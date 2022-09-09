https://ria.ru/20220909/golosovanie-1815569498.html

Началось голосование на досрочных выборах губернатора Владимирской области

Началось голосование на досрочных выборах губернатора Владимирской области - РИА Новости, 09.09.2022

Началось голосование на досрочных выборах губернатора Владимирской области

Голосование началось на досрочных выборах губернатора Владимирской области, оно продлится три дня, на пост главы региона претендуют пять кандидатов. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:00

2022-09-09T09:00

2022-09-09T14:49

политика

владимирская область

россия

владимир сипягин

владимир путин

единая россия

лдпр

партия роста

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815399704_0:243:3209:2048_1920x0_80_0_0_3af127a4d86a5a92e117fbe9d9f7c4be.jpg

РЯЗАНЬ, 9 сен – РИА Новости. Голосование началось на досрочных выборах губернатора Владимирской области, оно продлится три дня, на пост главы региона претендуют пять кандидатов.Как уточнили РИА Новости в избирательной комиссии Владимирской области, голосование в регионе будет проводиться 9-11 сентября с 8.00 до 20.00. В области создано 979 избирательных участков, еще три временных участка в больницах.Все участки, за исключением созданных в местах временного пребывания избирателей, будут работать в пятницу, субботу и воскресенье, сообщила в пятницу комиссия. В пресс-службе избиркома уточнили, что временные участки примут избирателей 11 сентября.По данным сайта облизбиркома, на выборах губернатора зарегистрировано пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев от "Единой России", Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергей Корнишов от ЛДПР, Антон Сидорко от КПРФ и Александр Субботин от "Партии роста".В октябре прошлого года президент России Владимир Путин принял отставку прежнего губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который решил перейти в Госдуму, и назначил врио главы региона Александра Авдеева.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815557164.html

владимирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимирская область, россия, владимир сипягин, владимир путин, единая россия, лдпр, партия роста, голосование, единый день голосования в россии, выборы, единый день голосования — 2022