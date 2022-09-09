https://ria.ru/20220909/iran-1815539485.html

Вашингтон достал "кнут" для Ирана

Вашингтон достал "кнут" для Ирана - РИА Новости, 09.09.2022

Вашингтон достал "кнут" для Ирана

На Ближнем Востоке все отчетливее вырисовываются перспективы эскалации старых — хотелось бы верить, что не вечных — конфликтов. Тучи в очередной раз сгущаются... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T08:00

2022-09-09T08:00

2022-09-09T08:11

авторы

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

моссад

иран

израиль

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На Ближнем Востоке все отчетливее вырисовываются перспективы эскалации старых — хотелось бы верить, что не вечных — конфликтов. Тучи в очередной раз сгущаются над Ираном, привычным возмутителем спокойствия "цивилизованного мира". Пожалуй, аналогичную головную боль на Западе вызывают только Россия и Китай — в общем, как в известном меме по приватизированному "хорошими русскими" произведению: "Почему, когда что-то происходит, вы трое всегда оказываетесь рядом?"На этот раз источником нестабильности выступила одна из стран, которая с февраля стала прибежищем для многих из них."Как было согласовано между мной и президентом Байденом, у нас есть полная свобода делать все, что мы сочтем необходимым, чтобы пресечь возможность превращения Ирана в ядерную угрозу", — заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.Он добавил, что Тель-Авив готов к "любой угрозе и любому сценарию".Что интересно, выступил премьер с подобным заявлением на базе ВВС Неватим на фоне F-35. Параллельно с этим в Вашингтон направился глава "Моссада" Давид Барнеа для переговоров по ядерному соглашению. А днем ранее американский посол в Израиле Томас Найдс заявил, что президент Байден пообещал не мешать действиям Тель-Авива против Тегерана.В общем, очень хочется списать подобную браваду Лапида на приближение грядущих выборов в кнессет, которые должны пройти менее чем через два месяца, но никак не получается. Речь идет о делах куда более важных, чем карьера одного политика: на кону судьба похороненной Трампом и реанимируемой Байденом сделки по иранской ядерной программе.Но, как следует из приведенных выше высказываний Лапида, особыми успехами администрация демократов похвастать не может. Они и сами не стесняются об этом открыто говорить. Так, например, во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон готовится к сценарию, при котором соглашение возобновить не удастся."Мы не собираемся публично вести переговоры. В последние недели некоторые пробелы были устранены, но другие остались. Президент заключит только такую сделку, которая, по его мнению, отвечает интересам национальной безопасности США. Я не буду дальше вдаваться в подробности переговоров", — добавила она.Накануне эту позицию подтвердил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, заявив, что стороны не так близки к заключению соглашения, как хотелось бы.Иными словами, Вашингтон не спешит со ставкой. С одной стороны, американские власти открыто выражают готовность искать компромисс, с другой — держат партнеров по переговорам в тонусе, едва ли не открыто угрожая конфликтом с Израилем.Но такая риторика не новость. ЕС еще в начале августа предлагал якобы финальную версию соглашения, одобренную Западом. В Иране взяли перерыв на "подумать" и все же прислали правки.И здесь стоит вспомнить о заявлении российского постпреда при международных организациях в Вене, которая и служит площадкой для непрямых переговоров, — Михаила Ульянова. Еще месяц назад он заявлял, что, "если Иран захочет внести изменения в соглашение о возрождении СВПД и вести переговоры по этому поводу, Россия поддержит решение Ирана".Видимо, с поправками, которые предложил Тегеран, Вашингтон не согласился. Иных объяснений для столь воинственных заявлений Тель-Авива, который всегда выступал против сделки, быть не может.Более того, США пошли немного дальше, выбрав весьма нетривиальный способ добиться уступок.В среду стало известно о решении Албании разорвать дипломатические отношения с Ираном, о чем заявил премьер-министр Эди Рама. Для многих подобный шаг стал неожиданным, в том числе и для самого Ирана.Рама обвинил Тегеран в кибератаке, целью которой, по его словам, стало ни много ни мало "уничтожение цифровой инфраструктуры правительства Республики Албания, паралич государственных услуг, а также кража данных и электронных сообщений правительственных структур".В Тегеране покрутили пальцем у виска, напомнив, что сами часто становятся мишенью хакеров, и назвали решение Тираны необдуманным.Ситуация прояснилась спустя буквально пару часов после выступления Рамы — его позицию поддержал Вашингтон и пообещал привлечь иранские власти к ответственности за "действия, которые угрожают союзнику США".О какой, собственно, кибератаке идет речь? Албанский портал электронных услуг попытались взломать 15 июля — тогда большинство сервисов, а также сайты правительства, парламента и других госструктур прекратили работу. При этом 23-24 июля в Албании планировали провести Всемирный саммит свободного Ирана. Готовила это мероприятие группировка "Моджахэдин-э Халк", или "Организация моджахедов иранского народа", которую Тегеран считает террористической.И основания для этого у иранских властей есть. На счету организации "Моджахэдин-э Халк" десятки терактов, захват 13 посольств и даже участие в войне против Исламской Республики на стороне Саддама Хусейна.Так что история с разрывом дипотношений — еще один привет из Вашингтона. Администрация Байдена как бы намекает, чем грозит Тегерану дальнейшее упорство в переговорах по СВПД. США буквально хвастаются инструментарием: захотим — санкции введем, захотим — Израиль вам войну объявит, захотим — вспомним и про вот таких ребят.Для американских демократов сделка по ядерной программе — последний шанс добиться хотя бы какого-то успеха на Ближнем Востоке до выборов в конгресс. Помимо этого, снятие части санкций с Ирана несколько упростит ситуацию с энергоносителями в Европе. Вот только в Тегеране помнят, с какой легкостью Трамп вышел из соглашения в 2018 году, и особого доверия к Вашингтону не питают. Как и страха.

https://ria.ru/20220719/soyuz-1803329822.html

https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html

https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html

https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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авторы, в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), моссад, иран, израиль, сша