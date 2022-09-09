https://ria.ru/20220909/koroleva-1815623985.html

СМИ: Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух сыновей и внука

СМИ: Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух сыновей и внука - РИА Новости, 09.09.2022

СМИ: Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух сыновей и внука

Королева Елизаветы II скончалась до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:51

2022-09-09T12:51

2022-09-09T12:51

в мире

елизавета ii

лиз трасс

принц гарри

шотландия

великобритания

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Королева Елизаветы II скончалась до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета Mirror.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет."Королева умерла до того, как принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи (графиня) Уэссекская прибыли в Балморал в четверг днем", - говорится в сообщении.Самолет с принцем Уильямом, герцогом Йоркским, графом и графиней Уэссекскими приземлился в аэропорту Шотландии в 15.50 (17.50 мск). Однако, как ранее заявил телеканал Sky News, о кончине королевы стало известно в 16.30 по местному времени (18.30 мск) - об этом уведомили нового премьера Британии Лиз Трасс.Кроме того, ранее газета Daily Mail сообщила, что внук королевы Елизаветы II принц Гарри также прибыл в Шотландию уже после сообщения о смерти королевы. По данным СМИ, дворец опубликовал официальное сообщение о смерти монарха в 18.30 по местному времени (20.30 мск), а самолет принца Гарри приземлился примерно спустя 15 минут после этого.Как пишет Sky News, принц Гарри, предположительно, первым покинул королевскую резиденцию в пятницу. По данным канала, он уже сел на самолет, чтобы покинуть Шотландию.Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей два года назад. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором они обвинили родственников в безразличии, постоянном давлении и даже в расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.

https://ria.ru/20220908/nekrolog-1815476752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров. За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды. 2022-09-09T12:51 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, елизавета ii, лиз трасс, принц гарри, шотландия, великобритания, умерла королева елизавета ii