https://ria.ru/20220909/gaz-1815600010.html
Австрия отказалась поддержать предложение ЕК о лимите цен на российский газ
Австрия отказалась поддержать предложение ЕК о лимите цен на российский газ - РИА Новости, 09.09.2022
Австрия отказалась поддержать предложение ЕК о лимите цен на российский газ
Вена пока не может поддержать предложение Еврокомиссии о введении "потолка цен" на российский газ, заявила в четверг министр энергетики Австрии Леоноре... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:23
2022-09-09T11:23
2022-09-09T12:11
экономика
австрия
еврокомиссия
природный газ
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ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Вена пока не может поддержать предложение Еврокомиссии о введении "потолка цен" на российский газ, заявила в четверг министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер."Мне известно о предложении о "потолке цен", но мне не известно о (его) реализации, которая бы гарантировала нам безопасность снабжения. Это болезненный факт конкретно для Австрии", - сказала министр, отвечая на полях встречи глав Минэкономики и Минэнергетики в Брюсселе на вопросы прессы.Она добавила, что для официальной Вены "в настоящий момент это не то предложение, которое мы могли бы поддержать".По словам Гевесслер, в Австрии последовательно работают над сокращением зависимости от российских газовых поставок, кроме того, "подготовлены кризисные планы для всех сценариев, в том числе для сценария полной остановки российских поставок"."Этот сценарий означал бы сильные ограничения для экономики, безработицу, бедность", - заявила министр.Трансляцию выступления министра вел сайт Еврокомиссии.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал ранее, что после отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы.
https://ria.ru/20220909/gaz-1815601029.html
https://ria.ru/20220909/energoresursy-1815610706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, австрия, еврокомиссия, природный газ, евросоюз, газпром, в мире
Экономика, Австрия, Еврокомиссия, Природный газ, Евросоюз, Газпром, В мире
11:23 09.09.2022 (обновлено: 12:11 09.09.2022)
Австрия отказалась поддержать предложение ЕК о лимите цен на российский газ
Глава Минэнергетики Австрии Гевесслер отказалась поддержать лимит цен на российский газ
ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Вена пока не может поддержать предложение Еврокомиссии о введении "потолка цен" на российский газ, заявила в четверг министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.
"Мне известно о предложении о "потолке цен", но мне не известно о (его) реализации, которая бы гарантировала нам безопасность снабжения. Это болезненный факт конкретно для Австрии", - сказала министр, отвечая на полях встречи глав Минэкономики и Минэнергетики в Брюсселе
на вопросы прессы.
Она добавила, что для официальной Вены "в настоящий момент это не то предложение, которое мы могли бы поддержать".
По словам Гевесслер, в Австрии последовательно работают над сокращением зависимости от российских газовых поставок, кроме того, "подготовлены кризисные планы для всех сценариев, в том числе для сценария полной остановки российских поставок".
"Этот сценарий означал бы сильные ограничения для экономики, безработицу, бедность", - заявила министр.
Трансляцию выступления министра вел сайт Еврокомиссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС
, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал ранее, что после отказа Европы
от российского газа попытки "Газпрома
" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы.