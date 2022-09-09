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Сенатор назвал декрет КНДР о ядерном оружии оборонительной стратегией - РИА Новости, 09.09.2022
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Сенатор назвал декрет КНДР о ядерном оружии оборонительной стратегией
Сенатор назвал декрет КНДР о ядерном оружии оборонительной стратегией - РИА Новости, 09.09.2022
Сенатор назвал декрет КНДР о ядерном оружии оборонительной стратегией
Декрет КНДР, по которому страна оставляет за собой право ответить ядерным ударом на неотвратимую внешнюю угрозу, - это оборонительная стратегия, для России... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:21
2022-09-09T10:45
в мире
кндр (северная корея)
владимир джабаров
совет федерации рф
россия
москва
пхеньян
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Декрет КНДР, по которому страна оставляет за собой право ответить ядерным ударом на неотвратимую внешнюю угрозу, - это оборонительная стратегия, для России опасности нет, наделение Пхеньяна статусом ядерной державы не изменит баланс сил в мире, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров."Я думаю, что это оборонительная стратегия, потому что постоянно то американцы, то японцы пытаются ограничить любые действия КНДР в направлении ядерных исследований, угрожают уничтожением", - сказал политик.По его словам, в Северной Корее чувствуют эту угрозу. По мнению законодателя, для Пхеньяна это "единственная гарантия из безопасного существования"."Поэтому они имеют на это право, они никому не угрожают, они хотят защищать только свою территорию", - подчеркнул он.Парламентарий также отметил, что для России решение Северной Кореи не представляет угрозы, в Москве считают КНДР дружественным государством.Сенатор напомнил о ситуации, когда американский президент Дональд Трамп направил авианосец к берегам Северной Кореи, "но потом вовремя остановился, потому что глава КНДР сказал, что будет применено ядерное оружие".КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
https://ria.ru/20220909/kndr-1815557354.html
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кндр (северная корея)
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в мире, кндр (северная корея), владимир джабаров, совет федерации рф, россия, москва, пхеньян
В мире, КНДР (Северная Корея), Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Россия, Москва, Пхеньян
10:21 09.09.2022 (обновлено: 10:45 09.09.2022)
 
Сенатор назвал декрет КНДР о ядерном оружии оборонительной стратегией

Сенатор Джабаров: для России нет опасности из-за принятия КНДР декрета о ядерном оружии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Декрет КНДР, по которому страна оставляет за собой право ответить ядерным ударом на неотвратимую внешнюю угрозу, - это оборонительная стратегия, для России опасности нет, наделение Пхеньяна статусом ядерной державы не изменит баланс сил в мире, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Я думаю, что это оборонительная стратегия, потому что постоянно то американцы, то японцы пытаются ограничить любые действия КНДР в направлении ядерных исследований, угрожают уничтожением", - сказал политик.
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
03:42
СМИ: КНДР ответит ядерным ударом в случае ядерной атаки
По его словам, в Северной Корее чувствуют эту угрозу. По мнению законодателя, для Пхеньяна это "единственная гарантия из безопасного существования".
"Поэтому они имеют на это право, они никому не угрожают, они хотят защищать только свою территорию", - подчеркнул он.
Парламентарий также отметил, что для России решение Северной Кореи не представляет угрозы, в Москве считают КНДР дружественным государством.
Сенатор напомнил о ситуации, когда американский президент Дональд Трамп направил авианосец к берегам Северной Кореи, "но потом вовремя остановился, потому что глава КНДР сказал, что будет применено ядерное оружие".
КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
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В миреКНДР (Северная Корея)Владимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссияМоскваПхеньян
 
 
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