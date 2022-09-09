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Кириенко заявил, что решение восстановить "Саур-Могилу" принимал Путин - РИА Новости, 09.09.2022
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Кириенко заявил, что решение восстановить "Саур-Могилу" принимал Путин
Кириенко заявил, что решение восстановить "Саур-Могилу" принимал Путин - РИА Новости, 09.09.2022
Кириенко заявил, что решение восстановить "Саур-Могилу" принимал Путин
Решение о восстановлении мемориала Саур Могила было принято президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам первый заместитель руководителя... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T00:04
2022-09-09T00:04
владимир путин
сергей кириенко
донецкая народная республика
снежное
россия
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ШАХТЁРСК, 8 сен — РИА Новости. Решение о восстановлении мемориала Саур Могила было принято президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.Мемориал на кургане Саур-Могила был торжественно открыт в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков. В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой 9 метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.
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владимир путин, сергей кириенко, донецкая народная республика, снежное, россия
Владимир Путин, Сергей Кириенко, Донецкая Народная Республика, Снежное, Россия
00:04 09.09.2022
 

Кириенко заявил, что решение восстановить "Саур-Могилу" принимал Путин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР
Мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР. Архивное фото
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ШАХТЁРСК, 8 сен — РИА Новости. Решение о восстановлении мемориала Саур Могила было принято президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Самое главное, что все получилось, и мы успели. Потому что решение о восстановлении мемориального комплекса Саур Могила принимал наш президент Владимир Владимирович Путин. Это решение принималось в конце мая, и в общем это был такой вызов. Потому что за три месяца непросто воссоздать… Я помню, что в советские годы этот мемориал строился очередями, такими этапами. Это заняло несколько лет. Здесь за три месяца его восстановили полностью", — сказал Кириенко.

Мемориал на кургане Саур-Могила был торжественно открыт в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков. В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой 9 метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.
Мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 22:08
Путин назвал открытие "Саур-Могилы" возрождением памяти о подвигах предков
 
Владимир ПутинСергей КириенкоДонецкая Народная РеспубликаСнежноеРоссия
 
 
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