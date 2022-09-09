https://ria.ru/20220909/koreya-1815668056.html

Сеул будет добиваться денуклеаризации КНДР, заявили в МИД Южной Кореи

Сеул будет добиваться денуклеаризации КНДР, заявили в МИД Южной Кореи - РИА Новости, 09.09.2022

Сеул будет добиваться денуклеаризации КНДР, заявили в МИД Южной Кореи

Южная Корея продолжит придерживаться политики сдерживания ядерной угрозы Пхеньяна и продолжит добиваться денуклеаризации Корейского полуострова путем диалога,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:57

2022-09-09T14:57

2022-09-09T15:00

в мире

сеул

южная корея

пхеньян

кндр (северная корея)

ким чен ын

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СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. Южная Корея продолжит придерживаться политики сдерживания ядерной угрозы Пхеньяна и продолжит добиваться денуклеаризации Корейского полуострова путем диалога, передает агентство Ренхап со ссылкой на источник в МИД Южной Кореи.Ранее сообщалось, что 8 сентября на втором дне 7-ой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-ого созыва лидер страны Ким Чен Ын в речи заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции. Кроме того, на сессии был принят декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который узаконивает внутри КНДР обладание республикой ядерным оружием.В ответ на речь Ким Чен Ына в Сеуле заявили, что будут непреклонно придерживаться политики сдерживания ядерной угрозы Пхеньяна и денуклеаризации Корейского полуострова путем диалога."Продолжающаяся разработка Северной Кореей ядерного оружия еще больше укрепит альянс Сеула и Вашингтона, а сама Северная Корея лишь поставит под угрозу собственную безопасность и еще больше изолирует себя от международного сообщества, усугубив экономические трудности, с которыми сталкивается северокорейский народ", - заявил чиновник из министерства иностранных дел Южной Кореи.

https://ria.ru/20220909/kndr-1815592734.html

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южная корея

пхеньян

кндр (северная корея)

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в мире, сеул, южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), ким чен ын