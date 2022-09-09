Рейтинг@Mail.ru
Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/korol-1815705639.html
Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец
Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец - РИА Новости, 09.09.2022
Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец
Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец из Шотландии после смерти королевы Елизаветы II. Около замка собралась толпа людей, чтобы... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:43
2022-09-09T16:55
в мире
великобритания
елизавета ii
умерла королева елизавета ii
карл iii
камилла, герцогиня корнуольская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815709736_793:0:2501:961_1920x0_80_0_0_5ab981c3d3b2bdcf20f542d2d0d2b4f0.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец из Шотландии после смерти королевы Елизаветы II. Около замка собралась толпа людей, чтобы встретить нового короля. Карл III вышел из машины и начал приветствовать публику, пожимая людям руки.Британцы радостно встретили короля, выражая ему свои пожелания и соболезнования. Одна из женщин поцеловала ему руку. Другая - поцеловала его в щеку. В толпе были слышны восклицания "Боже храни короля", некоторые люди плакали.Пройдя через толпу, Карл III начал рассматривать цветы, которые жители оставили ворот дворца в память о Елизавете II. Толпа начала скандировать "гип-гип ура!", после чего король с супругой направились во дворец.В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815709736_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_d378fd19f590c91a748e5fcada0f5eca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, елизавета ii, умерла королева елизавета ii, карл iii, камилла, герцогиня корнуольская
В мире, Великобритания, Елизавета II, Умерла Королева Елизавета II, Карл III, Камилла, герцогиня Корнуольская
16:43 09.09.2022 (обновлено: 16:55 09.09.2022)
 
Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец

Карл III и Камилла прибыли в Букингемский дворец из Шотландии после смерти Елизаветы II

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКороль Великобритании Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец в Лондоне. 9 сентября 2022
Король Великобритании Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец в Лондоне. 9 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Король Великобритании Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец в Лондоне. 9 сентября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Король Карл III и королева-консорт прибыли в Букингемский дворец из Шотландии после смерти королевы Елизаветы II. Около замка собралась толпа людей, чтобы встретить нового короля. Карл III вышел из машины и начал приветствовать публику, пожимая людям руки.
Британцы радостно встретили короля, выражая ему свои пожелания и соболезнования. Одна из женщин поцеловала ему руку. Другая - поцеловала его в щеку. В толпе были слышны восклицания "Боже храни короля", некоторые люди плакали.
Пройдя через толпу, Карл III начал рассматривать цветы, которые жители оставили ворот дворца в память о Елизавете II. Толпа начала скандировать "гип-гип ура!", после чего король с супругой направились во дворец.
В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Королева Великобритании Елизавета II и Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 22:21
Королева умерла. Выживет ли монархия?
 
В миреВеликобританияЕлизавета IIУмерла Королева Елизавета IIКарл IIIКамилла, герцогиня Корнуольская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала