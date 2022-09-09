https://ria.ru/20220909/google-1815689300.html
Суд утвердил оборотный штраф в 21,7 миллиарда рублей для Google
Суд утвердил оборотный штраф в 21,7 миллиарда рублей для Google - РИА Новости, 09.09.2022
Суд утвердил оборотный штраф в 21,7 миллиарда рублей для Google
Таганский суд Москвы в пятницу признал законным наложенный на компанию Google второй оборотный штраф в 21,7 миллиарда рублей за неудаление фейков о российской... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:02
2022-09-09T16:02
2022-09-09T16:18
google
россия
происшествия
цензура
интернет
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу признал законным наложенный на компанию Google второй оборотный штраф в 21,7 миллиарда рублей за неудаление фейков о российской армии во время проведения спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Таганским районным судом Москвы постановление мирового судьи от 18 июля, вынесенное в отношение компании Google, оставлено без изменения",- сказала собеседница агентства.Полная сумма штрафа по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ - 21 миллиард 770 миллионов 392 тысяч 317 рублей, или 10% от годовой выручки компании в РФ.Это уже второй оборотный штраф для IT-гиганта - в конце декабря американская корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиардов рублей за "повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту". Этот штраф уже взыскан.Поводом для привлечения компании к административной ответственности по второму делу, как отмечали в Роскомнадзоре, послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге YouTube.По оценке ведомства, хостинг "целенаправленно способствует распространению": недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине; материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, "а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ".Кроме того на видеохостинге, как заявляли в Роскомнадзоре, размещены материалы, пропагандирующие "индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних", а также контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях.В Роскомнадзоре отмечали РИА Новости, что приведенные в протоколе материалы - малая часть запрещенного в России контента, не удаленного администрацией хостинга.
https://ria.ru/20220902/shtrafy-1814105642.html
https://ria.ru/20220906/gazeta-1814775694.html
https://ria.ru/20220905/inoagenty-1814541786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, россия, происшествия, цензура, интернет
Google, Россия, Происшествия, Цензура, Интернет
16:02 09.09.2022 (обновлено: 16:18 09.09.2022)
Суд утвердил оборотный штраф в 21,7 миллиарда рублей для Google
Суд утвердил оборотный штраф в 21,7 миллиарда рублей для Google за неудаление фейков о СВО
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы в пятницу признал законным наложенный на компанию Google второй оборотный штраф в 21,7 миллиарда рублей за неудаление фейков о российской армии во время проведения спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Таганским районным судом Москвы постановление мирового судьи от 18 июля, вынесенное в отношение компании Google, оставлено без изменения",- сказала собеседница агентства.
Полная сумма штрафа по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ - 21 миллиард 770 миллионов 392 тысяч 317 рублей, или 10% от годовой выручки компании в РФ.
Это уже второй оборотный штраф для IT-гиганта - в конце декабря американская корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиардов рублей за "повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту". Этот штраф уже взыскан.
Поводом для привлечения компании к административной ответственности по второму делу, как отмечали в Роскомнадзоре, послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге YouTube.
По оценке ведомства, хостинг "целенаправленно способствует распространению": недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине; материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, "а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ".
Кроме того на видеохостинге, как заявляли в Роскомнадзоре, размещены материалы, пропагандирующие "индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних", а также контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях.
В Роскомнадзоре отмечали РИА Новости, что приведенные в протоколе материалы - малая часть запрещенного в России
контента, не удаленного администрацией хостинга.