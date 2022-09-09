https://ria.ru/20220909/kirienko-1815550075.html

Кириенко заявил, что решение восстановить "Саур-Могилу" принимал Путин

Кириенко заявил, что решение восстановить "Саур-Могилу" принимал Путин - РИА Новости, 09.09.2022

Кириенко заявил, что решение восстановить "Саур-Могилу" принимал Путин

Решение о восстановлении мемориала Саур Могила было принято президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам первый заместитель руководителя... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T00:04

2022-09-09T00:04

2022-09-09T00:04

владимир путин

сергей кириенко

донецкая народная республика

снежное

россия

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ШАХТЁРСК, 8 сен — РИА Новости. Решение о восстановлении мемориала Саур Могила было принято президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.Мемориал на кургане Саур-Могила был торжественно открыт в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков. В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой 9 метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.

https://ria.ru/20220908/pamyatniki-1815535811.html

донецкая народная республика

снежное

россия

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владимир путин, сергей кириенко, донецкая народная республика, снежное, россия