https://ria.ru/20220909/korol-1815705639.html

Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец

Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец - РИА Новости, 09.09.2022

Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец

Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец из Шотландии после смерти королевы Елизаветы II. Около замка собралась толпа людей, чтобы... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:43

2022-09-09T16:43

2022-09-09T16:55

в мире

великобритания

елизавета ii

умерла королева елизавета ii

карл iii

камилла, герцогиня корнуольская

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец из Шотландии после смерти королевы Елизаветы II. Около замка собралась толпа людей, чтобы встретить нового короля. Карл III вышел из машины и начал приветствовать публику, пожимая людям руки.Британцы радостно встретили короля, выражая ему свои пожелания и соболезнования. Одна из женщин поцеловала ему руку. Другая - поцеловала его в щеку. В толпе были слышны восклицания "Боже храни короля", некоторые люди плакали.Пройдя через толпу, Карл III начал рассматривать цветы, которые жители оставили ворот дворца в память о Елизавете II. Толпа начала скандировать "гип-гип ура!", после чего король с супругой направились во дворец.В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html

великобритания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, елизавета ii, умерла королева елизавета ii, карл iii, камилла, герцогиня корнуольская