13:54 09.09.2022 (обновлено: 14:16 09.09.2022)
В Петербурге возбудили дело из-за нарисованных глаз на бюсте в Летнем саду
В Петербурге возбудили дело из-за нарисованных глаз на копии скульптуры в Летнем саду
© Фото : Сады Русского музеяКопия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами
Копия скульптуры "Петрония Прима, жена императора Вителлия" в Летнем саду Санкт-Петербурга, поврежденная вандалами. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. В Петербурге возбуждено уголовное дело после проверки прокуратуры по факту нарисованных глаз на копии скульптуры "Петрония Прима" в Летнем саду, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
"По материалам проверки прокуратуры района органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ)", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Добавляется, что соответствии с приказом Минкульта РФ копии скульптуры был присвоен регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия.
Ранее сообщалось, что в Петербурге проводят проверку по факту нарисованных глаз на копии скульптуры "Петрония Прима" в Летнем саду. Неизвестные нарисовали глаза на мраморном бюсте. В Русском музее сообщали, что реставраторы осмотрели скульптуру и выявили отсутствие необратимых последствий, специалисты уже начали работу по очистке.
По данным прокуратуры, стоимость восстановительных работ составила 16,5 тысяч рублей.