https://ria.ru/20220909/kndr-1815660812.html

Эксперт назвал ядерный статус КНДР реализацией права на самооборону

Эксперт назвал ядерный статус КНДР реализацией права на самооборону - РИА Новости, 09.09.2022

Эксперт назвал ядерный статус КНДР реализацией права на самооборону

Северная Корея, закрепив статус ядерной державы официально, реализовала естественное право на самооборону в крайне враждебном окружении в лице Южной Кореи,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:34

2022-09-09T14:34

2022-09-09T14:34

в мире

кндр (северная корея)

корейский полуостров

пхеньян

совет федерации рф

госдума рф

россия

владимир джабаров

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Северная Корея, закрепив статус ядерной державы официально, реализовала естественное право на самооборону в крайне враждебном окружении в лице Южной Кореи, Японии и США, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" (Россия) Игорь Коротченко.Ранее в пятницу южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи сообщило, что КНДР законодательно зафиксировала статус ядерного государства декретом под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии в эту среду."Когда соседние государства в лице Японии, Южной Кореи, США проявляют крайнюю враждебность по отношению к КНДР, естественным ходом в нынешней международной обстановке было закрепить официально статус ядерной державы и право на самооборону с применением ядерного оружия", - такое мнение Коротченко выразил в беседе с РИА Новости.Он отметил, что Северная Корея "долго и кропотливо" работала над созданием ракетно-ядерного потенциала, который гарантирует невмешательство враждебных соседних государств и исключает атаку против КНДР.По мнению Коротченко, в текущей обстановке со стороны России не последует осуждающих действий или заявлений. Наоборот, считает он, следует расширить экономические отношения с Пхеньяном."Считаю, что нам не надо следовать западной повестке, мы с ними "развязались" надолго, а новые реалии требуют новых решений, в частности, по экономической поддержке КНДР и выстраивания нормальных экономических связей. Надо развивать торгово-экономические отношения с Северной Кореей и выходить из режима санкций против этой страны, которые не отвечают национальным интересам России", - добавил Коротченко.Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев ранее заявил РИА Новости, что Россия внимательно следит за любой военной активностью на Корейском полуострове и отмечает, что КНДР де-факто продолжает придерживаться моратория на ядерные испытания, в то время как оппоненты Пхеньяна взяли курс на эскалацию.Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости назвал решение Северной Кореи частью оборонительной стратегии и выразил мнение, что России оно не угрожает. В Госдуме в свою очередь выразили мнение, что провозглашение нового статуса КНДР адресовано США – такую оценку высказала первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова.Северокорейская "Политика в отношении ядерного оружия" включает 11 пунктов, в которых есть положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасное технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других. В пункте 3 говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение ядерным оружием и принимает все связанные с этим решения.

https://ria.ru/20220909/oruzhie-1815583505.html

https://ria.ru/20220909/kndr-1815562281.html

https://ria.ru/20220909/kndr-1815556802.html

кндр (северная корея)

корейский полуостров

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), корейский полуостров, пхеньян, совет федерации рф, госдума рф, россия, владимир джабаров, светлана журова, игорь коротченко