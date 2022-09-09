https://ria.ru/20220909/glaza-1815647317.html

В Петербурге возбудили дело из-за нарисованных глаз на бюсте в Летнем саду

В Петербурге возбудили дело из-за нарисованных глаз на бюсте в Летнем саду - РИА Новости, 09.09.2022

В Петербурге возбудили дело из-за нарисованных глаз на бюсте в Летнем саду

В Петербурге возбуждено уголовное дело после проверки прокуратуры по факту нарисованных глаз на копии скульптуры "Петрония Прима" в Летнем саду, сообщили в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:54

2022-09-09T13:54

2022-09-09T14:16

культура

происшествия

россия

санкт-петербург

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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культура

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. В Петербурге возбуждено уголовное дело после проверки прокуратуры по факту нарисованных глаз на копии скульптуры "Петрония Прима" в Летнем саду, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга."По материалам проверки прокуратуры района органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ)", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.Добавляется, что соответствии с приказом Минкульта РФ копии скульптуры был присвоен регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия.Ранее сообщалось, что в Петербурге проводят проверку по факту нарисованных глаз на копии скульптуры "Петрония Прима" в Летнем саду. Неизвестные нарисовали глаза на мраморном бюсте. В Русском музее сообщали, что реставраторы осмотрели скульптуру и выявили отсутствие необратимых последствий, специалисты уже начали работу по очистке.По данным прокуратуры, стоимость восстановительных работ составила 16,5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220829/sud-1812798930.html

https://ria.ru/20220830/kholokost-1813271542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

культура, происшествия, россия, санкт-петербург, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), русский музей, новости культуры