https://ria.ru/20220909/kity-1815658227.html

У Шри-Ланки европейские суда изменили курс ради спасения китов

У Шри-Ланки европейские суда изменили курс ради спасения китов - РИА Новости, 09.09.2022

У Шри-Ланки европейские суда изменили курс ради спасения китов

Европейская компания Mediterranean Shipping Company в пятницу объявила о добровольной корректировке своих маршрутов вокруг Шри-Ланки, чтобы избежать... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:26

2022-09-09T14:26

2022-09-09T14:26

в мире

шри-ланка

земля

международный фонд защиты животных

киты

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Европейская компания Mediterranean Shipping Company в пятницу объявила о добровольной корректировке своих маршрутов вокруг Шри-Ланки, чтобы избежать столкновений судов с голубыми китами, сообщает французское новостное агентство AFP.Международный фонд защиты животных приветствовал заявление, назвав его "хорошей новостью как для синих китов, так и для людей".Ведущий шри-ланкийский эколог Джагат Гунавардена сообщил AFP, что односторонние действия компании выявили неспособность властей страны защитить рыбаков, морскую флору и фауну."Нам должно быть стыдно за то, что международной судоходной компании пришлось взять инициативу на себя", - сказал он.Южное побережье острова имеет необычно высокую плотность обитания находящихся под угрозой исчезновения синих китов - самых крупных из когда-либо живших на Земле китов длиной до 30 метров и весом до 150 тонн. При этом через воды Шри-Ланки проходит один из самых загруженных международных морских путей в мире.Активисты Шри-Ланки считают, что более дюжины голубых китов погибли в результате столкновений с коммерческими судами за последнее десятилетие. Были также и случаи гибели рыбаков, когда их лодки сталкивались с контейнеровозами в этом районе.

https://ria.ru/20220902/tigry-1813891918.html

https://ria.ru/20220813/slon-1809388032.html

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в мире, шри-ланка, земля, международный фонд защиты животных, киты