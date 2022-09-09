16:43 09.09.2022 (обновлено: 16:55 09.09.2022)
Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец
Карл III и Камилла прибыли в Букингемский дворец из Шотландии после смерти Елизаветы II
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКороль Великобритании Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец в Лондоне. 9 сентября 2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Король Великобритании Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец в Лондоне. 9 сентября 2022
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец из Шотландии после смерти королевы Елизаветы II. Около замка собралась толпа людей, чтобы встретить нового короля. Карл III вышел из машины и начал приветствовать публику, пожимая людям руки.
Британцы радостно встретили короля, выражая ему свои пожелания и соболезнования. Одна из женщин поцеловала ему руку. Другая - поцеловала его в щеку. В толпе были слышны восклицания "Боже храни короля", некоторые люди плакали.
Пройдя через толпу, Карл III начал рассматривать цветы, которые жители оставили ворот дворца в память о Елизавете II. Толпа начала скандировать "гип-гип ура!", после чего король с супругой направились во дворец.
В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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