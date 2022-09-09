https://ria.ru/20220909/kndr-1815582946.html

Сенатор назвал декрет КНДР о ядерном оружии оборонительной стратегией

Сенатор назвал декрет КНДР о ядерном оружии оборонительной стратегией - РИА Новости, 09.09.2022

Сенатор назвал декрет КНДР о ядерном оружии оборонительной стратегией

Декрет КНДР, по которому страна оставляет за собой право ответить ядерным ударом на неотвратимую внешнюю угрозу, - это оборонительная стратегия, для России... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:21

2022-09-09T10:21

2022-09-09T10:45

в мире

кндр (северная корея)

владимир джабаров

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Декрет КНДР, по которому страна оставляет за собой право ответить ядерным ударом на неотвратимую внешнюю угрозу, - это оборонительная стратегия, для России опасности нет, наделение Пхеньяна статусом ядерной державы не изменит баланс сил в мире, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров."Я думаю, что это оборонительная стратегия, потому что постоянно то американцы, то японцы пытаются ограничить любые действия КНДР в направлении ядерных исследований, угрожают уничтожением", - сказал политик.По его словам, в Северной Корее чувствуют эту угрозу. По мнению законодателя, для Пхеньяна это "единственная гарантия из безопасного существования"."Поэтому они имеют на это право, они никому не угрожают, они хотят защищать только свою территорию", - подчеркнул он.Парламентарий также отметил, что для России решение Северной Кореи не представляет угрозы, в Москве считают КНДР дружественным государством.Сенатор напомнил о ситуации, когда американский президент Дональд Трамп направил авианосец к берегам Северной Кореи, "но потом вовремя остановился, потому что глава КНДР сказал, что будет применено ядерное оружие".КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

https://ria.ru/20220909/kndr-1815557354.html

https://ria.ru/20220909/kndr-1815573843.html

кндр (северная корея)

россия

москва

пхеньян

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), владимир джабаров, совет федерации рф, россия, москва, пхеньян