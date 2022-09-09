16:03 09.09.2022 (обновлено: 16:56 09.09.2022)
Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным
Президент Турции Эрдоган сообщил о разговоре с Путиным по поводу цен на газ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным цены за газ, приводит его слова телеканал NTV.
"У нас пока нет таких проблем (с поставками. — Прим. ред.). Россия не применяла в отношении нас санкции. У меня была встреча с ним (Путиным. — Прим. ред.), в ходе которой мы говорили о цене. Если его позиция окажется позитивной, то для нашего народа будут предоставлены максимально выгодные цены", — сказал Эрдоган.
"У нас пока нет таких проблем (с поставками. — Прим. ред.). Россия не применяла в отношении нас санкции. У меня была встреча с ним (Путиным. — Прим. ред.), в ходе которой мы говорили о цене. Если его позиция окажется позитивной, то для нашего народа будут предоставлены максимально выгодные цены", — сказал Эрдоган.
Он добавил, что его страна не испытывает проблем с поставками российского голубого топлива, потому что Анкара не вводила санкции против Москвы.
"К 2023 году мы будем производить собственный природный газ и станем поставлять его гражданам намного дешевле. Это наша цель. Пока этот текущий резерв не является экспортно ориентированным. Но я надеюсь, что мы открыли очень большую дверь для Турции", — отметил он.
Кроме того, Эрдоган заявил, что предстоящая зима для Европы простой не будет из-за энергетического кризиса.
После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
"К 2023 году мы будем производить собственный природный газ и станем поставлять его гражданам намного дешевле. Это наша цель. Пока этот текущий резерв не является экспортно ориентированным. Но я надеюсь, что мы открыли очень большую дверь для Турции", — отметил он.
Кроме того, Эрдоган заявил, что предстоящая зима для Европы простой не будет из-за энергетического кризиса.
После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.