https://ria.ru/20220909/kndr-1815660812.html
Эксперт назвал ядерный статус КНДР реализацией права на самооборону
Эксперт назвал ядерный статус КНДР реализацией права на самооборону - РИА Новости, 09.09.2022
Эксперт назвал ядерный статус КНДР реализацией права на самооборону
Северная Корея, закрепив статус ядерной державы официально, реализовала естественное право на самооборону в крайне враждебном окружении в лице Южной Кореи,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:34
2022-09-09T14:34
2022-09-09T14:34
в мире
кндр (северная корея)
корейский полуостров
пхеньян
совет федерации рф
госдума рф
россия
владимир джабаров
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Северная Корея, закрепив статус ядерной державы официально, реализовала естественное право на самооборону в крайне враждебном окружении в лице Южной Кореи, Японии и США, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" (Россия) Игорь Коротченко.Ранее в пятницу южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи сообщило, что КНДР законодательно зафиксировала статус ядерного государства декретом под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии в эту среду."Когда соседние государства в лице Японии, Южной Кореи, США проявляют крайнюю враждебность по отношению к КНДР, естественным ходом в нынешней международной обстановке было закрепить официально статус ядерной державы и право на самооборону с применением ядерного оружия", - такое мнение Коротченко выразил в беседе с РИА Новости.Он отметил, что Северная Корея "долго и кропотливо" работала над созданием ракетно-ядерного потенциала, который гарантирует невмешательство враждебных соседних государств и исключает атаку против КНДР.По мнению Коротченко, в текущей обстановке со стороны России не последует осуждающих действий или заявлений. Наоборот, считает он, следует расширить экономические отношения с Пхеньяном."Считаю, что нам не надо следовать западной повестке, мы с ними "развязались" надолго, а новые реалии требуют новых решений, в частности, по экономической поддержке КНДР и выстраивания нормальных экономических связей. Надо развивать торгово-экономические отношения с Северной Кореей и выходить из режима санкций против этой страны, которые не отвечают национальным интересам России", - добавил Коротченко.Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев ранее заявил РИА Новости, что Россия внимательно следит за любой военной активностью на Корейском полуострове и отмечает, что КНДР де-факто продолжает придерживаться моратория на ядерные испытания, в то время как оппоненты Пхеньяна взяли курс на эскалацию.Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости назвал решение Северной Кореи частью оборонительной стратегии и выразил мнение, что России оно не угрожает. В Госдуме в свою очередь выразили мнение, что провозглашение нового статуса КНДР адресовано США – такую оценку высказала первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова.Северокорейская "Политика в отношении ядерного оружия" включает 11 пунктов, в которых есть положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасное технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других. В пункте 3 говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение ядерным оружием и принимает все связанные с этим решения.
https://ria.ru/20220909/oruzhie-1815583505.html
https://ria.ru/20220909/kndr-1815562281.html
https://ria.ru/20220909/kndr-1815556802.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), корейский полуостров, пхеньян, совет федерации рф, госдума рф, россия, владимир джабаров, светлана журова, игорь коротченко
В мире, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров, Пхеньян, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Россия, Владимир Джабаров, Светлана Журова, Игорь Коротченко
Эксперт назвал ядерный статус КНДР реализацией права на самооборону
Военный эксперт Коротченко назвал ядерный статус КНДР реализацией права на самооборону
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Северная Корея, закрепив статус ядерной державы официально, реализовала естественное право на самооборону в крайне враждебном окружении в лице Южной Кореи, Японии и США, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" (Россия) Игорь Коротченко.
Ранее в пятницу южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи сообщило, что КНДР законодательно зафиксировала статус ядерного государства декретом под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии в эту среду.
"Когда соседние государства в лице Японии, Южной Кореи, США проявляют крайнюю враждебность по отношению к КНДР, естественным ходом в нынешней международной обстановке было закрепить официально статус ядерной державы и право на самооборону с применением ядерного оружия", - такое мнение Коротченко выразил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что Северная Корея "долго и кропотливо" работала над созданием ракетно-ядерного потенциала, который гарантирует невмешательство враждебных соседних государств и исключает атаку против КНДР.
По мнению Коротченко, в текущей обстановке со стороны России не последует осуждающих действий или заявлений. Наоборот, считает он, следует расширить экономические отношения с Пхеньяном.
"Считаю, что нам не надо следовать западной повестке, мы с ними "развязались" надолго, а новые реалии требуют новых решений, в частности, по экономической поддержке КНДР и выстраивания нормальных экономических связей. Надо развивать торгово-экономические отношения с Северной Кореей и выходить из режима санкций против этой страны, которые не отвечают национальным интересам России", - добавил Коротченко.
Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев ранее заявил РИА Новости, что Россия
внимательно следит за любой военной активностью на Корейском полуострове
и отмечает, что КНДР де-факто продолжает придерживаться моратория на ядерные испытания, в то время как оппоненты Пхеньяна
взяли курс на эскалацию.
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
в беседе с РИА Новости назвал решение Северной Кореи частью оборонительной стратегии и выразил мнение, что России оно не угрожает. В Госдуме
в свою очередь выразили мнение, что провозглашение нового статуса КНДР адресовано США
– такую оценку высказала первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова
.
Северокорейская "Политика в отношении ядерного оружия" включает 11 пунктов, в которых есть положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасное технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других. В пункте 3 говорится, что лидер КНДР обладает единоличным правом на распоряжение ядерным оружием и принимает все связанные с этим решения.