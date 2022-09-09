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У Шри-Ланки европейские суда изменили курс ради спасения китов - РИА Новости, 09.09.2022
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У Шри-Ланки европейские суда изменили курс ради спасения китов
У Шри-Ланки европейские суда изменили курс ради спасения китов - РИА Новости, 09.09.2022
У Шри-Ланки европейские суда изменили курс ради спасения китов
Европейская компания Mediterranean Shipping Company в пятницу объявила о добровольной корректировке своих маршрутов вокруг Шри-Ланки, чтобы избежать... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:26
2022-09-09T14:26
в мире
шри-ланка
земля
международный фонд защиты животных
киты
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Европейская компания Mediterranean Shipping Company в пятницу объявила о добровольной корректировке своих маршрутов вокруг Шри-Ланки, чтобы избежать столкновений судов с голубыми китами, сообщает французское новостное агентство AFP.Международный фонд защиты животных приветствовал заявление, назвав его "хорошей новостью как для синих китов, так и для людей".Ведущий шри-ланкийский эколог Джагат Гунавардена сообщил AFP, что односторонние действия компании выявили неспособность властей страны защитить рыбаков, морскую флору и фауну."Нам должно быть стыдно за то, что международной судоходной компании пришлось взять инициативу на себя", - сказал он.Южное побережье острова имеет необычно высокую плотность обитания находящихся под угрозой исчезновения синих китов - самых крупных из когда-либо живших на Земле китов длиной до 30 метров и весом до 150 тонн. При этом через воды Шри-Ланки проходит один из самых загруженных международных морских путей в мире.Активисты Шри-Ланки считают, что более дюжины голубых китов погибли в результате столкновений с коммерческими судами за последнее десятилетие. Были также и случаи гибели рыбаков, когда их лодки сталкивались с контейнеровозами в этом районе.
https://ria.ru/20220902/tigry-1813891918.html
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в мире, шри-ланка, земля, международный фонд защиты животных, киты
В мире, Шри-Ланка, Земля, Международный фонд защиты животных, Киты
14:26 09.09.2022
 
У Шри-Ланки европейские суда изменили курс ради спасения китов

Mediterranean Shipping Company изменила курс судов у Шри-Ланки, чтобы спасти китов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГорбатые киты
Горбатые киты - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Горбатые киты. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Европейская компания Mediterranean Shipping Company в пятницу объявила о добровольной корректировке своих маршрутов вокруг Шри-Ланки, чтобы избежать столкновений судов с голубыми китами, сообщает французское новостное агентство AFP.
Международный фонд защиты животных приветствовал заявление, назвав его "хорошей новостью как для синих китов, так и для людей".
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Ведущий шри-ланкийский эколог Джагат Гунавардена сообщил AFP, что односторонние действия компании выявили неспособность властей страны защитить рыбаков, морскую флору и фауну.
"Нам должно быть стыдно за то, что международной судоходной компании пришлось взять инициативу на себя", - сказал он.
Южное побережье острова имеет необычно высокую плотность обитания находящихся под угрозой исчезновения синих китов - самых крупных из когда-либо живших на Земле китов длиной до 30 метров и весом до 150 тонн. При этом через воды Шри-Ланки проходит один из самых загруженных международных морских путей в мире.
Активисты Шри-Ланки считают, что более дюжины голубых китов погибли в результате столкновений с коммерческими судами за последнее десятилетие. Были также и случаи гибели рыбаков, когда их лодки сталкивались с контейнеровозами в этом районе.
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