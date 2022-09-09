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Фонд "Гуманитарное действие" исключили из реестра НКО-иноагентов - РИА Новости, 09.09.2022
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Фонд "Гуманитарное действие" исключили из реестра НКО-иноагентов
Фонд "Гуманитарное действие" исключили из реестра НКО-иноагентов - РИА Новости, 09.09.2022
Фонд "Гуманитарное действие" исключили из реестра НКО-иноагентов
Министерство юстиции России исключило из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, санкт-петербургский фонд "Гуманитарное... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:29
2022-09-09T18:30
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
санкт-петербург
ленинградская область
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России исключило из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, санкт-петербургский фонд "Гуманитарное действие", сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, исключен санкт-петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", - говорится в сообщении.Уточняется, что основаниями для исключения из реестра стали прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, проведенной главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Благотворительный фонд "Гуманитарное действие" был включен в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020 года.На сайте НКО указывается, что фонд объединяет команду специалистов из различных областей, которые помогают обеспечить для всех групп населения равный доступ к реализации прав на здоровье и призван "остановить эпидемию ВИЧ". У фонда три мобильных пункта профилактики, один медицинский центр и более 100 сотрудников.
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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты, санкт-петербург, ленинградская область
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты, Санкт-Петербург, Ленинградская область
18:29 09.09.2022 (обновлено: 18:30 09.09.2022)
 
Фонд "Гуманитарное действие" исключили из реестра НКО-иноагентов

Минюст исключил санкт-петербургский фонд "Гуманитарное действие" из реестра НКО-иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции России на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России исключило из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, санкт-петербургский фонд "Гуманитарное действие", сообщается на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжением Минюста России из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, исключен санкт-петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что основаниями для исключения из реестра стали прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, проведенной главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Благотворительный фонд "Гуманитарное действие" был включен в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020 года.
На сайте НКО указывается, что фонд объединяет команду специалистов из различных областей, которые помогают обеспечить для всех групп населения равный доступ к реализации прав на здоровье и призван "остановить эпидемию ВИЧ". У фонда три мобильных пункта профилактики, один медицинский центр и более 100 сотрудников.
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ОбществоРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)иноагентыСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
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