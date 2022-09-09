https://ria.ru/20220909/inoagenty-1815748157.html

Фонд "Гуманитарное действие" исключили из реестра НКО-иноагентов

Фонд "Гуманитарное действие" исключили из реестра НКО-иноагентов - РИА Новости, 09.09.2022

Фонд "Гуманитарное действие" исключили из реестра НКО-иноагентов

Министерство юстиции России исключило из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, санкт-петербургский фонд "Гуманитарное... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:29

2022-09-09T18:29

2022-09-09T18:30

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

санкт-петербург

ленинградская область

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министерство юстиции России исключило из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, санкт-петербургский фонд "Гуманитарное действие", сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, исключен санкт-петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", - говорится в сообщении.Уточняется, что основаниями для исключения из реестра стали прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, проведенной главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Благотворительный фонд "Гуманитарное действие" был включен в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020 года.На сайте НКО указывается, что фонд объединяет команду специалистов из различных областей, которые помогают обеспечить для всех групп населения равный доступ к реализации прав на здоровье и призван "остановить эпидемию ВИЧ". У фонда три мобильных пункта профилактики, один медицинский центр и более 100 сотрудников.

https://ria.ru/20220612/inoagent-1794946160.html

https://ria.ru/20220908/feyki-1815378535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты, санкт-петербург, ленинградская область