https://ria.ru/20220909/gaz-1815600010.html

Австрия отказалась поддержать предложение ЕК о лимите цен на российский газ

Австрия отказалась поддержать предложение ЕК о лимите цен на российский газ - РИА Новости, 09.09.2022

Австрия отказалась поддержать предложение ЕК о лимите цен на российский газ

Вена пока не может поддержать предложение Еврокомиссии о введении "потолка цен" на российский газ, заявила в четверг министр энергетики Австрии Леоноре... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:23

2022-09-09T11:23

2022-09-09T12:11

экономика

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еврокомиссия

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ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Вена пока не может поддержать предложение Еврокомиссии о введении "потолка цен" на российский газ, заявила в четверг министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер."Мне известно о предложении о "потолке цен", но мне не известно о (его) реализации, которая бы гарантировала нам безопасность снабжения. Это болезненный факт конкретно для Австрии", - сказала министр, отвечая на полях встречи глав Минэкономики и Минэнергетики в Брюсселе на вопросы прессы.Она добавила, что для официальной Вены "в настоящий момент это не то предложение, которое мы могли бы поддержать".По словам Гевесслер, в Австрии последовательно работают над сокращением зависимости от российских газовых поставок, кроме того, "подготовлены кризисные планы для всех сценариев, в том числе для сценария полной остановки российских поставок"."Этот сценарий означал бы сильные ограничения для экономики, безработицу, бедность", - заявила министр.Трансляцию выступления министра вел сайт Еврокомиссии.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал ранее, что после отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы.

https://ria.ru/20220909/gaz-1815601029.html

https://ria.ru/20220909/energoresursy-1815610706.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, австрия, еврокомиссия, природный газ, евросоюз, газпром, в мире