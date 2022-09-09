https://ria.ru/20220909/gaz-1815689649.html

Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным

Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным - РИА Новости, 09.09.2022

Эрдоган раскрыл детали разговора с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным цены за газ, приводит его слова телеканал NTV. "У нас пока... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T16:03

2022-09-09T16:03

2022-09-09T16:56

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным цены за газ, приводит его слова телеканал NTV. "У нас пока нет таких проблем (с поставками. — Прим. ред.). Россия не применяла в отношении нас санкции. У меня была встреча с ним (Путиным. — Прим. ред.), в ходе которой мы говорили о цене. Если его позиция окажется позитивной, то для нашего народа будут предоставлены максимально выгодные цены", — сказал Эрдоган. Он добавил, что его страна не испытывает проблем с поставками российского голубого топлива, потому что Анкара не вводила санкции против Москвы. "К 2023 году мы будем производить собственный природный газ и станем поставлять его гражданам намного дешевле. Это наша цель. Пока этот текущий резерв не является экспортно ориентированным. Но я надеюсь, что мы открыли очень большую дверь для Турции", — отметил он. Кроме того, Эрдоган заявил, что предстоящая зима для Европы простой не будет из-за энергетического кризиса. После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220909/gaz-1815572822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, турция, цены на нефть, в мире