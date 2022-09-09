18:29 09.09.2022 (обновлено: 18:30 09.09.2022)
Фонд "Гуманитарное действие" исключили из реестра НКО-иноагентов
Минюст исключил санкт-петербургский фонд "Гуманитарное действие" из реестра НКО-иноагентов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции России на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России исключило из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, санкт-петербургский фонд "Гуманитарное действие", сообщается на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжением Минюста России из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, исключен санкт-петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что основаниями для исключения из реестра стали прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, проведенной главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Благотворительный фонд "Гуманитарное действие" был включен в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020 года.
На сайте НКО указывается, что фонд объединяет команду специалистов из различных областей, которые помогают обеспечить для всех групп населения равный доступ к реализации прав на здоровье и призван "остановить эпидемию ВИЧ". У фонда три мобильных пункта профилактики, один медицинский центр и более 100 сотрудников.