https://ria.ru/20220909/gaz-1815661419.html

Министры энергетики стран ЕС не поддержали введение лимита цен на газ

Министры энергетики стран ЕС не поддержали введение лимита цен на газ - РИА Новости, 09.09.2022

Министры энергетики стран ЕС не поддержали введение лимита цен на газ

Предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики стран — членов Евросоюза, передает агентство Рейтер РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:38

2022-09-09T14:38

2022-09-09T16:21

россия

экономика

евросоюз

санкции в отношении россии

европа

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики стран — членов Евросоюза, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.Как отметил один из собеседников издания, Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое поспособствует снижению стоимости голубого топлива, но при этом не поставит под угрозу его поставки в Европу.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил эту информацию, добавив, что участники встречи ограничились политическим спором, который послужил ориентиром для ЕК. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что главы Минэнерго стран ЕС планируют обсудить на внеочередном заседании 9 сентября дополнительные меры, которые могут быть применены на территории союза. Помимо введения потолка цен на российский газ, рассматривалась возможность обязать потребителей сократить потребление электричества в пиковые часы, а также ввести лимиты на доходы компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал ранее, что после отказа Европы от российских поставок попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но при этом необходимо изучить, как компенсировать выпадающие объемы.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20220909/gaz-1815600010.html

https://ria.ru/20220908/gaz-1815437823.html

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европа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, европа, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), еврокомиссия