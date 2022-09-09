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В МИД призвали США и Южную Корею подтвердить готовность к диалогу с КНДР - РИА Новости, 09.09.2022
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В МИД призвали США и Южную Корею подтвердить готовность к диалогу с КНДР
В МИД призвали США и Южную Корею подтвердить готовность к диалогу с КНДР - РИА Новости, 09.09.2022
В МИД призвали США и Южную Корею подтвердить готовность к диалогу с КНДР
Москва призывает Вашингтон и Сеул на деле подтвердить готовность к диалогу с КНДР по разрешению ее законных озабоченностей, заявил РИА Новости директор первого... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:35
2022-09-09T09:35
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
сеул
москва
вашингтон (штат)
пхеньян
ситуация на корейском полуострове
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон и Сеул на деле подтвердить готовность к диалогу с КНДР по разрешению ее законных озабоченностей, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев."Если США и РК действительно стремятся к прочному миру в субрегионе, им следовало бы на деле подтвердить готовность к диалогу с КНДР о разрешении ее законных озабоченностей путем формирования многосторонней системы безопасности", - сказал Зиновьев."Тем более, что основа для такой работы уже предложена в известных российско-китайских инициативах: "дорожной карте" и плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова", - отметил российский дипломат.
https://ria.ru/20220909/kndr-1815573076.html
кндр (северная корея)
южная корея
сеул
москва
вашингтон (штат)
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, сеул, москва, вашингтон (штат), пхеньян, ситуация на корейском полуострове
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Сеул, Москва, Вашингтон (штат), Пхеньян, Ситуация на Корейском полуострове
09:35 09.09.2022
 
В МИД призвали США и Южную Корею подтвердить готовность к диалогу с КНДР

В МИД призвали Вашингтон и Сеул подтвердить на деле готовность к диалогу с КНДР

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон и Сеул на деле подтвердить готовность к диалогу с КНДР по разрешению ее законных озабоченностей, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
"Если США и РК действительно стремятся к прочному миру в субрегионе, им следовало бы на деле подтвердить готовность к диалогу с КНДР о разрешении ее законных озабоченностей путем формирования многосторонней системы безопасности", - сказал Зиновьев.
"Тем более, что основа для такой работы уже предложена в известных российско-китайских инициативах: "дорожной карте" и плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова", - отметил российский дипломат.
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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В МИД отреагировали на декрет о ядерной политике КНДР
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяСеулМоскваВашингтон (штат)ПхеньянСитуация на Корейском полуострове
 
 
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