https://ria.ru/20220909/kndr-1815573843.html
В МИД призвали США и Южную Корею подтвердить готовность к диалогу с КНДР
В МИД призвали США и Южную Корею подтвердить готовность к диалогу с КНДР - РИА Новости, 09.09.2022
В МИД призвали США и Южную Корею подтвердить готовность к диалогу с КНДР
Москва призывает Вашингтон и Сеул на деле подтвердить готовность к диалогу с КНДР по разрешению ее законных озабоченностей, заявил РИА Новости директор первого... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:35
2022-09-09T09:35
2022-09-09T09:35
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
сеул
москва
вашингтон (штат)
пхеньян
ситуация на корейском полуострове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон и Сеул на деле подтвердить готовность к диалогу с КНДР по разрешению ее законных озабоченностей, заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев."Если США и РК действительно стремятся к прочному миру в субрегионе, им следовало бы на деле подтвердить готовность к диалогу с КНДР о разрешении ее законных озабоченностей путем формирования многосторонней системы безопасности", - сказал Зиновьев."Тем более, что основа для такой работы уже предложена в известных российско-китайских инициативах: "дорожной карте" и плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова", - отметил российский дипломат.
https://ria.ru/20220909/kndr-1815573076.html
кндр (северная корея)
южная корея
сеул
москва
вашингтон (штат)
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), южная корея, сеул, москва, вашингтон (штат), пхеньян, ситуация на корейском полуострове
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Сеул, Москва, Вашингтон (штат), Пхеньян, Ситуация на Корейском полуострове
В МИД призвали США и Южную Корею подтвердить готовность к диалогу с КНДР
В МИД призвали Вашингтон и Сеул подтвердить на деле готовность к диалогу с КНДР