Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/gaz-1815689649.html
Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным
Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным - РИА Новости, 09.09.2022
Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным цены за газ, приводит его слова телеканал NTV. "У нас пока... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T16:03
2022-09-09T16:56
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
цены на нефть
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807559109_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_08ce0dfe00849f862d58d2715638c1d3.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным цены за газ, приводит его слова телеканал NTV. "У нас пока нет таких проблем (с поставками. — Прим. ред.). Россия не применяла в отношении нас санкции. У меня была встреча с ним (Путиным. — Прим. ред.), в ходе которой мы говорили о цене. Если его позиция окажется позитивной, то для нашего народа будут предоставлены максимально выгодные цены", — сказал Эрдоган. Он добавил, что его страна не испытывает проблем с поставками российского голубого топлива, потому что Анкара не вводила санкции против Москвы. "К 2023 году мы будем производить собственный природный газ и станем поставлять его гражданам намного дешевле. Это наша цель. Пока этот текущий резерв не является экспортно ориентированным. Но я надеюсь, что мы открыли очень большую дверь для Турции", — отметил он. Кроме того, Эрдоган заявил, что предстоящая зима для Европы простой не будет из-за энергетического кризиса. После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220909/gaz-1815572822.html
https://ria.ru/20220909/gaz-1815573586.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807559109_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_c35832c2a4c3a5d2f40c9ebf9934aa70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, цены на нефть, в мире
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Цены на нефть, В мире
16:03 09.09.2022 (обновлено: 16:56 09.09.2022)
 
Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным

Президент Турции Эрдоган сообщил о разговоре с Путиным по поводу цен на газ

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным цены за газ, приводит его слова телеканал NTV.

"У нас пока нет таких проблем (с поставками. — Прим. ред.). Россия не применяла в отношении нас санкции. У меня была встреча с ним (Путиным. — Прим. ред.), в ходе которой мы говорили о цене. Если его позиция окажется позитивной, то для нашего народа будут предоставлены максимально выгодные цены", — сказал Эрдоган.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
09:27
Россия воплотит главный кошмар Европы в реальность, пишет Forbes
Он добавил, что его страна не испытывает проблем с поставками российского голубого топлива, потому что Анкара не вводила санкции против Москвы.

"К 2023 году мы будем производить собственный природный газ и станем поставлять его гражданам намного дешевле. Это наша цель. Пока этот текущий резерв не является экспортно ориентированным. Но я надеюсь, что мы открыли очень большую дверь для Турции", — отметил он.

Кроме того, Эрдоган заявил, что предстоящая зима для Европы простой не будет из-за энергетического кризиса.

После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
09:33
Страны ЕС испугались ответа России на новые ограничения, пишет FT
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияЦены на нефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала