https://ria.ru/20220909/kndr-1815573843.html

В МИД призвали США и Южную Корею подтвердить готовность к диалогу с КНДР

В МИД призвали США и Южную Корею подтвердить готовность к диалогу с КНДР - РИА Новости, 09.09.2022

В МИД призвали США и Южную Корею подтвердить готовность к диалогу с КНДР

Москва призывает Вашингтон и Сеул на деле подтвердить готовность к диалогу с КНДР по разрешению ее законных озабоченностей, заявил РИА Новости директор первого... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:35

2022-09-09T09:35

2022-09-09T09:35

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

сеул

москва

вашингтон (штат)

пхеньян

ситуация на корейском полуострове

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон и Сеул на деле подтвердить готовность к диалогу с КНДР по разрешению ее законных озабоченностей, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев."Если США и РК действительно стремятся к прочному миру в субрегионе, им следовало бы на деле подтвердить готовность к диалогу с КНДР о разрешении ее законных озабоченностей путем формирования многосторонней системы безопасности", - сказал Зиновьев."Тем более, что основа для такой работы уже предложена в известных российско-китайских инициативах: "дорожной карте" и плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова", - отметил российский дипломат.

https://ria.ru/20220909/kndr-1815573076.html

кндр (северная корея)

южная корея

сеул

москва

вашингтон (штат)

пхеньян

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), южная корея, сеул, москва, вашингтон (штат), пхеньян, ситуация на корейском полуострове