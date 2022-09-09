https://ria.ru/20220909/karl-1815689177.html

Букингемский дворец назвал время объявления Карла III монархом

Букингемский дворец назвал время объявления Карла III монархом - РИА Новости, 09.09.2022

Букингемский дворец назвал время объявления Карла III монархом

Официальная церемония объявления Карла III монархом пройдет 10 сентября в 12:00 мск, говорится в заявлении Букингемского дворца. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:02

2022-09-09T16:02

2022-09-09T16:39

в мире

елизавета ii

великобритания

умерла королева елизавета ii

карл iii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815575117_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07263e4ac4f1de7221b785d9d5d34ec1.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Официальная церемония объявления Карла III монархом пройдет 10 сентября в 12:00 мск, говорится в заявлении Букингемского дворца."Король будет объявлен (монархом) на заседании Совета престолонаследия в 10:.00 (12:00 мск) завтра утром в субботу в... Сент-Джеймсском дворце в Лондоне", — приводит его Рейтер.Спустя час об этом сообщат населению с балкона дворца.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, карл iii