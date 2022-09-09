https://ria.ru/20220909/kndr-1815726161.html

Позиция Запада лишила КНДР мотивации к переговорам, считает эксперт

Позиция Запада лишила КНДР мотивации к переговорам, считает эксперт - РИА Новости, 09.09.2022

Позиция Запада лишила КНДР мотивации к переговорам, считает эксперт

Позиция Запада лишила КНДР мотивации к переговорам по ядерному разоружению, что и привело к провозглашению КНДР де-факто ядерной державой, сказал агентству... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:33

2022-09-09T17:33

2022-09-09T17:33

в мире

кндр (северная корея)

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российская академия наук

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корейский полуостров

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Позиция Запада лишила КНДР мотивации к переговорам по ядерному разоружению, что и привело к провозглашению КНДР де-факто ядерной державой, сказал агентству Sputnik главный научный сотрудник института Китая и современной Азии РАН, доктор политических наук Владимир Петровский.9 сентября КНДР законодательно зафиксировала свой статус ядерного государства, сообщило южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи. Агентство со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) сообщило, что декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия" был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября.По словам Петровского, такое решение Пхеньяна стало результатом срыва переговорного процесса. Он напомнил, что ранее состоялось 2 американо-корейских саммита, но в последний момент экс-президент США Дональд Трамп отказался идти на разумные компромиссы."Россия и Китай предлагали смягчить санкции, но западные страны, прежде всего США, на это не пошли. Теперь у руководства КНДР нет мотивации к продолжению переговорного процесса", - сказал Петровский.При новой администрации США пытались усилить давление на КНДР. 26 мая при голосовании в Совете безопасности ООН Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР."Видимо, это окончательно убедило руководство КНДР в бессмысленности переговоров. Ситуация только усугубилась, сейчас о возобновлении переговоров крайне сложно (говорить)", - сказал Петровский.Декрет "Политика в отношении ядерного оружия" включает 11 пунктов, в которых есть положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасное технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других. В третьем пункте документа о "командовании и контроле над ядерным оружием" говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение им и "принимает все решения, касающиеся ядерного оружия".

https://ria.ru/20220909/koreya-1815668056.html

https://ria.ru/20220909/kndr-1815659193.html

https://ria.ru/20220909/kndr-1815592734.html

кндр (северная корея)

сша

китай

азия

корейский полуостров

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), сша, китай, азия, российская академия наук, оон, корейский полуостров