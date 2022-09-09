Кириенко заявил, что решение восстановить "Саур-Могилу" принимал Путин
Мемориальный комплекс "Саур-Могила" в ДНР. Архивное фото
ШАХТЁРСК, 8 сен — РИА Новости. Решение о восстановлении мемориала Саур Могила было принято президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
"Самое главное, что все получилось, и мы успели. Потому что решение о восстановлении мемориального комплекса Саур Могила принимал наш президент Владимир Владимирович Путин. Это решение принималось в конце мая, и в общем это был такой вызов. Потому что за три месяца непросто воссоздать… Я помню, что в советские годы этот мемориал строился очередями, такими этапами. Это заняло несколько лет. Здесь за три месяца его восстановили полностью", — сказал Кириенко.
Мемориал на кургане Саур-Могила был торжественно открыт в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков. В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой 9 метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.