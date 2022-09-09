https://ria.ru/20220909/karl-1815689177.html
Букингемский дворец назвал время объявления Карла III монархом
Букингемский дворец назвал время объявления Карла III монархом - РИА Новости, 09.09.2022
Букингемский дворец назвал время объявления Карла III монархом
Официальная церемония объявления Карла III монархом пройдет 10 сентября в 12:00 мск, говорится в заявлении Букингемского дворца. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:02
2022-09-09T16:02
2022-09-09T16:39
в мире
елизавета ii
великобритания
умерла королева елизавета ii
карл iii
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Официальная церемония объявления Карла III монархом пройдет 10 сентября в 12:00 мск, говорится в заявлении Букингемского дворца."Король будет объявлен (монархом) на заседании Совета престолонаследия в 10:.00 (12:00 мск) завтра утром в субботу в... Сент-Джеймсском дворце в Лондоне", — приводит его Рейтер.Спустя час об этом сообщат населению с балкона дворца.Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, карл iii
В мире, Елизавета II, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II, Карл III
16:02 09.09.2022 (обновлено: 16:39 09.09.2022)
Букингемский дворец назвал время объявления Карла III монархом
Карла III официально провозгласят королем Британии 10 сентября в 10:00 по местному времени