропорту Шотландии в 15.50 (17.50 мск). Однако, как ранее заявил телеканал Sky News, о кончине королевы стало известно в 16.30 по местному времени (18.30 мск) - об этом уведомили нового премьера Британии Лиз Трасс.Кроме того, ранее газета Daily Mail сообщила, что внук королевы Елизаветы II принц Гарри также прибыл в Шотландию уже после сообщения о смерти королевы. По данным СМИ, дворец опубликовал официальное сообщение о смерти монарха в 18.30 по местному времени (20.30 мск), а самолет принца Гарри приземлился примерно спустя 15 минут после этого.Как пишет Sky News, принц Гарри, предположительно, первым покинул королевскую резиденцию в пятницу. По данным канала, он уже сел на самолет, чтобы покинуть Шотландию.Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей два года назад. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором они обвинили родственников в безразличии, постоянном давлении и даже в расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
https://ria.ru/20220908/nekrolog-1815476752.html
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353
60
353
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Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни
Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров. За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды.
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в мире, елизавета ii, лиз трасс, принц гарри, шотландия, великобритания, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Лиз Трасс, Принц Гарри, Шотландия, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II
12:51 09.09.2022
 
СМИ: Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух сыновей и внука

Mirror: Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал принцев Эндрю, Эдварда и Уильяма

© AP Photo / Lefteris PitarakisКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Королева Великобритании Елизавета II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Королева Елизаветы II скончалась до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета Mirror.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
"Королева умерла до того, как принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи (графиня) Уэссекская прибыли в Балморал в четверг днем", - говорится в сообщении.
Самолет с принцем Уильямом, герцогом Йоркским, графом и графиней Уэссекскими приземлился в аэропорту Шотландии в 15.50 (17.50 мск). Однако, как ранее заявил телеканал Sky News, о кончине королевы стало известно в 16.30 по местному времени (18.30 мск) - об этом уведомили нового премьера Британии Лиз Трасс.
Кроме того, ранее газета Daily Mail сообщила, что внук королевы Елизаветы II принц Гарри также прибыл в Шотландию уже после сообщения о смерти королевы. По данным СМИ, дворец опубликовал официальное сообщение о смерти монарха в 18.30 по местному времени (20.30 мск), а самолет принца Гарри приземлился примерно спустя 15 минут после этого.
Елизавета II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 20:46
"Тектонический сдвиг". Не стало британской королевы Елизаветы II
Как пишет Sky News, принц Гарри, предположительно, первым покинул королевскую резиденцию в пятницу. По данным канала, он уже сел на самолет, чтобы покинуть Шотландию.
Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей два года назад. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором они обвинили родственников в безразличии, постоянном давлении и даже в расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
Ее Величество. Какой запомнилась Елизавета II
© AP Photo / Pool/Victoria Jones

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

Королева Великобритании Елизавета II записывает свою ежегодную рождественскую трансляцию в Виндзорском замке, Англия
1 из 18

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

© AP Photo / Pool/Victoria Jones
© AP Photo / Eddie Worth

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

Британская королева Елизавета II, в то время принцесса Елизавета, стоит со своим мужем принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, и их детьми
2 из 18

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

© AP Photo / Eddie Worth
© AP Photo

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

Принцесса Елизавета (в центре), во время ее речи перед британскими девочками и мальчиками, эвакуированными за границу, 22 октября 1940 года, Лондон, Англия
3 из 18

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

© AP Photo
© AP Photo

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

Cвадебное фото принцессы Елизаветы и ее мужа герцога Эдинбургского
4 из 18

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

© AP Photo
© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский после коронации в Вестминтерском аббатстве в Лондоне.
5 из 18

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE
© AFP 2022

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

Королева Елизавета II на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне со своими четырьмя собаками корги
6 из 18

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

© AFP 2022
© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

Королева Великобритании Елизавета II рассматривает открытки, присланные ей на ее 80-летие
7 из 18

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
© AP Photo / Pool/Ben Stansall

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

Королева Великобритании Елизавета II сидит на троне в Палате лордов
8 из 18

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

© AP Photo / Pool/Ben Stansall
© AP Photo / Yui Mok

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский в Палате лордов в Лондоне
9 из 18

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

© AP Photo / Yui Mok
© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

Королева Елизавета II инспектирует 1-й батальон и 7-ю роту гвардейцев в Виндзоре
10 из 18

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket
© AFP 2022 / Odd Andersen

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

Королева Елизавета II в карете, Лондон
11 из 18

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

© AFP 2022 / Odd Andersen
© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons

Елизавета II охотно ездила верхом...

Королева Великобритании Елизавета II верхом на лошади, Виндзорский парк
12 из 18

Елизавета II охотно ездила верхом...

© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons
© AFP 2022 / Daniel Leal

...и сама водила машину.

Королева Великобритании Елизавета II за рулем автомобиля.
13 из 18

...и сама водила машину.

© AFP 2022 / Daniel Leal
© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

Артист разыгрывает сценку перед британской королевой Елизаветой II в особняке Истбери
14 из 18

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
© AP Photo

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

Принц Чарльз и его невеста Диана, принцесса Уэльская, и его родители, королева Елизавета II и принц Филипп, на балконе Букингемского дворца в Лондоне
15 из 18

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

© AP Photo
© AFP 2022 / Don Emmert

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

Королева Великобритании Елизавета II выступает перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке
16 из 18

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

© AFP 2022 / Don Emmert
© AP Photo / Matt Dunham

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

Королева Великобритании Елизавета II и Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская
17 из 18

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Pool/Joe Giddens

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

Королева Великобритании Елизавета II разрезает торт, чтобы отпраздновать начало семидесятой годовщины ее правления
18 из 18

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

© AP Photo / Pool/Joe Giddens
1 из 18

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

© AP Photo / Pool/Victoria Jones
2 из 18

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

© AP Photo / Eddie Worth
3 из 18

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

© AP Photo
4 из 18

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

© AP Photo
5 из 18

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE
6 из 18

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

© AFP 2022
7 из 18

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
8 из 18

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

© AP Photo / Pool/Ben Stansall
9 из 18

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

© AP Photo / Yui Mok
10 из 18

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket
11 из 18

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

© AFP 2022 / Odd Andersen
12 из 18

Елизавета II охотно ездила верхом...

© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons
13 из 18

...и сама водила машину.

© AFP 2022 / Daniel Leal
14 из 18

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
15 из 18

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

© AP Photo
16 из 18

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

© AFP 2022 / Don Emmert
17 из 18

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

© AP Photo / Matt Dunham
18 из 18

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

© AP Photo / Pool/Joe Giddens
 
В миреЕлизавета IIЛиз ТрассПринц ГарриШотландияВеликобританияУмерла Королева Елизавета II
 
 
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